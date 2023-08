Révision de deux normes BNQ en lien avec les produits en béton armé et non armé pour les infrastructures souterraines

QUÉBEC, le 16 août 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) annonce la publication des normes BNQ 2622-126 Tuyaux, branchements latéraux monolithiques et pièces connexes en béton destinés à l'évacuation des eaux d'égout sanitaire et pluvial et BNQ 2622-420 Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage préfabriqués en béton armé. Ces normes établissent les exigences liées aux produits en béton qui sont utilisés notamment dans les réseaux d'égout sanitaire, unitaire et pluvial ainsi que dans les réseaux de distribution d'eau potable de même que pour l'aménagement de ponceaux.

Les troisièmes éditions révisées des normes BNQ 2622-126 et BNQ 2622-420 constituent des références dans le domaine pour les fabricants de produits en béton armé et non armé destinés aux infrastructures souterraines. À cet effet, des articles concernant les produits en béton destiné à l'assainissement et aux infrastructures routières apparaissent dans le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 Travaux de construction - Conduites d'eau potable et d'égout - Clauses techniques générales, lequel est largement utilisé dans le monde municipal. Ces produits doivent être conformes aux exigences de ces normes en ce qui a trait aux dimensions et aux caractéristiques structurelles afin de faciliter leur intégration dans les réseaux et d'en assurer une qualité optimale.

« Le BNQ tient à remercier les membres des deux comités de normalisation pour leur apport aux travaux de révision menés pour ces normes d'infrastructure. Il est important que le contenu de ces normes, utilisées depuis plus de vingt ans, reflète l'évolution des changements qui s'opèrent dans le domaine et réponde aux besoins des utilisateurs. L'encadrement découlant de l'utilisation de ces normes assure l'emploi de produits de qualité par les municipalités et les entrepreneurs. »

- Isabelle Landry, Directrice principale, BNQ

Le BNQ a publié, le 22 juin dernier, la norme BNQ 2622-126 qui s'applique aux tuyaux de sections circulaires en béton armé ou non armé dont l'écoulement se fait par gravité et qui véhiculent des eaux d'égout sanitaire, des eaux d'égout pluvial, ou les deux. Les tuyaux faisant l'objet de cette norme peuvent également être utilisés comme ponceaux. La nouvelle édition de la norme propose plusieurs modifications et ajouts dont de nouveaux articles sur l'entreposage à l'extérieur, les réparations et les écarts de nivellement à l'intérieur d'un tuyau de même qu'une nouvelle annexe qui définit les caractéristiques principales des tuyaux en béton armé dans les cas d'installations sans tranchée.

Aujourd'hui, le BNQ publie la norme BNQ 2622-420 qui a pour objet de fixer les exigences quant aux dimensions et aux caractéristiques structurelles des regards d'égout, des puisards, des chambres des vannes et des postes de pompage, de forme circulaire ou polygonale, préfabriqués en béton armé. La norme spécifie également les méthodes d'essai pour vérifier ces exigences. La révision comprend notamment des modifications et des ajouts, soit, entre autres, l'introduction de l'utilisation de cylindres témoins, de nouveaux articles relatifs au mûrissement, de nouvelles figures explicatives ainsi que des précisions sur les dessins d'atelier et les essais de durabilité.

En vertu des nouvelles exigences de ces deux normes, le protocole de certification BNQ 2622-951 associé aux deux programmes de certification sera mis à jour par le BNQ. Les modalités de transition pour les entreprises déjà certifiées ou en voie de l'être seront annoncées dès que possible dans le site Web du BNQ.

La norme BNQ 2622-126 Tuyaux, branchements latéraux monolithiques et pièces connexes en béton destinés à l'évacuation des eaux d'égout sanitaire et pluvial est disponible, en français et en anglais, dans le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/tuyaux/tuyaux-branchements-en-beton-evacuation-des-eaux-d-egout-sanitaire-et-pluvial-2622-126.html

La norme BNQ 2622-420 Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage préfabriqués en béton armé est disponible, en français et en anglais, dans le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/regards-d-egouts-en-beton.html

