Retrouvez vos soirées de jeu avec HelloFresh et Nintendo Switch™

Pour souligner le Jour de Mario qui aura lieu le 10 mars, HelloFresh et Nintendo Switch souhaitent offrir des soirées de jeu mémorables aux familles de partout au Canada. Retenez cette date : à compter du 26 février, pendant deux semaines, HelloFresh proposera quatre repas pour célébrer le Jour de Mario. Elle a aussi préparé des trucs pour que les mini chefs puissent mettre la main à la pâte.

« Nous sommes prêts à passer des soirées mémorables en famille avec des repas que tout le monde va aimer et des jeux et des activités mettant en vedette Mario, dit Ian Brooks, chef de la direction de HelloFresh Canada. J'ai deux garçons actifs de six et de neuf ans qui se préparent à s'amuser comme des fous avec Mario et à savourer leurs repas HelloFresh préférés et approuvés par les enfants. »

Si vous choisissez l'un de ces quatre repas pendant cette période, vous recevrez des activités de bricolage mettant en vedette Mario et une fiche-recette à son effigie avec votre boîte HelloFresh. Vous pourrez notamment fabriquer des cartons de table et des housses pour verres, de quoi mettre la touche finale à votre souper en famille. Dépêchez-vous de commander vos repas sur le site Web de HelloFresh : www.hellofresh.ca/fr .

De plus, si vous commandez l'un de ces quatre repas, vous pourrez participer à notre concours pour courir la chance de gagner l'un des 30 ensembles de prix offerts par HelloFresh, dont un grand prix (sous réserve des modalités) :

Ce n'est pas tout. Vous courez aussi la chance de gagner l'un des 29 prix secondaires. Chacun comprend une console Nintendo Switch et une version numérique du jeu Mario Kart 8 Deluxe.

Voilà votre chance de retrouver vos soirées de jeu tout en célébrant le Jour de Mario en compagnie de votre personnage préféré et d'un délicieux repas de HelloFresh.

