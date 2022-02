Retour du service estival de Porter Airlines à Muskoka

« Nous avons hâte de ramener nos passagers à Muskoka après deux saisons d'absence en raison de la pandémie », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « La pittoresque région de Muskoka se trouve à moins de 30 minutes de vol du centre-ville de Toronto, ce qui la rend plus accessible aux Torontois, ainsi qu'aux autres voyageurs de Porter au Canada et aux États-Unis.

Les voyageurs peuvent se détendre dans des chalets pittoresques, explorer des villes historiques ou profiter d'une variété de commodités, comme des terrains de golf, des parcs provinciaux, des marinas et des attractions culturelles dans toute la région. Les billets sont maintenant en vente sur www.flyporter.com .

"Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir à nouveau Porter Airlines à l'aéroport de Muskoka cet été", a déclaré James Murphy, directeur général de RTO12, l'organisme touristique régional qui a mené la campagne visant à introduire le service commercial dans la région, et qui continue d'agir en tant que partenaire promotionnel. "Comme lors de notre première saison réussie, nous organiserons le service de navette Explorers' Edge pour disperser les visiteurs dans la grande région. Les détails seront annoncés sous peu."

Voici l'horaire détaillé :

Jour de la semaine Heure de départ de Toronto Heure de départ de Muskoka Lundi* et vendredi 14 h 25 15 h 45

*Départ le mardi les longues fins de semaine.



Des tarifs aller-retour aussi bas que 164 $ sont offerts aux passagers qui réservent avant le 8 mars 2022, sous réserve de disponibilité. Les réservations effectuées avant le 31 mars 2022 peuvent également être modifiées ou annulées sans frais.

Les passagers doivent s'assurer qu'ils se conforment aux règles gouvernementales en vigueur avant tout voyage. Vous trouverez plus de détails sur les exigences en matière de voyages sur notre site Web .

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias . Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com .

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

