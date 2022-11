EDMONTON, AB, le 14 nov. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a dévoilé aujourd'hui en conférence de presse au stade Rogers Place d'Edmonton, ville hôte des Prix JUNO 2023, que Nickelback et Tate McRae monteront sur scène lors de la soirée de remise de prix qui se déroulera dans leur province natale de l'Alberta le lundi 13 mars.

Pour la première fois depuis 19 ans, les Prix JUNO seront de retour dans la capitale albertaine, où se tiendra la 52e édition de l'évènement. Produite par Insight Productions, la Soirée des Prix JUNO sera diffusée en direct à la télévision et en ligne partout au Canada, à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Parmi les événements les plus courus durant la Semaine des JUNOS de retout en 2023, on recense la JUNO Fan Fare (Foire des fans JUNO), la JUNO Cup (Coupe JUNO) présentée par CBC Sports et le JUNO Songwriters' Circle (Cercle des auteurs-compositeurs des JUNOS) présenté par la SOCAN en collaboration avec Music Publishers Canada.

Une exclusivité du Groupe Banque TD, la prévente des billets pour la captation télé en direct de la Soirée des Prix JUNO 2023 commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 16 novembre, à 23 h 59 HR. Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2023 seront offerts au grand public le 18 novembre. Ils seront en vente à l'adresse ticketmaster.ca/junos, à compter de 49,00 $ (taxes comprises, frais en sus).

La CARAS a également annoncé aujourd'hui l'intronisation du groupe rock de réputation internationale Nickelback au prestigieux Panthéon de la musique canadienne, une présentation de TD.

L'artiste de Calgary quatre fois finaliste aux Prix JUNO Tate McRae montera également sur la scène du stade Rogers Place.

CARAS a aussi annoncé l'attribution du Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun à l'illustre agent d'artistes et promoteur country Ron Sakamoto. Au sommet d'une carrière s'étendant sur plus de cinq décennies, Ron Sakamoto sera reconnu pour sa contribution majeure au succès des créateurs et de l'industrie musicale.

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]