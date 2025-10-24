QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP Investissements ») annonce aujourd'hui avoir franchi un jalon important avec plus du milliard de dollars d'actifs sous gestion ainsi que certains changements à son équipe de gestion de portefeuille.

Un jalon marquant dans la croissance de RGP Investissements

Depuis le lancement de son offre de fonds communs en 2014, RGP Investissements met à profit une approche rigoureuse et innovante afin d'accompagner les investisseurs dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. L'atteinte de ce seuil symbolique reflète la solidité de son modèle et son engagement à offrir une gestion active, transparente et disciplinée.

« Ce jalon représente bien plus qu'un chiffre : c'est la preuve de la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Il nous motive à poursuivre notre engagement envers une gestion disciplinée, performante et tournée vers l'avenir. Nous voyons cette étape comme un tremplin pour continuer d'innover et d'élargir nos solutions d'investissement afin de répondre aux besoins changeants de nos clients », a déclaré François Beaudoin, Président et Chef de la direction chez RGP Investissements.

Ce jalon illustre également la confiance croissante des porteurs de parts envers l'expertise de RGP Investissements. Fidèle à sa mission, la firme demeure déterminée à proposer des solutions de placement performantes et adaptées aux besoins de ses clients, en alliant rigueur, professionnalisme et vision à long terme.

Changements à l'équipe de gestion de portefeuilles

Dans la foulée de cette croissance soutenue, RGP Investissements annonce également des changements à son équipe de gestion de portefeuille. Madame Alexandra Tanguay, gestionnaire de portefeuille, a quitté la firme le 31 août 2025 après plusieurs années de contribution à son développement.

RGP Investissements annonce également la nomination de Monsieur Antoine Giasson-Jean au poste de Chef des placements, en date effective du 23 octobre 2025. Gestionnaire de portefeuille au sein de la firme depuis plusieurs années, Monsieur Giasson-Jean s'est distingué par la gestion des stratégies des portefeuilles SectorWise et RGP Revenu Alternatif, dont les performances soutenues témoignent de la rigueur et de la qualité de son approche.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité du développement stratégique de RGP Investissements et reflète la confiance de l'organisation envers son équipe interne de gestion. Monsieur Christian Richard, actuellement Chef des placements, demeurera gestionnaire de portefeuilles jusqu'au 10 décembre 2025 afin d'assurer une transition harmonieuse.

« Nous remercions sincèrement Alexandra Tanguay et Christian Richard pour leur engagement et leur contribution au fil des années. L'arrivée d'Antoine Giasson-Jean au poste de Chef des placements marque une nouvelle étape dans l'évolution de notre organisation et assurera la stabilité et la continuité de notre gestion », a déclaré François Beaudoin, Président et Chef de la direction chez RGP Investissements.

Les portefeuilles GreenWise Conservateur, GreenWise Équilibré et GreenWise Croissance, auparavant co-gérés par Alexandra et Christian, continuent d'être pleinement pris en charge par Antoine ainsi que Christian, et ce, jusqu'à la fin de son mandat. Les objectifs et stratégies de placement des Fonds RGP investissements (tels que définis ci-dessous) demeurent inchangés. En tant que gestionnaire de portefeuille, RGP investissements continuera à veiller à la conformité des décisions d'investissement par rapport aux mandats.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, Portefeuille SectorWise Conservateur, Portefeuille SectorWise Équilibré, Portefeuille SectorWise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance, du Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, du Portefeuille RGP Revenu Alternatif, Fonds RGP Marchés Émergents, Fonds RGP Infrastructures Mondiales et Fonds RGP Actions Mondiales Concentré (les « Fonds RGP Investissements »).

En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

