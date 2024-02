BOCA RATON, Floride, le 13 févr. 2024 /CNW/ - 24/7 Software, le leader de l'industrie dans la technologie d'exploitation des installations, est fier d'annoncer le lancement d'EliteOps by 24/7 Software. Cette solution d'entreprise révolutionnaire marque un bond en avant dans le monde de la gestion d'installations de premier plan.

Améliorer la gestion des sites de premier plan

EliteOps by 24/7 Software est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des plus grandes installations, ainsi que des plus grands quartiers omnisports et culturels du monde entier. La solution répond aux besoins uniques de destinations de premier plan comme le stade Tottenham Hotspur, le stade SoFi et le Hollywood Park, les parcs de Melbourne et olympiques, Maple Leaf Sports and Entertainment et Cedar Fair Entertainment.

L'entreprise continuera d'offrir sa gamme de produits actuelle sur des marchés plus vastes pour des sites de toutes tailles. De plus, au début de 2024, l'entreprise lancera un nouvel ensemble de produits destinés à de plus petites installations.

Gerald Hwasta, chef de la direction de 24/7 Software, a déclaré : « EliteOps représente un bond en avant pour notre industrie. Cette solution d'entreprise témoigne de notre dévouement inébranlable en tant que chef de file du marché pour stimuler l'innovation dans les opérations de sites, en offrant la tranquillité d'esprit pour les plus grandes propriétés au monde grâce à notre nouvelle suite d'analyses avancées, à nos nouvelles intégrations automatisées de partenaires, à nos nouvelles applications mobiles, et à la conformité à la norme SOC II Type 2. »

Faits saillants d'EliteOps :

Ensemble de la plateforme et nouveaux flux de travail : EliteOps comprend tous les modules de 24/7 Software, ainsi que de nouveaux ajouts à la plateforme, comme un calendrier d'événements, la planification préalable à l'événement, les bons de travail pour les événements, la dotation en personnel et les inspections de santé et de sécurité.

EliteOps comprend tous les modules de 24/7 Software, ainsi que de nouveaux ajouts à la plateforme, comme un calendrier d'événements, la planification préalable à l'événement, les bons de travail pour les événements, la dotation en personnel et les inspections de santé et de sécurité. Suite harmonieuse d'intégration des partenaires : EliteOps by 24/7 Software comprend des intégrations de partenaires automatisés prêts à l'emploi pour la détection de drones, la détection d'armes, la billetterie, l'expérience client, la gestion vidéo, l'accréditation et la gestion des installations.

EliteOps by 24/7 Software comprend des intégrations de partenaires automatisés prêts à l'emploi pour la détection de drones, la détection d'armes, la billetterie, l'expérience client, la gestion vidéo, l'accréditation et la gestion des installations. Nouveaux tableaux de bord d'analyse : Un nouveau produit pour la gestion de tous les aspects de l'exploitation des sites pour les sites individuels et les organisations multisites. Cela vous permet de mieux comprendre vos données pour vous aider à prendre des décisions opérationnelles, à cerner les tendances, à réduire les risques et à souligner les écarts par rapport à vos procédures normales d'exploitation.

Un nouveau produit pour la gestion de tous les aspects de l'exploitation des sites pour les sites individuels et les organisations multisites. Cela vous permet de mieux comprendre vos données pour vous aider à prendre des décisions opérationnelles, à cerner les tendances, à réduire les risques et à souligner les écarts par rapport à vos procédures normales d'exploitation. Fonctionnalité mobile améliorée : EliteOps comprend une nouvelle application Communicator pour iOS et Android, ainsi qu'une nouvelle plateforme de messagerie unifiée pour permettre la communication de masse.

EliteOps comprend une nouvelle application Communicator pour iOS et Android, ainsi qu'une nouvelle plateforme de messagerie unifiée pour permettre la communication de masse. Conformité à la sécurité de l'entreprise : EliteOps établit la référence pour les normes de conformité en matière de sécurité avec la conformité à la norme SOC II Type 2 et la célèbre désignation de la Department of Homeland Security Safety Act, qui aide les sites à réduire les risques et la responsabilité.

À propos de 24/7 Software :

24/7 Software est un chef de file mondial de la technologie d'exploitation des installations, dont l'objectif est de dynamiser les opérations de classe mondiale et d'offrir une expérience exceptionnelle. Plusieurs centaines des plus grandes installations au monde, dont des stades, des arénas, des centres de congrès, des théâtres d'arts de la scène, des parcs d'attractions et de grands quartiers lui font confiance pour obtenir des résultats exceptionnels. Découvrez comment 24/7 Software peut révolutionner le fonctionnement de votre installation en visitant www.247software.com .

