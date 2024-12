Invitation aux média - On veut bien manger à l'année, pas juste à la Guignolée !

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Grande Guignolée des médias, une chorale de Noël festive et revendicatrice demande un meilleur partage des richesses par une refonte adéquate de la fiscalité et la couverture des besoins essentiels à l'aide sociale, au coin des rues René-Lévesque et Papineau, à Montréal. Avec chapeaux de lutins et porte-voix, des membres des groupes de défense des droits des personnes assistées sociales interpellent la population en distribuant aux automobilistes des cartes de Noël mettant de l'avant la différence entre charité et solidarité.

En plus de subir mépris et préjugés au quotidien, les personnes à l'aide sociale crèvent de faim, littéralement, et pas juste aux Fêtes: « Les prestations ne couvrent pas les besoins de base : le montant moyen mensuel reçu par les personnes à l'aide sociale est de 886,35 $, soit 39 % du seuil de faible revenu selon Statistique Canada (27 514 $ pour l'année 2021). Les personnes assistées sociales ne peuvent jamais choisir ce qu'elles mangent. Le seul choix qu'elles ont, à chaque mois, est de payer soit le loyer soit l'épicerie ! Nous sommes tannées d'être perpétuellement en mode survie ! » s'exclame Sylvia Bissonnette, co-coordonnatrice au BRAS de Villeray.

Cette année, les personnes à l'aide sociale se sont fait particulièrement appauvrir par la CAQ. « Le projet de loi 71, adopté il y a peu dans l'indifférence médiatique la plus complète, coupe des allocations aux familles monoparentales de jeunes enfants, aux personnes victimes de violence, aux aidants naturels et aux personnes de 58 ans et plus. » explique madame Bissonnette.

Il existe d'autres alternatives au système privilégié par la CAQ, qui appauvrit d'une main et qui demande à la population de mitiger de l'autre. « Au lieu de simplement jeter des miettes à la guignolée, les personnes solidaires peuvent exiger, à nos côtés, une réforme de la fiscalité pour permettre à toutes et tous de vivre décemment. La charité n'est pas une solution viable à long terme, nous voulons une véritable solidarité sociale pour que, ensemble, nous ramions moins au quotidien pour survivre!» conclut Hind Fazazi, organisatrice communautaire à l'OPDS.

Heure du rendez-vous : 5 décembre 2024, à 8h15

Lieu : Au coin des rues René-Lévesque et Papineau, à Montréal.

L'OPDS est un organisme provincial de défense des droits des personnes assistées sociales qui a pignon sur rue à Montréal depuis 1980 et revendique la mise en place d'un revenu de citoyenneté universel et inconditionnel, atteignant le seuil de faible revenu et accordé à toutes et tous, quel que soit leur statut.

Le Bras de Villeray est un organisme de défense des droits des personnes assistées sociales fondé en 1995 et revendiquant l'amélioration des conditions de toutes les personnes appauvries.

SOURCE Bras de Villeray

Renseignements : Sylvia Bissonnette, Cellulaire : 514-805-9493