TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - RETOPIA SALON, une société de divertissement fondée par d'anciens cadres clés de HYBE à l'origine du succès mondial de BTS, organise une audition K-pop au Canada afin de découvrir la prochaine génération d'artistes mondiaux.

L'entreprise tiendra la « 2026 RETOPIA SALON GLOBAL AUDITION : USA & CANADA » le 7 juin à Dreammakers, à Toronto.

RETOPIA SALON, fondée par d'anciens dirigeants de HYBE, organise une audition K-pop à Toronto le 7 juin

Cette audition s'inscrit dans un projet mondial d'envergure visant à sélectionner les membres finaux du premier groupe masculin de RETOPIA SALON, dont les débuts sont prévus en 2027, tout en identifiant des talents en vue du lancement futur d'un groupe féminin. La tournée d'auditions se déroule dans 18 villes à travers le monde.

Les candidats nés entre 2008 et 2014 peuvent participer, sans distinction de genre ou de nationalité. Les participants peuvent postuler dans l'une des catégories suivantes : chant, rap, danse ou interprétation.

« Fidèle à notre vision "Make Dreams Real", RETOPIA SALON s'engage à former la prochaine génération d'artistes en s'appuyant sur son expérience dans l'industrie du divertissement », a déclaré Bang Woo Jung, chef de la direction de RETOPIA SALON. « Nous avons hâte de rencontrer des talents à travers cette audition mondiale et espérons qu'elle constituera une première étape significative pour celles et ceux qui rêvent d'une carrière sur la scène internationale. »

En plus du Canada, RETOPIA SALON organise des auditions à l'échelle mondiale, notamment au Japon (Sendai, Okinawa, Osaka, Kyoto, Tokyo, Chiba, Fukuoka), en Indonésie (Jakarta, Bandung), en Thaïlande (Bangkok, Chiang Mai), en Australie (Sydney, Melbourne, Brisbane) et aux États-Unis (Los Angeles, Orange County, Honolulu).

De plus amples informations sur les auditions sont disponibles sur les réseaux sociaux officiels de RETOPIA SALON ainsi que via les académies partenaires locales.

https://www.instagram.com/retopia.salon/

À propos de RETOPIA SALON

RETOPIA SALON est une société de divertissement fondée par d'anciens dirigeants clés de HYBE, dont le chef de la direction Bang Woo Jung (ancien responsable du Creative Studio chez HYBE Media Studio), la directrice de la création Kim Serene (ancienne vice-présidente chez HYBE LABELS JAPAN) et le directeur des opérations Park Jun Soo (ancien SP chez HYBE Original Content Studio).

Forte de leur expérience dans la réussite mondiale de BTS, l'entreprise développe des activités de gestion d'artistes et de production de contenus, avec comme premier projet le lancement d'un nouveau groupe masculin en 2027. RETOPIA SALON a également participé à la production de contenus tels que l'émission YouTube Run Jin de BTS Jin et la série originale Disney+ Are You Sure?! saison 2 avec Jimin et Jung Kook, suscitant un fort intérêt au sein et au-delà de l'industrie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955654/RS_global_audition_USA_CANADA_fin.jpg

SOURCE RETOPIA SALON

CONTACT : Équipe de relations publiques de RETOPIA SALON, [email protected]