RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE, FORMATION ET ÉCOLE NUMÉRIQUE AVEC L'IA, NOTRE SÉCURITÉ ET NOTRE SOUVERAINETÉ INDIVIDUELLE EST-ELLE MENACÉE ?

MONTREAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les Éditions numériques convient le public à une rencontre entre Michelle Blanc et David Cohen. Cette rencontre organisée à l'occasion de la sortie des deux ouvrages respectifs de ces deux auteurs spécialistes du numérique et de l'IA aura lieu le mardi 19 mai de 16 h 30 à 19 h 30 au centre Sanaaq de Montréal, en salle 3, au 1200 rue du Sussex, Montréal, Qc, H3H 0E3. Tél. : 514-605-0392 - [email protected].

Cette rencontre sera animée par Martine Rioux, rédactrice en chef web pour l'École branchée, communicatrice et gestionnaire de projets numériques spécialisée en éducation. L'École branchée, un média québécois axé sur le numérique en éducation. Martine Rioux possède une solide expertise en transformation numérique et est reconnue pour sa capacité à vulgariser les enjeux technologiques. Elle vient de sortir un livre Tisser: angles neufs sur l'éducation avec une préface de Sébastien Proulx

https://www.septembre.com/products/tisser?srsltid=AfmBOoqd39ZPyrU8L8UDgPfBTaWiQFOmIwzbkww8fA8pHpLnepIWaHzT

Rencontre entre l'experte Michelle Blanc et David Cohen, conseiller pédagogique principal au Collège au Centre d'innovation et d'expertise pédagogique du collège Saint-Anne de Montréal.

Michelle Blanc auteure de son dernier livre Confessions d'une experte, c'est 20 ans de révolution numérique analysée en temps réel. De camelot à experte numérique, Michelle Blanc a vécu, analysé et prédit les plus grandes transformations technologiques de notre époque. Après avoir publié 2 829 billets de blogue et observé l'évolution complète de l'industrie médiatique, elle livre un témoignage unique sur la révolution numérique.

https://www.amazon.ca/dp/2925606008

David Cohen « Citoyenneté numérique. Le petit guide de survie

Bienvenue dans ce guide indispensable à la survie dans la jungle numérique actuelle. Un monde impitoyable où les algorithmes règnent en maîtres, où les données personnelles sont la monnaie la plus précieuse et où la vérité se cache derrière souvent un épais brouillard de désinformation. Devenir un « citoyen numérique éclairé » est semer d'embûches.

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Média Contact: Éric Le Ray / éditeur / 514-605-0392 / [email protected]

À Propos des Éditions Libertés numériques

Les Éditions Libertés numériques, fondées à Montréal au Québec, en 2017, veulent représenter, dans les publications qu'elle édite et diffuse, les idées de libertés et de responsabilités associées aux convictions classiques libérales. Elle dispose de différentes collections de livres autour de romans, d'essais, d'écrits historiques et contemporains.

SOURCE Éditions Libertés numériques