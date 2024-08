Le nouveau partenariat fournit une assistance clé en main aux installateurs, aux entreprises et aux autres entités qui recherchent un financement PIVEZ.

TORONTO, le 1er août 2024 /CNW/ -- Rexel Solutions Énergie (RSE, département de Nedco) et ChargeLab se sont associés pour aider les entreprises canadiennes à obtenir des subventions couvrant jusqu'à 50 % des coûts associés à l'achat et à l'installation de nouveaux chargeurs de véhicules électriques. Ce financement est disponible dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ), administré par Ressources naturelles Canada.

Rexel Solutions Énergie et ChargeLab se sont associés pour soutenir les entreprises au Canada qui recherchent des rabais ZEVIP.

Les demandes pour le PIVEZ ont été ouvertes le 2 juillet 2024 et se termineront le 19 septembre 2024. Il s'agit du premier cycle de financement PIVEZ disponible pour les propriétaires et les opérateurs de chargeurs de VE depuis 2022. Les demandeurs admissibles comprennent toute entreprise canadienne, service public, municipalité, société de copropriété ou autre hôte de site installant au moins 2 chargeurs rapides à courant continu ou au moins 20 chargeurs de niveau 2. Le financement par subvention est limité à 50 % des coûts totaux du projet, avec un maximum de 5 millions de dollars par organisation.

Rexel Energy Solutions est le département clé en main de Nedco, l'un des plus grands fournisseurs d'électricité en gros au Canada. RSE se spécialise dans les chargeurs de véhicules électriques, les contrôles de bâtiments intelligents et d'autres technologies d'efficacité énergétique. Ses services clés en main comprennent la conception de systèmes, l'achat d'équipements, l'installation et la mise en service de chargeurs de véhicules électriques.

En partenariat avec ChargeLab, le nouveau service PIVEZ de RSE comprend la consultation, la sélection du matériel de charge de VE et les réponses d'experts aux questions relatives à l'application PIVEZ. RSE distribue les principales marques de chargeurs de VE telles que ABB, Zerova et Wallbox, qui peuvent toutes être facilement configurées pour les services de gestion de réseau de ChargeLab.

ChargeLab fournit un logiciel de gestion de réseau pour les chargeurs de VE, permettant aux entreprises de déployer, de monétiser et de gérer tout matériel de charge de VE compatible. La mise en réseau de vos chargeurs de VE est une exigence de PIVEZ, que ChargeLab aide les hôtes du site à satisfaire de manière transparente. ChargeLab a également développé des rapports adaptés aux nouvelles exigences de PIVEZ en matière de temps de fonctionnement.

« Ensemble, RSE et ChargeLab offrent la solution idéale pour les installateurs, les entreprises et les autres entités qui recherchent un financement PIVEZ », a déclaré Zak Lefevre, PDG de ChargeLab. « Nous fournissons des conseils d'experts, du matériel et des logiciels conformes au programme, ainsi qu'une assistance complète pour la rédaction des demandes de subventions.

RSE et ChargeLab encouragent les candidats à contacter [email protected] avant le 30 août 2024, afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer une demande solide avant la date limite de soumission.

PIVEZ est un programme concurrentiel administré par Ressources naturelles Canada. RSE et ChargeLab ne sont pas des agents de livraison de RNCan et n'influencent pas le processus de sélection du PIVEZ. Pour obtenir les informations les plus complètes sur le PIVEZ, veuillez consulter la page web officielle de RNCan.

À propos de Rexel Solutions Énergie :

Rexel Solutions Énergie fait partie de Rexel et de sa bannière canadienne, Nedco. RSE se spécialise dans la fourniture en gros de solutions d'éclairage, de contrôle, de recharge de véhicules électriques, de stockage de batteries et de chauffage, de ventilation et de climatisation. En tant que fournisseur privilégié pour l'efficacité énergétique et l'électrification, RSE sert les ESCO, les intégrateurs de systèmes et les entrepreneurs en électricité.

Rexel emploie 26 000 personnes et opère dans 21 pays à travers un réseau de près de 1 900 succursales et 59 centres de distribution. Pour plus d'informations sur RSE au Canada, visitez http://www.rexelenergysolutions.ca

À propos de ChargeLab :

ChargeLab construit une plateforme logicielle agnostique pour la gestion des chargeurs de véhicules électriques. Sa mission est de résoudre le problème de la recharge intelligente des véhicules électriques à grande échelle. Les clients de ChargeLab comprennent des flottes, des propriétaires d'immeubles, des magasins de proximité et des services publics. Ils s'appuient sur le système de gestion des stations de charge (CSMS) et les API ouvertes de ChargeLab pour gérer plus efficacement des milliers de chargeurs de VE.

Fondée en 2016, ChargeLab possède des bureaux dans toute l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site https://chargelab.co/

