NEW YORK, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Les 27 et 29 août 2025, l'ambassade de Chine aux États-Unis, le consulat général de Chine à New York et le Bureau d'information du Conseil d'État de la Chine ont organisé conjointement l'événement « Experience China -- A Symphony of Stories on China-U.S. People-to-People Friendship », revisitant, à travers une narration symphonique immersive et une exposition iconographique, l'amitié profonde qui s'est forgée entre les peuples chinois et américain durant la Guerre mondiale antifasciste. L'ambassadeur Xie Feng et le consul général Chen Li ont assisté aux deux événements et ont prononcé une allocution.

Photos du site de l’événement (PRNewsfoto/CICC)

Rappelant l'histoire des peuples chinois et américain qui ont combattu côte à côte le fascisme pour instaurer la paix et la justice, l'ambassadeur Xie a appelé chacun à rendre hommage à l'histoire et à se souvenir de la contribution essentielle du principal champ de bataille de l'Est; à rendre hommage à l'amitié et à chérir le lien indélébile entre les deux peuples forgé dans les flammes de la guerre; et à rendre hommage à l'avenir en créant un élan puissant pour les échanges entre les peuples.

L'ambassadeur Xie a déclaré que, comme le président Xi Jinping l'a souligné, l'espoir de la relation entre la Chine et les États-Unis réside dans le peuple, son fondement est dans nos sociétés, son avenir dépend de la jeunesse et sa vitalité provient des échanges aux niveaux infranationaux. Nous devons rapprocher nos peuples plutôt que de semer la peur et l'hostilité; encourager et faciliter les voyages et les échanges plutôt que d'ériger des barrières; et promouvoir une coopération mutuellement avantageuse afin d'accroître la prospérité commune, plutôt que de chercher à s'engager dans un découplage et à inverser le cours de l'histoire.

Le consul général Chen a souligné qu'il y a 80 ans, dans cette lutte pour la justice, la Chine et les États-Unis se sont tenus côte à côte. Le peuple chinois chérit cette amitié et n'oubliera jamais ceux qui ont prêté main-forte à la Chine en temps de crise. « Se souvenir du passé, c'est protéger l'avenir. Réfléchir à la guerre, c'est affirmer notre devoir envers la paix et la justice. » En tant que grandes puissances, la Chine et les États-Unis ont une responsabilité particulière : tirer des enseignements de l'histoire et travailler ensemble pour un monde plus pacifique, inclusif et sûr pour les générations à venir.

L'événement était organisé par le China International Communication Center et la Sino-American Aviation Heritage Foundation. Une exposition en images et en vidéos intitulée « Fighting Side by Side : Chinese and American Peoples Against Fascism » a également eu lieu. Les descendants de témoins de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des invités chinois et américains, ont partagé un moment de forte résonance émotionnelle grâce à la musique et à la narration, bâti des liens avec l'histoire commune et appelé à transmettre l'amitié et l'esprit de coopération forgés entre les deux pays dans la lutte commune. Le ministre Jing Quan, le président de la Sino-American Aviation Heritage Foundation, Jeffrey Greene, des descendants des Flying Tigers, un ancien détenu du camp de concentration de Weihsien et plus de 400 personnes issues de divers secteurs ont assisté aux deux événements.

