Retour aux premières amours pour ces nouveaux associés de l'agence immobilière groupe sutton - action

Il s'agit d'un retour aux sources pour ces trois anciens membres de la famille Sutton, qui ont une vision de grandeur pour les courtiers immobiliers de leur agence couvrant le territoire de Brossard, La Prairie et Candiac. Leur expérience dans le domaine immobilier et la complémentarité de leur trio, de même que leur passion et leur détermination - valeurs clés du réseau immobilier Sutton - assureront la continuité d'un service professionnel et de qualité pour l'ensemble de la clientèle servie par les courtiers immobiliers de leur agence.

« Mélanie, Bassem et Sylvain forment un trio de gens passionnés d'immobilier et assertis de détermination. Leur fougue et leur rigueur sont caractéristiques de grands leaders, qui sont nombreux au sein de Sutton. C'est un plaisir extrême de les voir revenir chez Sutton, en qualité de dirigeants. Monsieur Rodrigue a été l'un des cinq premiers courtiers à faire confiance à la marque Sutton lors de la naissance de notre réseau en 1995, et c'est maintenant à notre tour d'accorder à lui et son équipe toute notre confiance dans la gestion de cette agence. » mentionne Julie Gaucher, vice-présidente et cofondatrice de Groupe Sutton - Québec inc.

Sutton - Québec est une bannière immobilière établie au Québec depuis 1995. Au Québec seulement, le groupe compte aujourd'hui 17 franchisés, 1500 courtiers immobiliers et 65 points de service pour accueillir leurs nombreux clients et partenaires. Cela représente plus de 22 000 transactions annuellement. Au Canada, Sutton compte plus de 7 000 courtiers et 200 bureaux à travers le pays.

