Retour du nucléaire : Marc Tanguay demande une vraie discussion nationale

MONTRÉAL, le 10 août 2023 /CNW/ - Déclaration de Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle au sujet de la possible réactivation de la centrale Gentilly-2.

« Plutôt que de gérer notre énergie à la petite semaine, François Legault et son "superministre" Pierre Fitzgibbon doivent adopter une approche plus rigoureuse. Plus que jamais le gouvernement doit lancer une véritable discussion nationale sur l'avenir énergétique du Québec.

Le retour au nucléaire est une énorme décision et il est impératif d'entendre les Québécois et les experts avant d'aller de l'avant. Il est inacceptable que l'avenir énergétique de notre nation soit décidé à huis clos, derrière des portes closes.

La CAQ ne dispose pas de la crédibilité nécessaire en matière énergétique. Il est donc important d'adopter une approche basée sur la science et la transparence. Avant d'aller plus loin, la mise en place d'une vraie discussion nationale s'avère indispensable pour examiner cette décision capitale et ses répercussions dans la vie des Québécois. »

