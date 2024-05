Revenu Québec accueille Sylvie Pinsonnault comme présidente de son conseil d'administration

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui à la nomination de Mme Sylvie Pinsonnault à titre de présidente du conseil d'administration de Revenu Québec, et ce, à compter du 10 juin prochain.

Au cours de sa carrière, Mme Pinsonnault a travaillé dans le milieu financier pendant quelque 35 ans, dont près de 23 années au sein d'Investissement Québec. Elle y a occupé la fonction de première vice-présidente et de membre du comité de direction, ainsi que la fonction de vice-présidente dans divers secteurs de l'organisation, notamment ceux liés aux fonds d'investissement, au capital de risque, aux mesures fiscales, aux solutions d'affaires, aux stratégies, au développement durable et à l'innovation. Mme Pinsonnault possède également une vaste expérience en administration de sociétés, ayant siégé à plusieurs conseils d'administration, comme ceux du Conseil de l'innovation du Québec, de l'Association des femmes en finance du Québec et de Finance Montréal. Forte de ses expériences professionnelles et de son implication en tant qu'administratrice, Mme Pinsonnault représente un atout majeur pour Revenu Québec, dans un contexte de constante transformation.

« Au nom des membres du comité de direction et de tout le personnel de Revenu Québec, je souhaite la bienvenue à Mme Sylvie Pinsonnault. Son leadership inspirant et son engagement au service du développement économique du Québec, sans compter son travail pour faire avancer la cause des femmes, témoignent du profil remarquable de la personne qui se joint à notre équipe. Je tiens également à remercier M. Florent Gagné pour sa grande contribution comme président du conseil d'administration de Revenu Québec, et ce, depuis les débuts de l'Agence », souligne Mme Christyne Tremblay, présidente-directrice générale de Revenu Québec.

« Je suis fière de me joindre à une organisation au service de la population qui œuvre quotidiennement au maintien de l'équité fiscale dans l'intérêt de toutes et tous. Cette mission est d'une importance capitale pour la société québécoise et l'ensemble des personnes qui la composent. C'est donc avec enthousiasme que je me joins à la grande équipe de Revenu Québec pour y contribuer », affirme Mme Sylvie Pinsonnault.

