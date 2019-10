Résultats électoraux Canada 2019 - La FCCQ félicite les nouveaux élus à la Chambre des communes et rappelle ses attentes économiques

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les Canadiens ont élu un gouvernement libéral minoritaire lors de l'élection fédérale, la Fédération des chambres de commerce du Québec félicite l'ensemble des parlementaires élus et réélus et compte collaborer avec le nouveau gouvernement de Justin Trudeau, ainsi qu'avec les députés de toutes les formations politiques.

« Nous allons travailler activement avec le gouvernement et l'ensemble des élus pour mettre de l'avant les mesures nécessaires afin de faire face aux défis économiques auxquels sont confrontés les entreprises et les régions » déclare M. Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Bien que l'économie n'ait pas eu une place prépondérante dans la campagne, la FCCQ croit que le nouveau gouvernement doit mettre en place les mesures importantes qui assureront la poursuite de la croissance économique du Canada et du Québec. Au cours des derniers mois, la FCCQ avait présenté ses recommandations économiques dans la version 2.0 de son plan de développement économique Accélérer le rythme - plateforme fédérale. « Des mesures visant à soutenir le virage numérique et à améliorer la productivité sont essentielles pour que le Québec et le Canada poursuivent leur croissance économique », souligne Stéphane Forget, qui a présenté cette plateforme aux principaux partis fédéraux au cours des derniers mois.

Ainsi, la FCCQ croit que le gouvernement minoritaire devra poursuivre les travaux pour pallier la rareté de main-d'œuvre qui sévit au Québec, entre autres avec l'apport des travailleurs expérimentés et des personnes immigrantes. L'innovation doit par ailleurs être priorisée pour accroître la productivité des entreprises et les amener à mieux concurrencer sur les marchés internationaux.

« Je tiens à féliciter l'ensemble des candidats élus et je peux les assurer de la collaboration de la FCCQ dans l'exercice de leur nouveau mandat. Je tiens aussi à souligner le travail effectué par les élus sortants », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

