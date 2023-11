En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

La gamme de rentes de Manuvie offre des options de rentes viagères individuelles, de rentes réversibles et de rentes certaines pour répondre aux besoins croissants des Canadiens en matière de revenu de retraite

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle réintroduisait les rentes de Manuvie par l'entremise de conseillers autonomes afin d'offrir une gamme complète de produits qui répondent aux besoins en pleine évolution des Canadiens à la recherche de solutions de revenu de retraite.

En contrepartie d'une somme forfaitaire unique, les rentes de Manuvie procurent un revenu garanti dont les versements se poursuivent soit la vie durant d'une ou de deux personnes, ou pendant une période déterminée. Les versements de rente sont garantis et déterminés au moment de la souscription. Ils ne sont pas influencés par l'évolution des marchés financiers.

« Les Canadiens ont de plus en plus besoin de solutions qui apportent de la stabilité dans leur planification financière, d'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre leur retraite dans un contexte de volatilité continue des marchés et d'augmentation du coût de la vie », a déclaré Paul Savage, chef, Assurance individuelle Manuvie, Canada. « Les rentes étant de plus en plus populaires auprès des Canadiens et de ceux qui épargnent en vue de leur retraite partout dans le monde, nous sommes heureux d'annoncer le renforcement de notre offre afin d'aider les conseillers à répondre aux besoins de leurs clients grâce à une gamme pertinente de produits de revenu garanti. »

Grâce à la souplesse des périodes de garantie et des options de versement du revenu, les rentes Manuvie peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins individuels des clients.

De plus, les rentes de Manuvie offrent une garantie de protection du capital, de sorte qu'en cas de décès prématuré du rentier, un bénéficiaire recevra un montant forfaitaire égal à la différence entre le montant total des versements reçus et le montant initial du placement.

La gamme de rentes représente une offre attrayante de placement productif de revenus, avec un taux de revenu potentiellement plus élevé que celui d'autres produits garantis. Les revenus peuvent être fiscalement avantageux, grâce à des options telles que le fractionnement du revenu de pension et l'accès au crédit d'impôt sur le revenu de pension.

« Bien que les rentes présentent d'importants avantages tangibles, les avantages intangibles, tels que la tranquillité d'esprit et l'élimination de la peur d'épuiser son argent ou d'avoir à gérer un portefeuille, peuvent également offrir de la valeur aux épargnants en vue de la retraite », a déclaré Mathieu Charest, chef, Produits et tarification, Assurance individuelle.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers est l'émettrice de tous les contrats de rente Manuvie. Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 salariés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour plus de renseignements, visitez le site manuvie.ca.

