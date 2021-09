Résultats supplémentaires du programme d'échantillonnage sur une propriété de terres rares contrôlée par Auxico en Colombie

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer de nouveaux résultats issus d'un récent programme d'échantillonnage effectué par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et personne qualifiée de la société, sur une propriété contrôlée par Auxico dans le département du Vichada, en Colombie. Les résultats d'un échantillonnage récent, présentés dans le tableau ci-dessous, confirment un contenu total d'oxydes de terres rares de 59,70 % (échantillon S00357793). Ce nouvel échantillon d'un concentré composite de 2,5 kg a été prélevé en vrac dans deux tranchées différentes et concentré à partir d'environ trois tonnes de matériaux de la zone 50. Il est donc plus représentatif que les échantillons sélectionnés précédemment.

Métal des terres rares Symbole Teneur (%) Cérium CeO 2 38,68 Néodyme Nd 2 O 3 7,27 Lanthane La 2 O 3 6,91 Samarium Sm 2 O 3 2,20 Praséodyme Pr 2 O 3 2,07 Gadolinium Gd 2 O 3 1,10 Ytterbium Yb 2 O 3 0,95 Dysprosium Dy 2 O 3 0,48 Yttrium Y 2 O 3 0,04 Erbium Er 2 O 3 0,01 Contenu total d'oxydes de terres rares 59,70

De plus, dans le cadre du même programme d'échantillonnage sur la propriété, 15 échantillons ont été prélevés de concentrés et présentaient les teneurs moyennes suivantes :

Métal Titane Fer Zirconium Niobium Hafnium Symbole TiO 2 Fe 2 O 3 ZrO 2 Nb 2 O 5 HfO 2 Teneur

moyenne (%) 24,53 23,09 7,97 0,20 0,24

Ces échantillons ont été prélevés de la surface jusqu'à une profondeur de 2 à 3 mètres. Comme le prélèvement a été effectué en période de mousson, la plupart des puits contenaient une importante quantité d'eau en raison de la hausse de la nappe phréatique, ce qui a empêché l'échantillonnage de la couche d'alluvions inférieure où l'on retrouve généralement les minéraux denses comme le niobium, le tantale et les terres rares. Ces 15 échantillons ont été prélevés à 1,3 kilomètre au sud-est de la zone 50, sur une propriété contrôlée par la Société où l'on a découvert une teneur élevée en métaux de terres rares, soit de 56,87 %.

Les nouveaux échantillons ont été analysés par le laboratoire Alpha 1 de Bogota (Colombie). Tous les échantillons sauf un ont été lavés à la batée, c'est-à-dire que le gravier a été débarrassé de la plupart des minéraux légers avec de l'eau. Les teneurs présentées dans ce communiqué proviennent de ces concentrés, et non des teneurs de tête, sauf pour l'un des échantillons. D'autres résultats d'analyse d'échantillons de la propriété ont fait l'objet de communiqués publiés par la Société le 28 mai 2021, le 24 juin 2021, le 25 août 2021 et le 9 septembre 2021.

D'ailleurs, le laboratoire indépendant Coalia de Thetford Mines (Québec) a effectué des essais métallurgiques initiaux à petite échelle sur ces échantillons. Les essais ont démontré le potentiel de séparation magnétique des substances analysées, avec la récupération de près de 85 % du titane contenu dans le concentré.

Utilisations du titane

Le titane est aussi résistant que l'acier, mais environ deux fois plus léger. Il est seulement 60 % plus lourd que l'aluminium, et deux fois plus résistant. Le titane se mélange avec le fer, l'aluminium, le vanadium, le nickel, le molybdène et d'autres métaux pour produire des alliages hautement performants, qui entrent dans la fabrication de moteurs à réaction, d'astronefs, d'équipement militaire, de roulements, de gilets pare-balles, et d'autres produits de haute technologie. Ce métal figure sur la liste des 35 minéraux jugés essentiels à la sécurité et à l'économie américaine publiée par le département de l'Intérieur des États-Unis en 2018.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. Les résultats d'échantillonnage fournis dans les tableaux plus hauts ont été sélectionnés par Joel Scodnick.

Avis : Les échantillons indiqués dans le présent communiqué ont été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée et sont donc conformes au Règlement 43-101. Ils ont été remis en mains propres au laboratoire Alpha 1 de Bogota (Colombie) par la personne qualifiée, qui a récemment effectué une visite de deux semaines de la propriété de Minasti à Puerto Carreño, dans le département du Vichada, en Colombie. La personne qualifiée est d'avis que les chiffres issus des échantillons remis sont conformes au Règlement 43-101.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

