Malgré la pandémie, le Mouvement Desjardins demeure une institution financière très solide et toujours en mesure de bien soutenir ses membres et clients.

Le retour aux membres et à la collectivité atteint 104 M$ au troisième trimestre de 2020, y compris une provision pour ristournes de 80 M$, 14 M$ en commandites, dons et bourses d'études et 10 M$ en Avantages membre Desjardins, soit un montant comparable à la période correspondante de 2019. À cela s'ajoute le montant des engagements de 7 M$ pour le troisième trimestre de 2020 liés au Fonds du Grand Mouvement qui vise notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Au terme des neuf premiers mois terminés le 30 septembre 2020, le Mouvement Desjardins enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 1 543 M$, en baisse de 120 M$, ou de 7,2 % par rapport à ceux de la même période en 2019. Les incidences financières de la pandémie de COVID-19 affectent les résultats. Ces incidences incluent la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 442 M$ découlant principalement de la détérioration importante des perspectives économiques et l'augmentation des coûts liés à l'assurance voyage de 49 M$. La bonne performance du réseau des caisses, de Valeurs mobilières Desjardins inc., ainsi que celle du secteur Assurance de dommages ont permis d'atténuer la baisse des excédents. Les remises de primes de 155 M$ accordées à plus de 2,1 millions d'assurés auto comme mesure d'allègement ont été compensées par des sinistres de l'exercice en cours moins importants en assurance automobile en raison des changements dans les habitudes de conduite attribuables à la pandémie de COVID-19.

« Desjardins affiche de solides résultats financiers au troisième trimestre notamment en raison d'une hausse des excédents et d'une très bonne solidité financière, et ce, malgré les incidences financières de la pandémie COVID-19. Desjardins continue de répondre présent aux besoins de ses membres et clients en ces temps difficiles en offrant des mesures d'allègement et mettant de l'avant de nombreuses initiatives pour relancer l'économie. D'ailleurs, Desjardins est classé comme l'entreprise la plus généreuse selon le récent sondage « Étude sur les tendances en philanthropie » mené par la firme d'experts-conseils Épisode », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

COVID-19 : Desjardins accompagne ses membres et clients

Le 16 mars, Desjardins a été l'une des premières institutions financières à mettre en place des mesures d'allègement pour ses membres et clients qui pourraient avoir de la difficulté à faire face à leurs obligations financières pendant une période temporaire afin de les accompagner pendant ces temps difficiles de pandémie.

Depuis le mois de mars, Desjardins a mis de l'avant de nombreuses mesures d'allègement et de protection. Outre les remises de primes de 155 M$ accordées à plus de 2,1 millions d'assurés auto, Desjardins a mis en place le report de paiement sur des produits de financement, l'augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $ plutôt que 100 $, la réduction temporaire à 10,9 % du taux d'intérêt annuel pour les détenteurs de carte de crédit qui bénéficient d'un report de paiement sur un produit de financement Desjardins et un prêt de dernier recours aux membres et clients particuliers pouvant aller jusqu'à 3 000 $ à un taux avantageux de 4,97 %. Le Mouvement Desjardins a mis aussi en place de nouvelles mesures pour la jeunesse, les aînés et les organismes communautaires. Il a d'ailleurs invité ses membres et clients à s'inscrire au dépôt direct des gouvernements afin de recevoir leurs prestations directement dans leurs comptes plutôt que par chèque.

En date du 30 septembre, Desjardins avait reçu 141 800 demandes concernant les reports de paiement de prêts sur cartes de crédit et autres prêts aux particuliers. Du côté des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts à la consommation, c'est également un total de 151 600 demandes qui a été reçu, dont près de 134 000 en lien avec un prêt hypothécaire. En ce qui concerne les prêts aux entreprises, un total de près de 26 600 demandes a été reçu.

Appui à la relance économique et sociale

À la fin avril, Desjardins a annoncé ses premières stratégies pour contribuer à la relance de l'activité économique et du développement régional. Il s'agit de cinq initiatives visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat qui permettront d'aider les entreprises et les organismes communautaires à aborder la relance.

Le Fonds du Grand Mouvement, doté d'une enveloppe de 150 M$.

Le Fonds C de 10 M$ destiné aux entreprises.

Un partenariat avec La Ruche Québec pour favoriser l'achat local.

Un partenariat avec L'École d'Entrepreneurship de Beauce et SPB/Skillable pour aider les entreprises à rebondir à travers un parcours de formation.

Le Défi < post > COVID.

Desjardins annonçait en septembre 2020, le maintien des principales mesures d'allègement et des engagements concrets pour soutenir les entreprises membres ainsi que les jeunes.

Les entreprises les plus durement touchées et dont la survie à court terme est menacée pourront se prévaloir des tarifs de financement garanti pendant deux ans, aux meilleurs taux disponibles.

Les membres et les clients entreprises pourront aussi profiter de rabais substantiels sur les services de soins de santé virtuels, en partenariat avec Medisys et Optima Santé globale.

Desjardins s'est également joint à l'École de technologie supérieure (ÉTS) pour accélérer le développement de l'économie circulaire. Cette collaboration permettra notamment aux entreprises d'innover et d'augmenter leur productivité par une meilleure utilisation des ressources, tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Afin de favoriser la motivation scolaire en ces temps de pandémie, la Fondation Desjardins versera notamment 1,8 M$ cet automne, en remettant plus de 1 100 bourses pour encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire à poursuivre leurs études.

Desjardins s'est également associé avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour lancer la tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique. Au cours de l'automne, des rendez-vous virtuels rassembleront près de 130 chambres de commerce de partout au Québec dans l'objectif d'échanger avec les acteurs du terrain sur les réalités régionales dans un contexte de reprise économique.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et continue d'appuyer des initiatives qui correspondent à ses valeurs telles que la diversité et l'inclusion.

Desjardins devient coprésentateur du Festival International du Film Black de Montréal, un événement essentiel à l'inclusion des talents noirs devant et derrière la caméra au Québec et au Canada .

. Contribution de 500 000 $ à la Fondation Véro & Louis pour le projet de construction du premier milieu de vie adapté aux besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

Desjardins est classé comme l'entreprise la plus généreuse selon le récent sondage, « Étude sur les tendances en philanthropie », mené par la firme d'experts-conseils Épisode avec plus de 87 M$ remis en dons et commandites, des ristournes individuelles de 317 M$ et 41 M$ en Avantages membres Desjardins pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.

Fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion au sein du Mouvement Desjardins, Guy Cormier a reçu l'un des quatre Prix honorifiques 2020 de Catalyst Canada attribués à des dirigeants et dirigeantes d'entreprise dans le cadre de leur conférence annuelle.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients, et ce, dans un contexte où la pandémie est toujours présente alors que nous devons continuer de respecter les consignes de la santé publique afin de freiner la propagation de la COVID-19 :

Desjardins a tenu 212 assemblées générales extraordinaires (AGE) des caisses en mode virtuel, une première pour le Mouvement, afin de permettre aux membres de voter pour le versement de leur ristourne tout en limitant la propagation du virus.

Le gestionnaire des Fonds Desjardins, Desjardins Société de placement, devient le gestionnaire avec le plus important nombre de fonds communs sur la plateforme TSX NAVex, soit seize, dont sept fonds d'investissement responsable (IR) qui sont 100 % sans pétrolières ni pipelines.

Nouvel investissement de 100 M$ dans les énergies renouvelables qui réaffirme l'engagement de Desjardins envers les énergies vertes.

Création d'un nouveau fonds d'investissement d'impact de 50 M$, Aequitas, pour les pays émergents et en développement. Ce fonds géré par Développement international Desjardins viendra renforcer l'égalité des genres, la lutte aux changements climatiques et l'atteinte des autres Objectifs de développement durable (ODD), des priorités pour le Mouvement.

Faits saillants financiers

Comparaison du troisième trimestre de 2020 à celui de 2019 :

Excédents avant ristournes aux membres de 729 M$, en hausse de 159 M$, ou de 27,9 %.

Revenus d'exploitation de 4 640 M$, en hausse de 246 M$, ou de 5,6 %.

Incidences financières résultant de la pandémie de COVID-19, notamment :

Baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins.



Révision des provisions en assurance voyage constatées au cours du premier trimestre, en fonction des volumes actuels et attendus de demandes de réclamations.



Sinistres de l'exercice en cours moins importants en assurance automobile en raison des changements dans les habitudes de conduite.

Retour aux membres et à la collectivité de 104 M$, comparable à celui de la période correspondante de 2019.

Autres faits saillants du troisième trimestre de 2020 :

Ratio de fonds propres total de 22,1 %, comparativement à 21,6 % au 31 décembre 2019.

Émission, en date du 24 septembre 2020, d'obligations sécurisées sur le marché européen d'un montant total de 500 M$ d'euros.

Émission, en date du 7 octobre 2020, d'obligations sécurisées sur le marché américain d'un montant total de 750 M$ US.

Le 15 juillet 2020, acquisition de DuProprio et Purplebricks Canada.

Comparaison des neuf premiers mois de 2020 et de 2019 :

Excédents avant ristournes aux membres de 1 543 M$, en baisse de 120 M$, ou de 7,2 %.

Revenus d'exploitation de 13 561 M$, en hausse de 628 M$, ou de 4,9 %.

Incidences financières résultant de la pandémie de COVID-19, notamment :

Hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit découlant principalement de la détérioration importante des perspectives économiques et de la hausse des probabilités de défaut.



Baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins.



Augmentation des provisions prises en assurance voyage faisant suite à l'annonce de mesures de restriction de voyage du gouvernement canadien.



Sinistres de l'exercice en cours moins importants en assurance automobile en raison des changements dans les habitudes de conduite. Des remises de primes en assurance auto de 155 M$ ont été accordées aux membres et clients comme mesure d'allègement.

Retour aux membres et à la collectivité de 314 M$, comparativement à 323 M$ pour la période correspondante de 2019 malgré les incidences financières de la pandémie sur les résultats financiers du Mouvement.

Autre fait saillant des neuf premiers mois de 2020 :

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a déployé plusieurs initiatives de financement ayant pour objectif de soutenir le système financier canadien, dont le Mouvement Desjardins s'est prévalu.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS











































Aux et pour les périodes de Aux et pour les périodes de

trois mois terminées le neuf mois terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 30 septembre

2020 30 juin

2020 30 septembre

2019(1) 30 septembre

2020 30 septembre

2019(1) Résultats



















Revenu net d'intérêts 1 450 $ 1 353 $ 1 372 $ 4 156 $ 3 935 $ Primes nettes 2 534

2 238

2 326

7 294

6 885

Autres revenus d'exploitation(2) 656

685

696

2 111

2 113

Revenus d'exploitation(2) 4 640

4 276

4 394

13 561

12 933

Revenus de placement(2) 173

2 340

592

2 569

2 999

Revenu total 4 813

6 616

4 986

16 130

15 932

Dotation à la provision pour pertes de crédit 99

271

154

694

252

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 1 753

3 615

2 258

7 451

7 737

Frais autres que d'intérêts 1 985

2 010

1 849

5 987

5 821

Impôts sur les excédents 247

191

155

455

459

Excédents avant ristournes aux membres 729 $ 529 $ 570 $ 1 543 $ 1 663 $ Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)





















Particuliers et Entreprises 468 $ 337 $ 421 $ 1 018 $ 1 227 $

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 140

261

100

360

412



Assurance de dommages 155

16

34

244

76



Autres (34)

(85)

15

(79)

(52)





729 $ 529 $ 570 $ 1 543 $ 1 663 $























Retour aux membres et à la collectivité





















Ristournes aux membres 80 $ 80 $ 80 $ 237 $ 237 $

Commandites, dons et bourses d'études 14

14

17

44

55



Programme Avantages membre Desjardins 10

12

9

33

31





104 $ 106 $ 106 $ 314 $ 323 $























Indicateurs





















Marge nette d'intérêt(2) 2,39 % 2,35 % 2,52 % 2,30 % 2,44 %

Rendement des capitaux propres(2) 9,9

7,5

8,5

7,2

8,6



Indice de productivité(2) 64,9

67,0

67,8

69,0

71,0



Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(2) 0,19

0,52

0,31

0,45

0,17



Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts(2) 0,64

0,63

0,60

0,64

0,60



Ratio de liquidité à court terme(4) 157,1

166,7

125,6

157,1

125,6

Bilan et hors bilan





















Actif 359 887 $ 349 934 $ 312 731 $ 359 887 $ 312 731 $

Prêts et acceptations nets 209 931

207 169

199 975

209 931

199 975



Dépôts 225 820

220 270

192 820

225 820

192 820



Capitaux propres 29 418

28 767

26 988

29 418

26 988



Biens sous administration(5) 446 812

433 888

436 694

446 812

436 694



Biens sous gestion(6) 73 118

71 294

66 327

73 118

66 327

Ratios de fonds propres et ratio de levier





















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A 21,4 % 21,8 % 17,9 % 21,4 % 17,9 %

Ratio de fonds propres de la catégorie 1 21,4

21,8

17,9

21,4

17,9



Ratio du total des fonds propres 22,1

22,4

18,1

22,1

18,1



Ratio de levier 8,3

8,6

8,6

8,3

8,6

Autre renseignement





















Nombre d'employés 48 791

48 550

48 033

48 791

48 033























(1) Les données ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ». (3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 12 « Information sectorielle » des états financiers combinés intermédiaires. (4) Le résultat du ratio est présenté en fonction de la moyenne des données quotidiennes au cours du trimestre. (5) Les données de 2019 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. (6) Les biens sous gestion peuvent également être administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.

Un actif de 359,9 G$, en hausse de 46,9 G$

Au 30 septembre 2020, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 359,9 G$, en hausse de 46,9 G$, ou de 15,0 %, depuis le 31 décembre 2019. Cette progression s'explique en partie par l'augmentation de 29,2 G$ des valeurs mobilières, y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente. De plus, les prêts et acceptations nets ainsi que la trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières, ont augmenté de 6,5 G$ et de 5,1 G$, respectivement.

L'augmentation de la trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières du Mouvement Desjardins provient notamment des liquidités obtenues dans le cadre des initiatives de financement déployées par le gouvernement canadien, par l'entremise de la Banque du Canada et de la SCHL, dont l'objectif est de soutenir le système financier canadien dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ainsi, ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 21,4 % et 22,1 % au 30 septembre 2020, alors qu'ils étaient de 21,6 % dans les deux cas au 31 décembre 2019.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du troisième trimestre sont de 468 M$, en hausse de 47 M$, par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation s'explique par la bonne performance du réseau des caisses et ainsi que celle de Valeurs mobilières Desjardins inc. De plus, la croissance des excédents est attribuable à la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit en raison de la migration des expositions vers des cotes de risque plus élevées au troisième trimestre de 2019. En contrepartie, la baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi que la diminution des revenus liés aux frais de service sur les dépôts et les paiements en lien avec les mesures d'allègement octroyées aux membres ont eu une incidence défavorable sur les excédents.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents nets du troisième trimestre sont de 140 M$, en hausse de 40 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la révision des provisions en assurance voyage constatées au cours du premier trimestre, en fonction des volumes actuels et attendus de demandes de réclamations, en lien avec la pandémie de COVID-19, et à l'incidence des marchés affectant favorablement les fonds de placement garanti.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES

Résultats pour le troisième trimestre

Les excédents nets du troisième trimestre sont de 155 M$, en hausse de 121 M$ par rapport au troisième trimestre de 2019. Cette augmentation s'explique par la hausse des primes nettes et par une sinistralité moins importante pour l'exercice en cours en assurance automobile, notamment en raison des changements dans les habitudes de conduites attribuables à la pandémie de COVID-19.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats pour le troisième trimestre

Le déficit net du troisième trimestre est de 34 M$, comparativement à des excédents nets de 15 M$ pour la période correspondante de 2019. La hausse du déficit s'explique notamment par le recouvrement d'impôts moins élevé au troisième trimestre de 2020 liés à la rémunération sur les parts de capital F. En contrepartie, les activités de trésorerie, les variations de taux du marché ainsi que l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement ont eu un effet global favorable sur les excédents. Le secteur Autres inclut également les dépenses liées à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins et visant notamment l'amélioration des systèmes et des processus ainsi que la création de plateformes technologiques innovatrices liées principalement à la transformation numérique et à la sécurité de l'information.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion intermédiaire du Mouvement Desjardins, disponible sur le site Web de SEDAR, sous le profil de Capital Desjardins inc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant les incidences possibles de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats et notre situation financière ainsi que sur la conjoncture économique et des marchés financiers. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2019 du Mouvement et dans les sections « Pandémie de COVID-19 » et « Gestion des risques » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers trimestriels de 2020. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les états financiers combinés intermédiaires du Mouvement sont établis selon l'International Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire. L'ensemble des méthodes comptables a été appliqué de la manière décrite à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés annuels et intermédiaires du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux PCGR (IFRS) et diverses mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier. Elles sont définies ci-après :

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change, ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividendes sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le rapport de gestion et les états financiers combinés.





Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de neuf mois



terminées le terminées le (en millions de dollars) 30 septembre 2020 30 juin 2020 30 septembre 2019 30 septembre 2020 30 septembre 2019 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 450 $ 1 353 $ 1 372 $ 4 156 $ 3 935 $ Primes nettes 2 534

2 238

2 326

7 294

6 885

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 96

83

116

284

322



Commissions sur prêts et cartes de crédit 126

141

193

463

589



Services de courtage et de fonds de placement 235

235

223

711

660



Honoraires de gestion et de services de garde 152

147

146

449

427



Revenus nets de placement(1) 316

2 639

605

2 499

3 169



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (143)

(299)

(13)

70

(170)



Revenus de change 22

14

11

82

52



Autres 25

65

7

122

63

Revenu total 4 813 $ 6 616 $ 4 986 $ 16 130 $ 15 932 $























Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 450 $ 1 353 $ 1 372 $ 4 156 $ 3 935 $ Primes nettes 2 534

2 238

2 326

7 294

6 885

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 96

83

116

284

322



Commissions sur prêts et cartes de crédit 126

141

193

463

589



Services de courtage et de fonds de placement 235

235

223

711

660



Honoraires de gestion et de services de garde 152

147

146

449

427



Revenus de change 22

14

11

82

52



Autres 25

65

7

122

63

Revenus d'exploitation 4 640

4 276

4 394

13 561

12 933

Revenus de placement





















Revenus nets de placement(1) 316

2 639

605

2 499

3 169



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (143)

(299)

(13)

70

(170)

Revenus de placement 173

2 340

592

2 569

2 999

Revenu total 4 813 $ 6 616 $ 4 986 $ 16 130 $ 15 932 $

























(1) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 11 « Revenu net d'intérêts et revenus nets de placement » des états financiers combinés intermédiaires.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.



Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de neuf mois

terminées le terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 30 septembre 2020 30 juin 2020 30 septembre 2019 30 septembre 2020 30 septembre 2019 Dotation à la provision pour pertes de crédit 99 $ 271 $ 154 $ 694 $ 252 $ Prêts bruts moyens 209 494

207 566

198 913

207 469

195 444

Acceptations brutes moyennes 104

145

188

168

170

Prêts et acceptations bruts moyens 209 598 $ 207 711 $ 199 101 $ 207 637 $ 195 614 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) 0,19 % 0,52 % 0,31 % 0,45 % 0,17 %





(1) Correspond à un calcul annualisé qui prend en compte le nombre de jours dans la période concernée.









