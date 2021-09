Résultats initiaux du programme d'échantillonnage sur une propriété de terres rares contrôlée par Auxico en Colombie

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer les résultats initiaux d'un programme d'échantillonnage dans 15 puits effectué par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et personne qualifiée de la Société, sur une propriété contrôlée par Auxico dans le département du Vichada, en Colombie. Les quatre premiers échantillons de concentrés ont un contenu total d'oxydes de terres rares de plus de 61 %, comme l'indique le tableau ci-dessous. Les échantillons S00357795 et S00357796 ont été sélectionnés par la personne qualifiée dans des concentrés fins et grossiers précédemment recueillis par le propriétaire de la propriété (anciennement, les échantillons 1 et 18). La personne qualifiée a récolté un échantillon en vrac indépendant dans la zone 50, dans les mêmes puits que le propriétaire. Les échantillons S00357793A et S00357793B ont un contenu total d'oxydes de terres rares de 68,32 % et 65,67 % respectivement. La zone 50, qui mesure 50 m x 50 m, a été validée par M. Scodnick. Les résultats des échantillons restants sont attendus sous peu.

Métal des terres rares Symbole Échantillon S00357795 Échantillon S00357796 Échantillon S00357793A Échantillon S00357793B



Teneur (%) Teneur (%) Teneur (%) Teneur (%) Cérium CeO 2 36,75 38,82 43,93 40,74 Néodyme Nd 2 O 3 7,38 8,39 8,44 7,84 Lanthane La 2 O 3 9,37 6,80 7,77 8,56 Praséodyme Pr 6 O 11 1,82 2,74 2,25 2,13 Samarium Sm 2 O 3 2,08 2,59 2,37 2,12 Gadolinium Gd 2 O 3 2,17 2,39 2,67 2,46 Dysprosium Dy 2 O 3 0,70 0,96 0,49 0,91 Yttrium Y 2 O 3 0,12 1,03 0,07 0,10 Ytterbium Yb 2 O 3 0,38 0,40 0,22 0,61 Erbium Er 2 O 3 0,25 0,09 0,11 0,20 Contenu total d'oxydes de terres rares 61,02 64,21 68,32 65,67

On a récolté 22 échantillons dans 15 puits de recherche, qui contiennent presque tous des sables rouges et du gravier, ainsi que des pegmatites altérées à différents degrés. La zone d'échantillonnage dans les limites de la propriété mesure 1,6 kilomètre de longueur et 750 mètres de largeur et est ouverte dans toutes les directions; elle couvre donc au moins 1,2 million de mètres carrés. On trouve de l'eau au fond de la plupart des puits, mais les sables rouges et le gravier sont toujours visibles.

D'ailleurs, la Société a reçu un rapport d'analyse par fluorescence X du laboratoire Alpha 1 qui confirme la nature des minéraux et éléments formant les gisements - monazite, cheralite, huttonite, xénotime, coésite et gadolinium-néodyme-dizirconate - ayant pour la plupart une grande densité permettant la récupération par gravimétrie, ainsi que la présence d'importantes quantités de métaux des terres rares, comme l'indique le tableau ci-dessus. Nombre de ces minéraux se forment dans des pegmatites phosphatées, observées sur le terrain dans les gisements alluvionnaires.

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Alpha 1 de Bogota (Colombie). Les échantillons ont été lavés à la batée, c'est-à-dire que le gravier a été débarrassé du sable avec de l'eau. Les teneurs présentées dans ce communiqué proviennent de ces concentrés, et non de l'échantillon total. D'autres résultats d'analyse d'échantillons provenant de la propriété ont fait l'objet de communiqués publiés par la Société le 28 mai 2021, le 24 juin 2021 et le 25 août 2021.

Auxico détient une licence pour l'utilisation d'une technologie de traitement ultrasonique, qui a permis d'obtenir un taux de récupération de certains métaux des terres rares et de thorium de plus de 80 % après une lixiviation de deux heures. La Société avait annoncé ces résultats par voie de communiqué le 30 juillet 2021.

Pour donner suite aux travaux géologiques effectués sur la propriété contrôlée par la Société dans le département du Vichada, Auxico a demandé à M. Scodnick de préparer un rapport technique conforme au Règlement 43-101 « Normes de divulgation pour les projets miniers ».

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Avis : Les échantillons S0035793A et S00357793B ont été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée, et sont donc conformes au Règlement 43-101. Ils ont été remis en mains propres au laboratoire Alpha 1 de Bogota (Colombie) par la personne qualifiée, qui vient d'effectuer une visite de deux semaines de la propriété de Minasti à Puerto Carreño, dans le département du Vichada. La personne qualifiée est d'avis que les chiffres issus des échantillons remis sont conformes au Règlement 43-101.

Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.
Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc.

Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.
Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc.