Revenu Québec Inc : Imposer les assistées pour engraisser les députés !

MONTRÉAL, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Suite à l'annonce d'une coupure de 130 $ en impôts pour les gens recevant le revenu de base, l'Organisation Populaire des Droits Sociaux de la Région de Montréal s'insurge contre ce vol organisé des plus démunis par le gouvernement caquiste et manifeste sa colère dans un haut lieu du copinage incestueux entre patrons, députés et Revenu Québec. En ce moment même, des dizaines de personnes assistent sur place au déploiement d'une bannière géante de protestation.

Alors que l'Assemblée Nationale du Québec vient de voter, à l'unanimité, une augmentation des salaires des députés de 30 % ainsi qu'une hausse substantielle de leurs bonis, les personnes à l'aide sociale crèvent de faim, au quotidien. « Qu'on ait ou pas des contraintes à l'emploi reconnues par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les prestations ne couvrent pas les besoins essentiels. Nous sommes perpétuellement en mode survie, au détriment de notre santé psychologique et physique » s'exclame Emmanuel Cree, porte-parole de l'OPDS. Actuellement, la prestation mensuelle totale d'aide financière de dernier recours pour une personne considérée sans contraintes à l'emploi est de 770$, alors que selon les derniers chiffres de la Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement, le loyer d'un appartement de trois pièces et demie à Montréal, en moyenne, était de 918 $ pour l'année 2022.

Le gouvernement Legault s'est abondamment gargarisé avec la mise en place du nouveau programme de revenu de base, en janvier dernier, prétendant changer la vie des personnes éligibles. Cette nouvelle catégorie n'a toutefois pas été arrimée avec les seuils d'imposition de Revenu Québec, créant ainsi une dette à l'impôt pour les personnes prestataires et les forçant ainsi à couper dans leurs besoins essentiels. « En fait, c'est davantage pour offrir une souplesse supplémentaire aux gens plus éloignés du marché de l'emploi et ainsi combler les exigences dudit marché que pour sortir des personnes de la pauvreté que ce programme a été pensé par la CAQ » dénonce également Monsieur Cree. De plus, seule une poignée de gens y est admissible; il faut avoir cumulé 66 mois sur les 72 derniers mois passés au programme de solidarité sociale pour y avoir droit. Les prestations sont presque doublées, passant à 1548 $ par mois pour une personne seule. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres: on n'atteint toujours pas le seuil de faible revenu selon Statistiques Canada. Avec une gouvernance caquiste, on multiplie les catégories de pauvres et on enrichit les élus !

Manifestons notre colère contre cette stratégie de « bonne gouvernance » puante et le fricotage entre le gouvernement et les entreprises privées ! Prenons notre dû ! Il existe d'autres alternatives ! Exigeons un revenu de citoyenneté universel et inconditionnel, atteignant le seuil de faible revenu (en 2021, ce seuil était de 27 514 $ selon Statistiques Canada) !

L'OPDS est un organisme provincial de défense des droits des personnes assistées sociales qui a pignon sur rue à Montréal depuis 43 ans.

Heure du rendez-vous : 6 juillet 2023, à 10h

Lieu : Métro Saint-Laurent.

SOURCE Organisation Populaire des Droits Sociaux (OPDS)

Renseignements: Bureau : (514) 524-6996; Cellulaire : 514-996-9449