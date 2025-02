RÉTRIBUTION DES PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES AU QUÉBEC : UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION, MAIS UN FINANCEMENT À LONG TERME RESTE CRUCIAL

LONGUEUIL, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) sont encouragés par ce renouvellement de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales (IMRPA) annoncé par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Cette quatrième mouture de l'initiative envoie un signal intéressant quant à la volonté de pérenniser la rétribution des pratiques agroenvironnementales. Pour que les fermes du Québec puissent poursuivre l'amélioration continue de leurs pratiques, il est essentiel qu'une véritable politique gouvernementale soit mise en place. Le soutien financier offert conjointement par le gouvernement provincial et fédéral pour les investissements nécessaires à l'amélioration de la performance agroenvironnementale des fermes québécoises est un levier clé pour maintenir la confiance et mobiliser le milieu agricole.

« Cette initiative gouvernementale visant à appuyer nos investissements dans les pratiques agroenvironnementales est certainement bien reçue, mais un soutien substantiel dans une vision à long terme est essentiel pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous estimons que l'annonce actuelle de 35,3 millions de dollars constitue un pas dans la bonne direction, mais reste en deçà des besoins réels de la production de grains du Québec. Nous réitérons notre demande pour la mise sur pied d'un véritable programme structurant de financement de 50 millions de dollars par année, un investissement qui permettrait à nos producteurs d'adopter des pratiques plus durables tout en restant compétitifs dans cet environnement économique mondial instable et menaçant », affirme M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Les PGQ sont toujours engagés à développer et implanter des solutions innovantes en partenariat avec les gouvernements. Cet investissement gouvernemental de 35,3 millions de dollars s'inscrit dans cette continuité d'un appui financier nécessaire aux investissements que font eux-mêmes les producteurs. Toutefois, un soutien financier exemplaire et à long terme pour la rétribution des pratiques agroenvironnementales est nécessaire pour atteindre les objectifs du gouvernement, car la progression du milieu agricole et sa capacité à la maintenir en dépendent.

« C'est pourquoi nos attentes se tournent désormais vers le ministre des Finances, M. Eric Girard, et le prochain budget provincial, pour concrétiser cette vision et assurer un soutien continu à la transition vers des pratiques agricoles durables », ajoute M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards de dollars (2023). La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

