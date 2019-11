Retour au tarif unique - La FIPEQ-CSQ invite les milieux familiaux privés à revenir dans le réseau des services éducatifs régis et subventionnés

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) se réjouit du retour au tarif unique dès cette année en centre de la petite enfance (CPE) et en milieu familial régi et subventionné. Sa présidente, Valérie Grenon, invite maintenant les services privés qui ont quitté le réseau en 2014 en raison de la modulation des tarifs à revenir dans le réseau.

« Le gouvernement envoie aujourd'hui un message fort : l'avenir du réseau de la petite enfance passe par des places régies et subventionnées que ce soit en CPE ou en milieu familial », souligne Mme Grenon.

« Je tends la main aux prestataires de services en milieux familiaux privés à revenir dans le réseau par la grande porte dans l'honneur et l'enthousiasme. Il y a tellement de choses à bâtir : unissions-nous pour offrir ce qu'il y a de mieux pour nos tout-petits », poursuit Mme Grenon.

Loto-CPE ou Loto-RSE

Maintenant que l'injustice tarifaire créée par le Parti libéral de Philippe Couillard est derrière nous, la FIPEQ-CSQ exige de mettre fin à l'injustice de l'accessibilité des places. Chaque parent devrait pouvoir avoir accès à un CPE ou à une responsable en services éducatifs en milieu familial (RSE) au moment de son choix. « Il faut mettre fin à la loterie des places subventionnées et offrir un réel choix aux parents », termine Mme Grenon.

