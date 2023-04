Explorez le tourisme change le discours sur les possibilités de carrière

OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le secteur du voyage se remet de la pandémie de COVID plus rapidement que prévu, le monde entier s'intéressant à tout ce que le Canada a à offrir, mais les entreprises touristiques canadiennes fonctionnent avec plus de 100 000 travailleurs en moins qu'en 2019. RH Tourisme Canada vient de lancer une nouvelle campagne, Explorez le tourisme, qui vise à combler cet écart et à encourager la poursuite de la croissance et de la reprise dans l'ensemble du secteur touristique canadien.

Explorez le tourisme est la destination en ligne de choix pour les personnes qui cherchent des renseignements sur les carrières en tourisme et pour les employeurs qui veulent attirer, former et retenir les meilleurs talents.

« La nouvelle marque Explorez le tourisme et les nouvelles ressources que nous avons créées sont des outils essentiels pour aider le secteur du tourisme à se rétablir. Elles invitent les travailleurs et les entreprises de partout au pays à entreprendre l'aventure du tourisme avec nous », affirme Philip Mondor, président et directeur général de RH Tourisme Canada. « Le tourisme est une industrie importante et en constante évolution au Canada. Nous voulons nous assurer que les visiteurs vivent les meilleures expériences possibles, et cela dépend des personnes incroyables qui travaillent dans le secteur et qui la rejoignent. »

En tant qu'industrie ayant une valeur de plusieurs milliards de dollars, le tourisme continuera à se développer et à évoluer au cours des années à venir, une reprise complète des dépenses touristiques étant prévue en 2024. Moteur économique essentiel, le secteur emploie plus de deux millions de Canadiens, un emploi sur dix au pays étant lié au tourisme en 2019. Financé par le Fonds d'aide au tourisme du gouvernement du Canada, ce projet dirigera et unira les efforts de l'industrie au cours de cette période de reprise et de croissance.

« Compte tenu de l'augmentation du nombre de voyages, tant à l'échelle locale qu'internationale, c'est le moment idéal d'investir davantage dans le secteur du tourisme », affirme Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. « Il est incroyable de constater à quel point le secteur a changé et à quel point les carrières et les possibilités ont évolué. Il y a plus de flexibilité, d'aventure et de plaisir. Explorez le tourisme est en passe de devenir la plaque tournante de tous ceux et celles qui cherchent à poursuivre ou à entreprendre une carrière en tourisme, et nous sommes ravis d'en faire partie. »

Des ressources en ligne de choix

Explorez le tourisme est la destination en ligne de choix pour les personnes qui cherchent des renseignements sur les carrières en tourisme et pour les employeurs qui veulent attirer, former et retenir les meilleurs talents. RH Tourisme Canada compte 30 ans d'expérience en tant que source fiable de conseils en RH dans le secteur; à l'aide d'outils et de données sur les tendances de l'industrie, Explorez le tourisme aidera aussi bien les employeurs que les employés. Appuyée par le slogan « le tourisme vous emmènera loin », la campagne met l'accent sur le parcours, à savoir ce que les gens découvrent en travaillant en tourisme - et sur les secteurs clés : l'hébergement, les loisirs et le divertissement, les aliments et les boissons, le transport et les services de voyage.

Le projet met en évidence la diversité des personnes qui travaillent dans l'industrie et qui la construisent, ainsi que la diversité des différents types de carrières et d'opportunités disponibles. Il s'agit d'un espace permettant d'explorer les possibilités offertes par le tourisme canadien.

« Le Canada est un pays divers, qui offre de nombreuses choses à voir et à expérimenter. C'est ainsi que l'industrie du tourisme propose des carrières tout aussi diverses, pour tous les talents et tous les tempéraments. Que vous souhaitiez travailler dans un hôtel, un musée, un aéroport, une brasserie, un village de vacances ou toute autre entreprise intéressante, vous pouvez faire une grande carrière dans le tourisme, de la base à la direction. Ces nouvelles ressources en ligne de Tourisme RH Canada peuvent vous aider à découvrir les excellentes possibilités de carrière dans le domaine du tourisme. « Des ressources en ligne accessibles qui peuvent vraiment ouvrir les portes de l'aventure », affirme Marsha Walden, présidente et directrice générale de Destination Canada. « Nous sommes ravis de contribuer à partager ce message ».

Que vous soyez dans l'un des musées ou galeries d'art de calibre mondial du pays, en train d'animer des expériences autochtones authentiques ou de préparer des repas gastronomiques, une carrière en tourisme peut ouvrir des portes vers l'aventure.

« Nous savons que les gens viennent au Canada ou voyagent à travers le Canada à la recherche d'expériences autochtones, et nous avons la responsabilité partagée de faire en sorte que les bonnes histoires soient racontées de manière authentique et respectueuse », affirme Keith Henry, président et directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada. « Travailler avec Discover Tourism nous permet de continuer à développer ce secteur fascinant du tourisme et d'établir de meilleures relations ainsi qu'une meilleure compréhension des cultures et des peuples autochtones partout dans le monde ».

La campagne Explorez le tourisme propose des expériences interactives pour aider les employés actuels et futurs à approfondir leur parcours professionnel dans le domaine du tourisme, notamment des quiz et des profils de carrière. On y propose également des listes de contrôle et des exercices d'auto-évaluation en RH aux employeurs désireux d'améliorer leurs activités. D'autres outils et ressources seront mis en ligne au cours des prochaines semaines. Explorez le tourisme ne cessera de mettre à jour ses outils et ressources et d'en publier de nouveaux de manière à ce qu'ils restent pertinents compte tenu de l'évolution constante du secteur.

La campagne fournit également aux partenaires de l'industrie une boîte à outils à partager par le biais de leurs canaux de marketing et de communication. On y trouve des liens vers les vidéos de profil d'emploi et autres éléments visuels qui mettent en évidence les rôles, responsabilités et opportunités possibles pour ceux et celles qui cherchent à faire carrière en tourisme.

La marque et sa campagne de lancement ont été conçues par l'agence de publicité et de relations publiques UpHouse de Winnipeg, qui a travaillé avec RH Tourisme Canada et une équipe de concepteurs, d'illustrateurs, de photographes, de rédacteurs et de vidéastes locaux. UpHouse a collaboré avec Office/Bureau pour consulter les parties prenantes et élaborer un nouveau site Web qui reflète les besoins des demandeurs d'emploi, des étudiants, des employés, des conseillers en carrière, des éducateurs et des employeurs.

Visitez le site explorezletourisme.ca pour tracer votre parcours professionnel en tourisme.

À propos de RH Tourisme Canada

RH Tourisme Canada est un organisme pancanadien dont le mandat est de bâtir une main-d'œuvre touristique de calibre mondial. L'organisme facilite, coordonne et appuie les activités de développement des ressources humaines qui soutiennent une industrie concurrentielle et durable à l'échelle mondiale et favorisent le développement d'une main-d'œuvre dynamique, inclusive et résiliente. L'organisme collabore avec l'industrie pour attirer, former et retenir de précieux professionnels du tourisme en leur donnant les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir dans leur carrière et leurs projets entrepreneuriaux. En savoir plus : RHTourisme.ca

