Le nouveau traitement sans rinçage multitâche de la marque procure des cheveux plus forts et en meilleure santé

VENTURA, Californie, 3 mars 2026 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, chef de file reconnu à l'échelle internationale en matière de soins des cils, des sourcils et des cheveux, annonce le lancement de son nouveau masque et revitalisant capillaire sans rinçage ; un soin réparateur 5 en 1 révolutionnaire qui procure une hydratation, une protection et une force en profondeur sans alourdir les cheveux.

Masque et revitalisant capillaire sans rinçage de RevitaLash Cosmetics

Cette formule novatrice et polyvalente procure les bienfaits nourrissants, lissants et hydratants d'un masque capillaire traditionnel, sans rinçage, sans résidus lourds ni temps supplémentaire. Adapté à tous les types de cheveux et sans danger pour la couleur, le traitement sans rinçage léger est idéal pour les cheveux secs, ternes, plats ou fragiles, et est particulièrement bénéfique pour les cheveux clairsemés ou endommagés qui recherchent une vitalité et une brillance renouvelées.

Alimenté par un mélange d'ingrédients riches en nutriments, le masque et le revitalisant capillaire sans rinçage favorise, nourrit et protège contre les agressions environnementales et les coiffures thermiques (des essais en laboratoire ont démontré une protection thermique allant jusqu'à 232 °C/450 °F*) tout en donnant des cheveux plus résistants et plus résilients. Un mélange nourrissant d'huiles de tamanu, de noix de coco, d'avocat, de jojoba et de moringa, ainsi que de tréhalose, d'acide hyaluronique hydrolysé et de peptides d'amarante hydrate en profondeur, lisse et améliore la maniabilité.

« Nous sommes heureux d'élargir notre gamme de produits de soins capillaires avec un produit à prestations multiples capable d'éliminer le besoin d'acheter et d'utiliser quatre produits supplémentaires à un moment où les consommateurs ont besoin de simplicité et d'augmenter leur budget. Le fait qu'il offre également des résultats de niveau professionnel est la cerise sur le gâteau », déclare Lori Jacobus, présidente et responsable mondiale du marketing, RevitaLash® Cosmetics. « Notre nouveau masque et revitalisant capillaire sans rinçage procure aux consommateurs les bienfaits d'un masque et la commodité d'un nettoyant sans rinçage léger, ce qui facilite plus que jamais la prise en charge de cheveux plus forts, plus brillants et plus résilients, jour après jour. »

Conçu pour compléter la collection de cheveux volumisants de la marque, le masque et revitalisant capillaire sans rinçage s'intègre parfaitement dans les routines quotidiennes. Après le nettoyage et le conditionnement, il suffit d'appliquer une quantité de la taille d'une pièce de dix cents sur des cheveux humides et séchés à la serviette, de mi-longueur jusqu'aux pointes, puis de les brosser et de les coiffer comme d'habitude.

La formule est validée par des dermatologues, testée cliniquement, hypoallergénique, végétalienne, sans cruauté et sans parabènes, phtalates et gluten. Le produit est fièrement fabriqué aux États-Unis.

Masque et revitalisant capillaire sans rinçage de RevitaLash® Cosmetics (90 mL / 3,0 onces liq.) au prix de 42,50 $ et sera disponible dans les salons, spas, détaillants spécialisés agréés et sur revitalash.com à compter du 1er mars.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend le revitalisant pour les cils RevitaLash® Advanced et le revitalisant pour les sourcils RevitaBrow® Advanced. Ces produits sont proposés dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans plus de 70 pays. Partenaire d'initiatives sans but lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics fait don d'une partie des recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein toute l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, visitez le www.revitalash.com.

* Résultats d'une étude de laboratoire contrôlée utilisant le masque et revitalisant capillaire sans rinçage par rapport à des cheveux lavés par shampooing. Dénaturation de la kératine mesurée sur quatre applications de chaleur.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920621/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920622/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics

CONTACT : [email protected]