TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Revlon Hair Tools, une marque de soins capillaires appartenant à Helen of Troy Limited, a révolutionné à jamais la manière de se coiffer. Cet automne, la marque célèbre une étape importante : le 10e anniversaire de son produit emblématique volumateur One-StepMC. Véritable révolution dans le domaine du coiffage, cet outil innovant redéfinit la commodité et la performance en combinant séchage et coiffage en un seul geste, pour un résultat digne d'un salon de coiffure en deux fois moins de temps. La Technologie Tourmaline IoniqueMC et le revêtement en céramique aident à réduire les dommages causés par le coiffage. Avec plus de 488 000 avis 5 étoiles à travers le monde, cet outil de coiffure primé figure parmi les préférés des utilisateurs. Grâce à la popularité dont il fait preuve auprès des amateurs de tous âges, le volumateur One-StepMC reste à ce jour le produit le plus vendu dans la catégorie des fers à friser et des appareils de coiffure.1

Ce produit à succès continue d'être reconnu comme l'outil qui a révolutionné le monde des soins capillaires. Pour célébrer cet événement, Revlon Hair Tools Canada lance une édition limitée du volumateur One-StepMC à l'occasion de son 10e anniversaire. Présenté dans un fini rose nacré et orné d'un logo doré, ce produit invite les amateurs et la prochaine génération à révéler leur plus belle chevelure. Le volumateur One-StepMC édition spéciale 10e anniversaire de Revlon sera lancé cet automne chez London Drugs, Jean Coutu et chez de nombreux autres détaillants canadiens de premier plan. Son prix de vente suggéré sera de 64,99 CAD, mais le prix et la disponibilité du produit peuvent varier d'un détaillant à l'autre.

À l'occasion de ce moment historique, Revlon Hair Tools Canada reste déterminée à continuer de rendre les outils de coiffure accessibles à tous. L'automne 2025 sera marqué par plusieurs lancements passionnants qui amélioreront davantage l'expérience du coiffage. Parmi les innovations qui redéfinissent le coiffage figurent deux nouveaux produits de la gamme Revlon SmoothStayMC, disponibles chez London Drugs :

La nouvelle brosse ronde en silicone SmoothStay MC de 1 pouce, infusée d'huile de noix de coco : 49,99 CAD

de 1 pouce, infusée d'huile de noix de coco : La nouvelle brosse lissante SmoothStayMC de 4,5 pouces, infusée d'huile de noix de coco : 69,99 CAD



1 (*Source : Circana Canada, ltée, suivi des ventes au détail, catégorie fers à friser/appareils de coiffure, ventes unitaires du modèle de volumateur RVDR5222F, 12 ME, juin 2025).

Enrichis des bienfaits de l'huile de noix de coco, ces appareils de coiffure sont conçus pour protéger et embellir les cheveux pendant le coiffage, les laissant plus lisses, plus brillants et revitalisés.

Fort du succès de la collection SmoothStayMC, Revlon Hair Tools Canada lancera une toute nouvelle collection de produits coiffants appelée Perfect Match. Enrichis en huiles de moringa, d'argan et de macadamia, ces outils de coiffure sont conçus pour offrir chez soi une qualité professionnelle à chaque utilisation. La collection Perfect Match sera offerte chez London Drugs et comprend :

Le nouveau sèche-cheveux Perfect Match, infusé aux trois huiles, pour 39,99 CAD

Le nouveau fer plat Perfect Match de 1 pouce, infusé aux trois huiles, pour 49,99 CAD

La nouvelle brosse chauffante Perfect Match de 1,75 pouces, infusée aux trois huiles, pour 49,99 CAD

Revlon Hair Tools Canada continue de proposer des outils de coiffure de qualité à des prix abordables. Qu'il s'agisse de célébrer les dix ans du volumateur One-StepMC ou de découvrir les derniers lancements, Revlon Hair Tools Canada veille à ce que chaque personne puisse obtenir une apparence parfaite sans se ruiner et un résultat digne d'un salon de coiffure à moindre coût.

À propos d'Helen of Troy Limited

Helen of Troy Limited (NASDAQ : HELE) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des produits de consommation qui propose à ses clients des solutions et des articles créatifs grâce à un portefeuille diversifié de marques reconnues et largement réputées, notamment OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools, Drybar, Curlsmith, Revlon et Olive & June. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document appartiennent à Helen of Troy Limited (ou à ses filiales) et/ou sont utilisées sous licence par leurs concédants respectifs.

Pour en savoir plus sur les collections d'appareils pour cheveux Revlon disponibles au Canada, veuillez consulter le site https://www.revlonhairtools.ca

