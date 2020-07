Retour progressif du personnel des entreprises du secteur privé dans les édifices à bureaux - Une étape indispensable à la vitalité économique des entreprises et des grands centres urbains, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'annonce aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concernant le retour progressif du personnel dans les édifices à bureaux est une étape nécessaire à la survie économique de nombreuses entreprises estime la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Dès le 18 juillet, les entreprises privées pourront envisager le retour de leurs employés sur les lieux de travail, dans le respect d'un taux d'occupation maximum fixé à 25%. Soulignée la semaine dernière dans une lettre conjointe, la FCCQ considère cette étape de déconfinement essentielle au dynamisme économique des grands centres urbains. Également, c'est une option pour améliorer le travail et la productivité de certaines entreprises.

« Les grands édifices à bureaux sont les piliers des écosystèmes dans les grands centres urbains. L'annonce de leurs réouvertures progressives aux employés est une bonne nouvelle pour de nombreux commerces. » souligne Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Avec un taux d'occupation maximum fixé à 25% par entreprise, nous pouvons être confiants quant au respect des règles de distanciation sociale exigées par la santé publique. »

Bien que le retour progressif du personnel des entreprises sur leurs lieux de travail soit à présent nécessaire pour redynamiser l'économie, celui-ci doit être réalisé dans le plus strict respect des mesures sanitaires. En ce sens, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a émis ses recommandations dans un guide de règles générales adaptées aux édifices à bureaux.

Toutefois, la FCCQ tient à rappeler qu'une marge de manœuvre doit être laissée aux entreprises afin qu'elles puissent mettre en place les mesures sanitaires adéquates. En effet, des règles de déconfinement trop complexes pourraient venir freiner le retour des travailleurs et de la clientèle.

« La réouverture des lieux de travail doit se faire de manière sécuritaire pour minimiser les risques d'une nouvelle propagation. Les entreprises et les propriétaires des immeubles sont soucieux du succès de leur réouverture et nous ne doutons pas qu'ils mettront tout en œuvre pour garantir à leurs employés un environnement sécuritaire. » conclut Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Julia Sammarco, Conseillère aux communications et publications numériques, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 792-0412

Liens connexes

https://www1.fccq.ca