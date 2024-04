Retour sur le Forum sur les grands projets : un consensus fort pour accélérer la réalisation de grands projets immobiliers dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait le vendredi 19 avril la 18e édition de son Forum annuel sur les grands projets immobiliers dans le Grand Montréal. Pour l'occasion, plus de 300 personnes étaient réunies à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal en compagnie de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, et de Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Cette 18e édition de notre Forum sur les grands projets a été un grand succès. Plusieurs acteurs clés de l'écosystème étaient réunis pour discuter des projets qui définiront l'avenir de la métropole et qui permettront de résorber le déficit d'offre qui cause la crise actuelle du logement. En mettant de l'avant les principes de densité intelligente, de mixité des usages et d'optimisation des aires TOD, les solutions présentées ont le potentiel de transformer la métropole avec des projets signature qui répondront aux besoins de la population et qui pourraient faire rayonner Montréal et son urbanisme dans le monde entier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il faut absolument enclencher les grands projets immobiliers pour commencer à résoudre la crise du logement. Les trois ordres de gouvernement doivent jouer leur rôle. Je salue l'ouverture du ministre Fraser sur la nécessité d'allonger les durées de remboursement des prêts accordés aux promoteurs. Il faudra aussi considérer de nouveaux modes de financement pour les infrastructures publiques dans les grands projets d'aménagement urbain. Nous avons constaté la volonté de la ministre Duranceau d'explorer des mécanismes financiers novateurs pour assurer le lancement rapide des projets. C'est une bonne nouvelle. Enfin, la mairesse Plante s'est montrée rassurante quant à sa volonté d'encourager des projets denses, avec des hauteurs intéressantes pour les promoteurs, notamment dans le secteur de l'hippodrome. C'est indispensable pour garantir la viabilité des modèles d'affaires », a poursuivi Michel Leblanc.

« C'est avec enthousiasme que j'ai participé au Forum stratégique sur les grands projets, où les trois ordres de gouvernement étaient rassemblés pour discuter de l'avancement de nos objectifs communs. Il est impératif que nous unissions nos forces pour résoudre la crise du logement à laquelle nous sommes confrontés », a ajouté l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Je suis heureuse d'avoir pris part à cet important événement sur l'avenir de l'habitation pour le Grand Montréal. Les discussions enrichissantes qui ont eu lieu entre nos trois ordres de gouvernement démontrent l'implication de tous sur la question du logement dans la métropole. Nous continuerons de travailler ensemble afin d'accélérer la construction et d'offrir à tous les Québécois un toit qui correspond à leurs besoins », a rappelé France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand.

« Le Forum sur les grands projets est un rendez-vous incontournable pour renforcer les gestes ambitieux de notre administration pour bâtir les quartiers d'avenir attendus de la population. La mobilisation de tous les ordres de gouvernement et des partenaires économiques témoigne d'un engagement partagé pour préserver le dynamisme de la métropole et identifier des solutions durables aux défis de la crise de l'habitation et du transport collectif, essentiels pour le futur de Montréal », a expliqué Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous saluons également le dévoilement du premier rapport d'étape du GALOPH pour l'optimisation du projet de l'hippodrome. C'est un projet nécessaire pour Montréal. Nous suivrons de près la volonté de la Ville et de ses partenaires de réserver 100 % des logements sur le site de l'hippodrome pour le secteur coopératif et le logement abordable. L'objectif de construire plus de logements abordables est louable, mais il ne doit pas occulter l'importance d'aménager des quartiers mixtes et la nécessité de permettre des modèles d'affaires rentables pour inciter le secteur privé à s'engager », a conclu Michel Leblanc.

