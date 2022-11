RETROUVEZ L'ART D'ICI, AVEC LE SALON DES MÉTIERS D'ART DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 8 au 18 décembre 2022, la 66e édition du Salon des métiers d'art du Québec (SMAQ) vous invite à « Retrouvez l'art d'ici », exceptionnellement cette année au Stade olympique. Sous la voûte lumineuse de cet emblème de la métropole, rencontrez plus de 180 artisan(e)s professionnel(le)s qui vous feront tomber sous le charme du talent et des savoir-faire de la création québécoise. Une édition festive, urbaine, mode et écoresponsable.

RENDEZ-VOUS AU COEUR DU STADE

Le Salon des métiers d'art du Québec au Stade olympique de Montréal (Groupe CNW/Parc olympique)

Cette relocalisation au Stade découle de la tenue à Montréal de la deuxième partie de la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15, qui se déroulera aux mêmes dates au Palais des congrès, où devait initialement se dérouler le Salon. Comme le mentionne Julien Silvestre « Bien que cette relocalisation soit arrivée tardivement dans le processus d'organisation de notre événement qui accueille près de 100 000 visiteurs, l'équipe a déployé de nombreux efforts pour assurer la qualité et le renouvellement de cette édition. De loin le plus grand salon de produits fabriqués localement au Canada, le Salon des métiers d'art du Québec est le meilleur endroit pour rencontrer les artistes et artisan(e)s des métiers d'art, dont les modèles d'affaires atteignent la plupart des objectifs de développement durable proposés par l'ONU. »

LES MÉTIERS D'ARTS DU QUÉBEC : UN ENTREPRENEURIAT EXEMPLAIRE

Ces microentreprises issues de chaînes courtes sans intermédiaire et de transformation manuelle locale de la matière sont exemplaires et particulièrement résilientes face à la mécanisation plus énergivore. Elles sont réfléchies à échelle humaine et parfaitement implantées sur l'ensemble du territoire du Québec. Elles offrent une contrepartie écoresponsable à la production de masse, en desservant prioritairement un marché de proximité, et en quantité limitée ou adaptée à une demande modérée. « Les métiers d'art devraient servir d'exemple à la COP15, en termes d'économie durable et responsable tout en faisant la promotion à grande échelle des valeurs que les artisan(es) portent humblement depuis longtemps, qui contribuent à la résilience environnementale et au développement territorial intelligent du Québec et du Canada », souligne Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec.

LA CRÈME DE LA CRÈME

Le SMAQ est le rendez-vous par excellence en matière de créations québécoises. Il accueille plus de 180 artisan(e)s chevronné(e)s et artistes de la relève qui contribuent à forger notre identité collective et à dynamiser notre économie. En formule classique, loft ou pop weekend, le public retrouvera la crème de la crème en matière de création et de savoir-faire.

Le pavillon des saveurs mettra en valeur la qualité des produits qui font la fierté des producteurs, transformateurs et chefs passionnés de nos régions. De son côté, le pavillon architecture et patrimoine permettra au public de découvrir les métiers spécialisés dans les interventions de conservation et de restauration de patrimoine, comme les tailleurs de pierre ou les forgerons d'art. Les projets de rénovation patrimoniale ne sont pas des projets comme les autres car ils exigent une main-d'œuvre spécialisée pour faire des interventions ambitieuses et respectueuses des lieux.

RECONNAITRE ET FAIRE RAYONNER

Le Studio métiers d'art, qui appuie les créateurs d'ici avec VIDÉOTRON, sera de retour pour faire parler des métiers d'art autrement. Des rencontres créatives où les artisan(e)s de différentes pratiques partageront des secrets, des techniques, des histoires et le fruit de leurs recherches. Des regards croisés politiques, économiques ou artistiques sur les métiers d'art, l'entrepreneuriat et la relève tant au niveau international que sur le territoire d'ici. Le public découvrira également une exposition hommage à l'artisan designer et céramiste de renommée internationale Koen de Winter.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS

Le Cinéma métiers d'art, présenté par La Fabrique Culturelle-Télé-Québec permettra d'aller à la découverte des métiers d'art d'un peu partout dans le monde à travers l'image et le cinéma. Il présentera des portraits de créateurs et créatrices membres du Conseil des métiers d'art du Québec qui ont été produits par la Fabrique culturelle de Télé-Québec, une sélection de films du Festival International du Film sur l'Art (Le FIFA) et les webséries produites par le Conseil des métiers d'art du Québec pour sa plateforme numérique Matieres.ca.

De son côté, l'Atelier des possibles proposera un espace de création et d'animation dédié aux démonstrations et activités grand public. Tout en ayant les mains dans la matière, les visiteurs découvriront un volet de démarches participatives qui favorisent les engagements collectifs en faveur du développement durable. Ici, artisans, collaborateurs et animateurs viendront concevoir leurs prototypes et créer des projets faisant appel à l'intelligence collective pour placer l'humain au cœur des solutions qui en découleront.

LES ARTISAN(E)S AU CENTRE DE LA RÉFLEXION ÉCORESPONSABLE

La matière est au cœur des métiers d'art et des pratiques des artistes professionnels, qui la transforment, la magnifient. « Retrouvez l'art d'ici », c'est aussi reconnaître que ces céramistes, maroquiniers, maroquinières, ébénistes, couteliers et coutelières ou tisserand(e)s contribuent à l'économie locale, à la création d'emplois, et à la bonification de l'offre touristique de nos régions.

« Leur production, largement durable et écoresponsable, favorise les achats locaux et représente pour le consommateur une alternative à la fabrication de masse et au tout jetable. Soutenir les métiers d'art, c'est soutenir un domaine au croisement de la Culture, du Tourisme, et de l'Économie et de l'Innovation. C'est contribuer concrètement à la relance collective du Québec », continue Julien Silvestre.

L'artisan(e) professionnel(le) maîtrise des savoir-faire uniques pour transformer la matière. Son travail révèle des qualités créatives, innovantes et esthétiques reconnues. Ils sont travailleurs autonomes, gestionnaires d'atelier ou entrepreneurs. À l'image des métiers d'art du Québec, la majorité des exposantes du SMAQ sont des femmes entrepreneures situées aux quatre coins du Québec qui dessinent, développent, produisent et distribuent des produits artistiques qui se distinguent non seulement par leur qualité exceptionnelle, mais aussi par leurs savoir-faire et méthodes de fabrication à la main. Les artisan(e)s d'ici, sont des acteurs importants de la lutte contre l'exode rural, offrent des services locaux, et sont des membres actifs de leur communauté.

PORTE-PAROLE

Le passionné Christian Bé g in s'investit à titre de porte-parole pour une cinquième année afin de soutenir le talent des artisanes et artisans professionnels.

Acheter l'Art d'Ici, pour moi, ce n'est pas consommer, c'est choisir, c'est SE choisir... [...] Parce que les artisanes et les artisans d'Ici sont un rempart, forment, tracent, creusent les chemins d'un possible qui sont autant de pieds-de-nez ou de doigts d'honneur face au travail de destruction massive du système mondialisé qui est pensé pour nous déshumaniser, nous défraterniser, nous diviser....

Prenez le temps de choisir l'Art d'ici!

Prenons le temps de NOUS choisir!

Christian Bégin

Porte-parole et co-combattant. ;)

À ses côtés, Lolita Dandoy, l'une des journalistes et blogueuses mode les plus influentes au Québec, et une figure incontournable de la mode au Canada, jettera un regard urbain et écoresponsable sur les exposants(e)s. Animatrice mode du Salon, elle signera des entrevues au Studio MA, et nous réserve des visites VIP surprises, incluant dégustation de produits du terroir, verre de bulles, sac-surprise et 1001 découvertes mode ! Visites VIP: Réservation en ligne requise et places limitées.

LES COULISSES DE LA MODE

Les visiteur(e)s rêvant de découvrir les coulisses d'un magazine seront invités au cœur d'une séance photo. Les portes leur seront ouvertes afin de partager les différentes étapes de création d'un « shooting mode ». Le 9 décembre dès 13h, le public pourra assister en direct avec Lolita Dandoy, le photographe Benoit Rousseau et le maquilleur international Alexandre Deslauriers, à la prise de vue de quatre « looks» du temps des Fêtes. Venez voir l'équipe mode à l'œuvre dans l'Atelier des possibles. Ensemble ils feront briller de 1000 feux les créations des artisan(e)s.

JACQUES SARAZZIN, ARTISAN ET AMBASSADEUR

Jacques Sarazin est un passionné de design et voue un respect inébranlable à toutes les actions liées à la préservation de l'environnement. Membre du Conseil des métiers d'art du Québec et diplômé en Technique de vêtements masculins, au collège Marie- Victorin, il crée La Remake Textile afin de réduire de façon globale le gaspillage des ressources. Sa mission : créer des produits de textile recyclé écoresponsables, utilitaires, originaux, de bonne qualité et durables. En collaboration avec l'équipe du Salon, il propose un concours de création totalement axé sur la notion de recyclage textile : « 1001 bonnes raisons ».

UN APPEL DE DOSSIER À LA RELÈVE

« 1001 BONNES RAISONS » est un concours d'idéation et de conception visant à appuyer et promouvoir l'essor des designers de la relève. Il vise à intéresser davantage le public aux thématiques de design reliées à l'écoresponsabilité et est axé principalement sur la notion de recyclage, de surcyclage et de récupération textile afin de sensibiliser et d'aider à réduire de façon globale le gaspillage des ressources.

En octobre 2022, pour ce projet, 1000 paires de jeans ont été sauvées par La Remake Textile. Cette entreprise, dont le propriétaire est membre du CMAQ, utilise 95 % de matière textile recyclée provenant de sources d'approvisionnement locales, réduisant ainsi le transport de la matière première. La Remake Textile invite la relève à déposer leurs designs mettant en valeur le denim sauvé. Les participant(e)s ont jusqu'au 18 février 2023 pour déposer leurs candidatures. Le projet gagnant verra sa création portée par Lolita Dandoy lors du Salon Plein Art de Québec en 2023. Le gagnant verra sa création mise en production et une partie des profits lui sera versée. Pour en savoir plus, rencontrez Jacques Sarrazin au Salon, à l'Atelier des possibles, où il vous fera découvrir le denim et ses possibilités de transformations.

LE CONCOURS MATIÈRES À DÉCOUVERTES EST DE RETOUR

Du 8 au 18 décembre, le public est invité à découvrir les 3 pastilles Matières à découvertes dans les kiosques des artisans. Il suffira de remplir le coupon de participation avec les 3 numéros de kiosques où ont été repérés les pastilles. Participation sur place ou en ligne.

Cette année, près de 5 000 $ seront offerts en prix. Au nombre d'entre eux, notons un forfait détente au Strom Spa, un bijou de l'Amulette par Bénédite Séguin, une paire de billets pour Révolution en Tournée, à Montréal en février 2023 offert par Québecor Expertise Médias, une paire de billets pour l'édition 2023 de Mural Festival offert par Vidéotron et pour finir une paire de billets pour le spectacle Les Choristes.

De son côté, Le Fairmont Le Reine Elizabeth propose le Grand Prix avec un forfait pour deux personnes comprenant une nuitée dans la prestigieuse suite Métiers d'art signée Poitras et le petit- déjeuner (valeur approximative de 3500 $). Rappelons que l'année dernière, nous avions invité Jean-Claude Poitras à transformer une majestueuse suite au Fairmont Le Reine Elizabeth afin qu'elle soit entièrement dédiée aux métiers d'art du Québec. « Cette Suite est la preuve que nous pouvons jouer la carte de l'inspiration et pimenter nos espaces d'objets des métiers d'art d'ici » explique Philippe Champagne, Directeur Régional Ventes et Marketing, Est du Canada des Hotels Accor. Ce projet signe un tel succès que l'équipe du Fairmont a décidé de faire vivre l'expérience à nos clientèles.

LES CONCOURS PARTENAIRES

WKND 99,5 signera la musique d'ambiance du SMAQ. En plus de concocter une liste de lecture entièrement consacrée aux artistes du Québec, l'équipe de WKND invite le public à participer à des activités WKND Métiers d'art et à écouter les journalistes en direct de l'événement. Le public aura également la chance de gagner 5 chèques-cadeaux d'une valeur de 100 $ offert par les artisans. De son côté, le Journal de Montréal fera tirer 9 cartes-cadeaux à dépenser aux kiosques des artisan(e)s participant(e)s.

EMBALLER POUR LA CAUSE

En faisant emballer leurs cadeaux au SMAQ par les bénévoles de la Fondation du Dr. Julien, les visiteurs soutiennent le déploiement de pédiatrie sociale en communauté afin de permettre à tous les enfants de grandir en santé. La Guignolée Dr Julien fête ses 20 ans cette année et également 10 ans de collaboration avec le Salon ! Bravo à ces gens de cœur qui font la différence ! Venez les soutenir en faisant emballer vos cadeaux ! Service offert par : FONDATION DR. JULIEN du 8 au 18 décembre entre 14 h et 20 h.

DE TOUT COEUR AVEC VOUS !

Pour faire battre vos cœurs et pour bien partir cette 66e édition, les petits chanteurs de la distribution du spectacle Les Choristes, produit par Juste pour rire et présenté à partir du 28 décembre 2022 au Monument-National, rendront visite au Salon et livreront une performance des fameuses chansons tirées du film à succès.

Surveillez la programmation !

BILLETERIE

Ticketmaster est la plateforme officielle de la billetterie du Salon . Pour les détails, rendez-vous sur matieres.ca ou sur Ticketmaster pour connaître la tarification d'entrée au Salon.

Billet valide pour toute la durée du SMAQ

LE SALON EN BREF

Du 8 au 18 décembre 2022 - Stade olympique, niveau 300

Lundi au samedi de 10h à 20h / dimanche de 10h à 18h

Détails des activités, et liste des artisanes et artisans sur MATIERES.CA

Mot-clic : #SMAQ22 #metiersdart2022 #retrouvezlartdici

SOURCE Parc olympique

Renseignements: Geneviève David, directrice des communications . marketing CONSEIL DES MÉTIERS D'ART DU QUÉBEC, Cell: 418 997 2583, [email protected]; Relations de presse, Maïté Godin 514.814.6967, [email protected]; Audrey Gosselin, 514.659.1289, [email protected]