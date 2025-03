BOCA RATON, Floride, 20 mars 2025 /CNW/ - 24/7 Software, un leader mondial des logiciels de gestion des opérations pour les sites et les organisations à grande échelle, annonce le lancement de GlobalCommand, une plateforme révolutionnaire qui redéfinit la façon dont les Global Security Operations Centers (GSOC) sont mis en œuvre dans les secteurs des loisirs, du sport et du divertissement. Cette solution novatrice permet aux organisations à sites multiples d'établir des centres de service mondial centralisés en quelques semaines seulement, transformant leurs opérations avec une efficacité et une évolutivité inégalées.

Déjà reconnue par des organisations de renom, dont Six Flags Entertainment Corporation, Kroenke Sports & Entertainment, SoFi Stadium et Hollywood Park, GlobalCommand établira une nouvelle norme d'excellence opérationnelle dans les industries du loisir, du sport et du divertissement.

Révolutionner le déploiement du Global Security Operations Center

Les solutions traditionnelles du GSOC nécessitent bon nombre de matériels, une infrastructure informatique complexe et de grandes équipes, ce qui prend souvent des années et des millions de dollars à mettre en œuvre. GlobalCommand perturbe ce modèle avec un tableau de bord opérationnel configurable en temps réel qui peut être mis en œuvre en quelques semaines et s'intègre aux systèmes de sites existants, comme la gestion vidéo, la détection des armes et les dispositifs de l'Internet des objets (IdO). En automatisant les opérations et en fournissant des données essentielles, GlobalCommand permet aux organisations de prendre des décisions éclairées sans avoir besoin d'une infrastructure complète ou d'une longue mise en œuvre.

« GlobalCommand est conçu pour révolutionner la façon dont les sites fonctionnent à l'échelle mondiale », a déclaré Matthew Dobrosevic, vice-président, Produits, Intégrations et Analyse à 24/7 Software. « Notre plateforme offre une facilité d'utilisation et une évolutivité inégalées, qu'il s'agisse de soutenir la quarantaine de parcs de Six Flags ou le SoFi Stadium et le Hollywood Park. Elle comble l'écart entre la sûreté, la sécurité, les installations et les services à la clientèle, en accordant aux organisations la transparence mondiale et le pouvoir d'agir à distance pour gérer les risques. »

Évolutivité pour toutes les tailles de sites

Bien qu'elle soit idéale pour les grandes organisations à sites multiples, GlobalCommand profite également aux petites organisations comme les campus et les districts avec de multiples sites. Son évolutivité assure une visibilité en temps réel, même avec des équipes plus petites.

« Les sites dotés d'un leadership à distance reconnaissent de plus en plus la valeur d'un tableau de bord mondial comme GlobalCommand, a ajouté M. Dobrosevic. « Les exploitants peuvent prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes grâce à des renseignements en temps réel, peu importe la taille ou l'emplacement de leur site.

Une solution centralisée pour les opérations en temps réel

GlobalCommand regroupe les données de multiples systèmes dans des tableaux de bord centralisés, ce qui permet aux opérateurs de surveiller la sécurité, d'optimiser l'expérience des invités et de suivre la gestion des installations, le tout en temps réel. Les notifications automatisées tiennent les intervenants clés informés des enjeux critiques.

Les tableaux de bord mondiaux, régionaux et des installations de la plateforme regroupent les données des systèmes des sites, offrant ainsi aux décideurs des renseignements exploitables pour améliorer l'efficacité et assurer la sécurité.

« GlobalCommand se distingue par sa capacité d'adaptation à des sites de toutes tailles, quelle que soit l'industrie dont ils dépendent », a souligné M. Dobrosevic. « Notre système évolutif et convivial répond aux besoins des petites équipes qui gèrent un seul campus et des grandes organisations qui possèdent de multiples propriétés, ce qui en fait la solution privilégiée pour les grands noms du sport, du divertissement et des loisirs. »

Pour en savoir plus sur GlobalCommand, consultez le site www.247software.com.

À propos de 24/7 Software

24/7 Software est le leader mondial des logiciels de gestion des opérations pour les industries du sport, du divertissement et des loisirs. Les plus grands sites au monde lui ont accordé leur confiance. De fait, 24/7 Software permet aux organisations de rationaliser leurs opérations, d'améliorer l'expérience client et d'assurer la sécurité sur leurs sites.

