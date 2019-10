Résultats du premier trimestre de l'exercice 2020 d'Orbit Garant conférence téléphonique et webémission

Val-d'Or, QC, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) annoncera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2020, après la fermeture des marchés le mercredi 13 novembre 2019. Éric Alexandre, Président et chef de la direction et Alain Laplante, Vice-président et chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs le jeudi 14 novembre 2019 à 10 h (HE).

Les numéros pour les participants sont les 416 764-8609 ou le 1 888 390-0605. La conférence téléphonique se déroulera en anglais et un flux audio en direct sera disponible sur le site Web :

http://www.orbitgarant.com/en/sites/fog/investors.aspx. Le flux audio sera archivé par la suite.

Pour accéder à la reprise de la conférence téléphonique, composer le 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 et le code numérique 544087 #. La reprise de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 21 novembre 2019.

À propos d'Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 234 appareils de forage et plus de 1 300 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Renseignements: Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856

