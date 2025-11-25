LANCEMENT DES OUVRAGES DE MICHELLE BLANC ET DE DAVID COHEN - venez nombreux !

À LA BNAQ ET AU CENTRE SANAAQ, À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les Éditions numériques convie le public au lancement des ouvrages de Michelle Blanc et de David Cohen qui auront lieu aux dates et lieux suivants:

Michelle Blanc « Confessions d'une experte ». Lancement Bibliothèque et Archives nationales du Québec vendredi 28 novembre 2025 de 17 à 21 h salle M 450 https://www.facebook.com/events/1578085106514759

20 ans de révolution numérique analysée en temps réel. De camelot à experte numérique, Michelle Blanc a vécu, analysé et prédit les plus grandes transformations technologiques de notre époque. Après avoir publié 2 829 billets de blogue et observé l'évolution complète de l'industrie médiatique, elle livre un témoignage unique sur la révolution numérique.

David Cohen « Citoyenneté numérique. Le petit guide de survie ». Lancement au Centre culturel et communautaire SANAAQ, samedi 6 décembre 2025 de 16 h 30 à 20 h 30 Salle 1 https://www.facebook.com/events/781835688144927

Bienvenue dans ce guide indispensable à la survie dans la jungle numérique actuelle. Un monde impitoyable où les algorithmes règnent en maîtres, où les données personnelles sont la monnaie la plus précieuse et où la vérité se cache derrière souvent un épais brouillard de désinformation. Devenir un « citoyen numérique éclairé » est semé d'embûches.

À Propos des Éditions Libertés numériques

Les Éditions Libertés numériques veulent représenter, dans les publications qu'elle édite et diffuse, les idées de libertés et de responsabilités associées aux convictions classiques libérales qui soutiennent un État garantissant les libertés : d'entreprendre, d'expression et la propriété privée en lien avec les libertés individuelles. Elle dispose pour cela de différentes collections de livres qui réunissent des romans, des essais et des écrits historiques et contemporains.

Vous y trouverez entre autres

Liste complète des ouvrages, veuillez consulter la page facebook de l'éditeur

SOURCE Éditions Libertés numériques

Media Contact : Éric Le Ray, éditeur, 514-605-0392, [email protected]