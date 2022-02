RÉTRIBUTION DES EFFORTS ENVIRONNEMENTAUX EN AGRICULTURE : LE GOUVERNEMENT DÉBUTE LE TRAVAIL

LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réagissent avec intérêt à l'annonce du programme de rétribution des pratiques agroenvironnementales prévu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre de son Plan d'agriculture durable 2020-2030. Une demande de longue date du secteur des grains. Ce type de mesure a également été recommandée par l'étude sur la compétitivité du secteur des grains commandée par le gouvernement. Dans un esprit de collaboration, les PGQ invitent maintenant le gouvernement québécois à aller encore plus loin lors du prochain budget pour mieux soutenir les agricultrices et les agriculteurs du Québec, de façon à se rapprocher de ce qui est offert à nos compétiteurs des États-Unis et de l'Union européenne.

Les PGQ notent que l'enveloppe confirmée aujourd'hui de 14 millions de dollars par année durant 3 ans ne correspond pas au 70 millions de dollars annoncés lors du dévoilement du Plan, il y a quelques mois. Par ailleurs, le programme dévoilé ne récompense pas celles et ceux qui en font déjà beaucoup de manière aussi avantageuse. Enfin, de l'avis des PGQ, il est dommage que les pratiques liées à l'amélioration des rotations passent par une forme d'exposition négative de certaines cultures alors que l'objectif est plutôt d'améliorer les pratiques sur la ferme. Dans cette optique, les PGQ rappellent que les études démontrent qu'il ne faut pas moins de dix ans avant de voir les effets concrets des changements de pratiques telles les rotations.

« Nous invitons donc les productrices et les producteurs à continuer leur engagement en faveur de l'adoption des meilleures pratiques, notamment en s'informant et en soumettant des projets dans le cadre de ce programme. En même temps, nous invitons le ministre des Finances à donner davantage de moyens à son collègue ministre de l'Agriculture, dans le cadre du prochain budget, afin que les pratiques agroenvironnementales continuent d'évoluer positivement et en tenant compte des attentes sociétales », résume M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

