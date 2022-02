Pour l'exercice financier 2021, la provision pour ristournes atteint 387 M$, en hausse de 57 M$ ou de 17,3 % par rapport à l'exercice 2020. Les remises sous forme de commandites, dons et bourses d'études se situent à 110 M$, dont 41 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses, et les montants versés par l'intermédiaire du programme Avantages membre Desjardins à 17 M$. Ainsi, le retour aux membres et à la collectivité (1 ) se chiffre à 514 M$, une augmentation de 69 M$ ou de 15,5 % par rapport à l'exercice 2020. À cela s'ajoute le montant des engagements de 24 M$ conclus en 2021 liés au Fonds du Grand Mouvement qui vise notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2021, les excédents avant ristournes aux membres s'élèvent à 393 M$, en baisse de 483 M$ ou de 55,1 % par rapport à la même période en 2020. Cette diminution s'explique essentiellement par l'augmentation des frais autres que d'intérêts, en raison principalement des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins ainsi qu'à des révisions d'hypothèses actuarielles liées aux activités d'assurance de personnes. Cette baisse est atténuée par une diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à celle du trimestre correspondant de 2020.

« Pour l'année 2021, je suis particulièrement fier de l'immense travail d'équipe partout dans le Mouvement, de la solide performance du réseau des caisses ainsi que de tous nos efforts constants pour assurer une relance socioéconomique verte et inclusive. Je suis également très fier de l'accompagnement des employés auprès de nos membres et clients, tant particuliers qu'entreprises. Tous ces efforts ont permis au Mouvement Desjardins de générer d'importants excédents avant ristournes de près de 3 G$, un retour à la collectivité de plus de 500 M$ et une nette croissance de l'actif total qui atteint près de 400 G$ », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

COVID-19 : Desjardins accompagne ses membres et clients et participe à l'effort de vaccination

Desjardins a déployé de nombreux moyens pour appuyer ses membres et clients dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs mesures d'allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, ont évolué afin d'offrir en tout temps des solutions pour les membres et clients en difficulté financière, quel que soit l'événement ou la situation. Desjardins vise à appuyer les membres et clients en difficultés financières en leur offrant les solutions les plus adaptées à leurs besoins afin d'être présent dans les moments qui comptent.

Desjardins est également fier d'avoir participé activement à l'effort de vaccination, avec plus de 10 000 doses de vaccin ayant été administrées sur le site de la Cité de la coopération à Lévis.

(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Appui à la relance économique et à la jeunesse

Grâce au Fonds du Grand Mouvement, doté d'une enveloppe de 250 M$, visant à soutenir les milieux sur les plans sociaux et économiques ainsi que le Fonds C destiné aux entreprises, Desjardins contribue à la relance de l'activité économique et du développement régional.

Depuis la création du Fonds du Grand Mouvement, Desjardins a conclu des engagements d'un montant total de 147 M$, auprès de 652 projets. Le Fonds C a également permis de soutenir 1 158 entreprises pour un montant total de 7 M$.

La pandémie continue d'avoir des effets importants sur les jeunes. Selon un sondage Desjardins/ Academos, une majorité d'entre eux sont anxieux face à leur choix de carrière ce qui a un impact direct sur leur motivation scolaire. Pour cette raison, Desjardins a annoncé en février 2022 qu'il rehaussait son engagement auprès de la jeunesse.

Afin de répondre à des besoins criants qui ont été amplifiés par la pandémie, Desjardins s'est engagé en 2021 à près de 80 M$ en appui à la jeunesse . Plus de 3 000 initiatives, comme Alloprof, EVOL, Altergo, la Fondation Autiste et majeur, Fillactive ou le Lab 22.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et continue d'appuyer des initiatives en lien avec la diversité, l'inclusion et la coopération. Voici certaines réalisations ayant eu lieu depuis le troisième trimestre constituant des manifestations concrètes de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Signataire avec 27 autres institutions financières internationales, du Commitment to Financial Health and Inclusion de l'ONU qui vise à accélérer l'action en matière de santé et d'inclusion financières pour tous afin de réduire les inégalités sociales.

de l'ONU qui vise à accélérer l'action en matière de santé et d'inclusion financières pour tous afin de réduire les inégalités sociales. Collaboration avec une créatrice ontarienne de contenus sur Tik Tok , Naomi Leanage , dans le cadre de notre deuxième campagne annuelle #FinTalks pour aider les jeunes à s'initier à l'éducation financière.

, , dans le cadre de notre deuxième campagne annuelle #FinTalks pour aider les jeunes à s'initier à l'éducation financière. Soutien par le Fonds du Grand Mouvement aux organismes Transit Secours et Vide ta sacoche qui contribuent à changer les choses pour les femmes dans le besoin.

qui contribuent à changer les choses pour les femmes dans le besoin. Classement dans le Top 10 des meilleurs employeurs au Canada de Glassdoor pour être récompensé au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes du Canada de MediaCorp.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients. Voici quelques projets novateurs depuis le troisième trimestre de 2021.

Faits saillants financiers

Comparaison de l'exercice 2021 à celui de 2020 :

Excédents avant ristournes aux membres de 2 942 M$, en hausse de 523 M$, ou de 21,6 %.

Revenus d'exploitation (1 ) de 20 405 M$, en hausse de 2 006 M$, ou de 10,9 %.

de 20 405 M$, en hausse de 2 006 M$, ou de 10,9 %. Primes nettes de 11 278 M$, en hausse de 1 358 M$, ou de 13,7 %, en raison notamment de la croissance des affaires et de l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées en 2020 aux membres et clients comme mesure d'allègement afin de les appuyer dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Revenu net d'intérêts de 5 786 M$, en hausse de 146 M$, ou de 2,6 %.



Autres revenus d'exploitation (1) de 3 341 M$, en hausse de 502 M$, ou de 17,7 %, en raison notamment des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion et à la hausse des volumes d'affaires des activités de paiement de Services de cartes Desjardins.

de 3 341 M$, en hausse de 502 M$, ou de 17,7 %, en raison notamment des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion et à la hausse des volumes d'affaires des activités de paiement de Services de cartes Desjardins. Dotation à la provision pour pertes de crédit de 69 M$, en baisse de 794 M$, comparativement à l'exercice 2020.

Évolution favorable des sinistres des années antérieures supérieure à celle de 2020, essentiellement en assurance automobile.

Effet globalement défavorable lié à des révisions d'hypothèses actuarielles provenant des activités d'assurance de personnes dans le cours normal des affaires.

Frais autres que d'intérêts de 9 566 M$, en hausse de 1 269 M$, en raison principalement des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information, la sécurité et l'amélioration des processus d'affaires.

Retour aux membres et à la collectivité(1) de 514 M$, comparativement à 445 M$ pour l'exercice 2020.

Autres faits saillants :

Ratio de fonds propres de la catégorie 1A (2) de 21,1 %, comparativement à 21,9 % au 31 décembre 2020.

de 21,1 %, comparativement à 21,9 % au 31 décembre 2020. Ratio de fonds propres total (2) de 22,1 %, comparativement à 22,6 % au 31 décembre 2020.

de 22,1 %, comparativement à 22,6 % au 31 décembre 2020. Croissance de 9,7 % de l'actif total depuis le 31 décembre 2020 pour totaliser 397,1 G$ au 31 décembre 2021.

Croissance de 17,8 % des biens sous gestion (1 ) en 2021 pour totaliser 91,3 G$ au 31 décembre 2021.

en 2021 pour totaliser 91,3 G$ au 31 décembre 2021. Émission, en date du 14 octobre 2021, par l'entremise de son programme législatif d'obligations sécurisées, d'un montant de 750 M$ US.

En décembre 2021, à la suite de la mise à jour de leur méthodologie, l'agence de notation S&P a confirmé les cotes des instruments émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec tout en maintenant la perspective à stable.

En janvier 2022, l'agence de notation Fitch a confirmé les cotes des instruments émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, tout en maintenant une perspective stable.

Émission, en date du 8 février 2022, par l'entremise de son programme législatif d'obligations sécurisées, d'un montant de 750 M d'euros.

Comparaison du quatrième trimestre de 2021 à celui de 2020 :

Excédents avant ristournes aux membres de 393 M$, en baisse de 483 M$, ou de 55,1 %.

Revenus d'exploitation (1 ) de 5 503 M$, en hausse de 673 M$, ou de 13,9 %.

de 5 503 M$, en hausse de 673 M$, ou de 13,9 %. Primes nettes de 3 201 M$, en hausse de 575 M$, ou de 21,9 %, en raison notamment de la croissance des affaires.



Revenu net d'intérêts de 1 455 M$, soit le même montant qu'au quatrième trimestre de 2020.



Autres revenus d'exploitation (1 ) de 847 M$, en hausse de 98 M$, ou de 13,1 %.

de 847 M$, en hausse de 98 M$, ou de 13,1 %. Dotation à la provision pour pertes de crédit de 16 M$, en baisse de 153 M$.

Effet défavorable lié à des révisions d'hypothèses actuarielles provenant des activités d'Assurance de personnes.

Sinistralité moins importante en Assurance de dommages, en raison notamment de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures supérieure à celle de 2020, essentiellement en assurance automobile.

Frais autres que d'intérêts de 2 736 M$, en hausse de 404 M$, en raison principalement des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins.

Retour aux membres et à la collectivité(1) de 179 M$, en hausse de 48 M$ par rapport à la période correspondante de 2020.

__________________________ (1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19. (2) En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base pour les coopératives de services financiers émise par l'AMF et tiennent compte des mesures d'allègement applicables, instaurées par l'AMF en réaction à la pandémie de COVID-19.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS





















Aux et pour les périodes de trois Pour les exercices

mois terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Résultats



















Revenus d'exploitation(1) 5 503 $ 5 250 $ 4 830 $ 20 405 $ 18 399 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 16

52

169

69

863

Frais autres que d'intérêts 2 736

2 288

2 332

9 566

8 297

Excédents avant ristournes aux membres(2) 393

816

876

2 942

2 419

Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)





















Particuliers et Entreprises 247 $ 401 $ 364 $ 1 459 $ 1 314 $

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes (6)

109

249

463

609



Assurance de dommages 330

289

378

1 197

622



Autres (178)

17

(115)

(177)

(126)







393 $ 816 $ 876 $ 2 942 $ 2 419 $ Retour aux membres et à la collectivité(1)





















Ristournes aux membres 117 $ 90 $ 93 $ 387 $ 330 $

Commandites, dons et bourses d'études(4) 58

20

28

110

72



Programme Avantages membre Desjardins 4

4

10

17

43







179 $ 114 $ 131 $ 514 $ 445 $ Indicateurs





















Marge nette d'intérêt(1) 2,00 % 2,07 % 2,17 % 2,06 % 2,38 %

Rendement des capitaux propres(1) 4,3

9,6

11,4

8,9

8,3



Indice de productivité(1) 85,9

66,8

65,1

71,2

67,8



Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) 0,03

0,09

0,32

0,03

0,41



Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts(1) 0,47

0,52

0,62

0,47

0,62



Ratio de liquidité à court terme(5) 140

150

157

140

157



Ratio structurel de liquidité à long terme (5) 129

132

s.o.

129

s.o.

Bilan et hors bilan





















Actif 397 085 $ 390 641 $ 362 035 $ 397 085 $ 362 035 $

Prêts et acceptations nets 230 779

227 027

211 749

230 779

211 749



Dépôts 238 355

239 677

225 236

238 355

225 236



Capitaux propres 33 526

33 603

30 263

33 526

30 263



Biens sous administration(1) 482 911

480 578

458 177

482 911

458 177



Biens sous gestion(1) 91 258

90 527

77 474

91 258

77 474

Mesures des fonds propres(6)





















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A 21,1 % 21,2 % 21,9 % 21,1 % 21,9 %

Ratio de fonds propres de la catégorie 1 21,1

21,2

21,9

21,1

21,9



Ratio du total des fonds propres 22,1

22,4

22,6

22,1

22,6



Ratio de levier 8,5

8,7

8,5

8,5

8,5



Actifs pondérés en fonction des risques 134 518 $ 135 334 $ 120 101 $ 134 518 $ 120 101 $ Autre renseignement





















Nombre d'employés 53 783

52 827

48 930

53 783

48 930





























(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19. (2) Le détail par poste est présenté à l'état des résultats des états financiers combinés. (3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 31 « Information sectorielle » des états financiers combinés. (4) Dont 41 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses (35 M$ en 2020). (5) En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance des liquidités de l'AMF. (6) En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base pour les coopératives de services financiers émise par l'AMF et tiennent compte des mesures d'allègement applicables, instaurées par l'AMF en réaction à la pandémie de COVID-19.

Un actif de 397,1 G$, en hausse de 35,1 G$

L'actif total du Mouvement Desjardins s'élevait 397,1 G$ au 31 décembre 2021, en hausse de 35,1 G$, ou de 9,7 % depuis le 31 décembre 2020.

La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières ont augmenté de 4,2 G$ ou de 34,7 % et les valeurs mobilières y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente ont augmenté de 7,8 G$, ou de 8,0 %.

L'encours du portefeuille de prêts du Mouvement Desjardins, y compris les acceptations, net de la provision pour pertes de crédit, a progressé de 19,0 G$, ou de 9,0 %. À l'origine de cette croissance observée en 2021, on retrouve les prêts hypothécaires résidentiels ainsi que les prêts aux entreprises et aux gouvernements.

Une très solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une capitalisation très solide, en conformité avec les règles de Bâle III. Ainsi, ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 21,1 % et 22,1 % au 31 décembre 2021, alors qu'ils étaient de 21,9 % et 22,6 % respectivement au 31 décembre 2020.

Analyse des résultats des secteurs d'activités

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES



Pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Revenu net d'intérêts 1 250 $ 1 280 $ 1 277 $ 5 005 $ 4 970 $ Autres revenus d'exploitation(1) 683

680

625

2 684

2 366

Revenus d'exploitation(1) 1 933

1 960

1 902

7 689

7 336

Revenus de placement(1) 6

61

76

241

276

Revenu total 1 939

2 021

1 978

7 930

7 612

Dotation à la provision pour pertes de crédit 17

54

196

75

867

Frais autres que d'intérêts 1 593

1 424

1 300

5 886

4 987

Impôts sur les excédents 82

142

118

510

444

Excédents avant ristournes aux membres 247

401

364

1 459

1 314

Ristournes aux membres nettes de l'impôt recouvré 86

66

70

284

245

Excédents nets de l'exercice après ristournes aux membres 161 $ 335 $ 294 $ 1 175 $ 1 069 $

























(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Résultats de l'exercice

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 1 459 M$ pour l'exercice 2021, en hausse de 145 M$ par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique par une dotation à la provision pour pertes de crédit moins élevée que celle enregistrée en 2020, laquelle reflétait les incidences de la détérioration des perspectives économiques résultant de la pandémie de COVID-19, ainsi que par la croissance du revenu net d'intérêts et des autres revenus d'exploitation([5]). Cette hausse est atténuée par l'augmentation des frais autres que d'intérêts, en raison principalement des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins.

Les revenus d'exploitation(1[6]) sont de 7 689 M$, en hausse de 353 M$, ou de 4,8 % par rapport à 2020. Cette hausse s'explique essentiellement par l'augmentation du revenu net d'intérêts découlant principalement de la diminution du coût moyen de l'approvisionnement en fonds et de la croissance de l'encours moyen du portefeuille de prêts. De plus, cette augmentation s'explique par la hausse des revenus provenant des activités de courtage en valeurs mobilières en raison de la croissance des actifs sous gestion, de l'augmentation des volumes d'affaires des activités de paiement de Services de cartes Desjardins, ainsi que de la croissance des revenus liés aux frais de service sur les dépôts et les paiements, due à des mesures d'allègement qui avaient été octroyées aux membres en 2020.

Les revenus de placement(1) s'établissent à 241 M$, en baisse de 35 M$ par rapport à 2020. Cette baisse est essentiellement attribuable aux pertes sur disposition de titres réalisés en 2021, alors que des gains avaient été réalisés au cours de l'année 2020, ainsi qu'à la diminution des revenus de négociation. Cette diminution est atténuée par une fluctuation favorable des activités liées aux instruments financiers dérivés due notamment à l'évolution des marchés financiers et des écarts de crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit est de 75 M$, en baisse de 792 M$ par rapport à 2020. Cette diminution reflète principalement l'amélioration des perspectives macroéconomiques et de la qualité du crédit des emprunteurs, celle de 2020 affichait les incidences négatives importantes de la détérioration des perspectives économiques résultant de la pandémie de COVID-19. La dotation à la provision pour pertes de crédit de 2021 montre également des radiations nettes en baisse par rapport à 2020, notamment dans le portefeuille de cartes de crédit.

Les frais autres que d'intérêts sont de 5 886 M$, en hausse de 899 M$, ou de 18,0 % par rapport à 2020, en raison principalement de l'augmentation des investissements en matière de transformation numérique et de sécurité ainsi que de la progression des affaires, notamment celles des activités qui visent le rehaussement de l'offre de services aux membres des caisses et aux clients.

(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du quatrième trimestre de 2021 sont de 247 M$, en baisse de 117 M$ par rapport à la même période en 2020, en lien principalement avec la hausse des frais autres que d'intérêts en raison des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins. Cette baisse est atténuée, en partie, par la dotation à la provision pour pertes de crédit moins élevée que celle du trimestre correspondant de 2020, principalement attribuable à la diminution des radiations nettes, notamment dans le portefeuille de cartes de crédit.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES



























Pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Revenu net d'intérêts -- $ -- $ 1 $ -- $ 8 $ Primes nettes 1 766

1 475

1 240

5 667

4 711

Autres revenus d'exploitation(1) 383

381

324

1 487

1 286

Revenus d'exploitation(1) 2 149

1 856

1 565

7 154

6 005

Revenus (pertes) de placement(1) 1 000

(165)

317

(55)

2 404

Revenu total 3 149

1 691

1 882

7 099

8 409

Recouvrement à la provision pour pertes de crédit --

--

(2)

--

--

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 2 527

956

1 048

4 115

5 564

Frais autres que d'intérêts 656

611

539

2 448

2 100

Impôts (recouvrement) sur les excédents (28)

15

48

73

136

Excédents (déficit) nets de l'exercice (6) $ 109 $ 249 $ 463 $ 609 $

























(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Résultats de l'exercice

Au terme de l'exercice financier 2021, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 463 M$, en baisse de 146 M$, ou de 24,0 % par rapport à 2020. Cette diminution s'explique principalement par des révisions d'hypothèses actuarielles globalement défavorables effectuées dans le cours normal des affaires, ainsi que par des gains sur disposition de titres et de placements immobiliers inférieurs à ceux réalisés en 2020. Cette baisse est atténuée par l'incidence des marchés affectant favorablement les fonds de placement garanti ainsi que l'effet des provisions en assurances voyage comptabilisées en 2020.

Les revenus d'exploitation(1) sont de 7 154 M$, en hausse de 1 149 M$, ou de 19,1 % par rapport à 2020. La hausse s'explique principalement par l'augmentation des primes nettes ainsi que la croissance des revenus liés à l'augmentation des actifs sous gestion.

Les pertes de placement(1) sont de 55 M$, en 2021, comparativement à des revenus de placement(1) de 2 404 M$ en 2020, en raison principalement de la fluctuation défavorable de la juste valeur des actifs associés aux activités d'assurance de personnes et soutenant les passifs. Cette fluctuation est expliquée principalement par une hausse des taux d'intérêts sur le marché en 2021 alors qu'une baisse était survenue en 2020. Rappelons que cette fluctuation de la juste valeur a été compensée par la variation de la charge de sinistres en raison de l'appariement. La diminution des revenus de placement s'explique également par des gains sur disposition de titres et de placements immobiliers inférieurs à ceux réalisés en 2020.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 4 115 M$, en baisse de 1 449 M$, ou de 26,0 % par rapport à 2020. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des provisions techniques incluses dans les variations des passifs des contrats d'assurance qui comprend l'effet de la fluctuation à la baisse de la juste valeur des placements appariés. La diminution des charges de sinistres s'explique également par les répercussions de la provision et des réclamations en assurance voyage en 2020, en lien avec la pandémie de COVID-19. Cette baisse est atténuée par la hausse des prestations liées aux demandes de réclamations en soins de santé.

Les frais autres que d'intérêts sont de 2 448 M$, en hausse de 348 M$, ou de 16,6 % par rapport à 2020 en raison principalement de l'augmentation des investissements liée à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins, de la hausse des frais d'administration afin de bonifier les services aux membres des caisses et clients ainsi que des charges liées à l'augmentation des actifs sous gestion.

(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Résultats pour le quatrième trimestre

Le déficit net du quatrième trimestre de 2021 est de 6 M$ comparativement à des excédents nets de 249 M$ à la même période en 2020. Cette diminution est principalement attribuable aux effets défavorables des révisions des hypothèses actuarielles effectuées dans le cours normal des affaires alors qu'elles avaient impactées favorablement le quatrième trimestre de 2020 ainsi qu'aux frais d'administration additionnels afin de bonifier les services aux membres des caisses et clients.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES



Pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Primes nettes 1 513 $ 1 505 $ 1 456 $ 5 909 $ 5 484 $ Autres revenus (pertes) d'exploitation(1) (51)

(29)

(35)

(178)

(160)

Revenus d'exploitation(1) 1 462

1 476

1 421

5 731

5 324

Revenus de placement(1) 41

40

162

120

497

Revenu total 1 503

1 516

1 583

5 851

5 821

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 661

763

741

2 792

3 689

Frais autres que d'intérêts 404

359

331

1 460

1 303

Impôts sur les excédents 108

105

133

402

207

Excédents nets de l'exercice 330 $ 289 $ 378 $ 1 197 $ 622 $

























(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

Résultats de l'exercice

Le secteur Assurance de dommages enregistre, en 2021, des excédents nets de 1 197 M$, en hausse de 575 M$ par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique par la baisse de la charge de sinistres, notamment attribuable à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures essentiellement en assurance automobile ainsi que par la hausse des primes nettes.

Les revenus d'exploitation(1) sont de 5 731 M$, en hausse de 407 M$, ou de 7,6 % par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique par la hausse des primes nettes, en raison notamment de la croissance des affaires et de l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées en 2020 aux membres et clients comme mesure d'allègement afin de les appuyer dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les revenus de placement(1) sont de 120 M$, en baisse de 377 M$ par rapport à 2020. Cette diminution provient essentiellement de la variation négative de la juste valeur des obligations appariées alors qu'une variation positive avait été constatée au cours de 2020. Cette fluctuation est expliquée principalement par la hausse des taux d'intérêt sur le marché en 2021 alors qu'une baisse était survenue en 2020. Rappelons que cette fluctuation de la juste valeur des obligations a été compensée par la variation de la charge de sinistres en raison de l'appariement.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 2 792 M$, en baisse de 897 M$, ou de 24,3 % par rapport à 2020, en raison de la diminution du ratio des sinistres et de l'incidence favorable de la hausse des taux d'actualisation utilisés pour évaluer la provision pour sinistres. Cette baisse est atténuée par la croissance des affaires qui amène une augmentation de la charge des sinistres.

Les frais autres que d'intérêts sont de 1 460 M$, en hausse de 157 M$, ou de 12,0 % par rapport à 2020, en raison principalement de l'augmentation des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 330 M$, en diminution de 48 M$, ou de 12,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2020 en raison de la baisse des revenus de placement. Cette diminution est atténuée par la croissance des affaires entraînant une hausse des primes nettes ainsi qu'une sinistralité moins importante, en raison notamment, de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures supérieure à celle du quatrième trimestre de 2020, essentiellement en assurance automobile.

(1) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » aux pages 14 à 19.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats de l'exercice

La rubrique Autres enregistre un déficit net de 177 M$ pour l'exercice 2021, comparativement à un déficit net de 126 M$ en 2020.

L'augmentation du déficit net s'explique principalement par la hausse des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information, la sécurité et l'amélioration des processus d'affaires. Cette hausse est atténuée par les activités de trésorerie, les variations de taux de marché, ainsi que l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet global favorable sur les excédents.

Résultats pour le quatrième trimestre

Le déficit net du quatrième trimestre est de 178 M$, comparativement à un déficit net de 115 M$ pour la période correspondante de 2020. La perte s'explique par l'augmentation des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins. Cette diminution est atténuée par les activités de trésorerie, les variations de taux du marché, ainsi que l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet favorable sur le revenu net d'intérêts diminué par un effet défavorable sur les revenus de placement.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le Rapport de gestion annuel 2021 du Mouvement Desjardins, qui sera disponible à compter du 3 mars 2022 sur le site Web Desjardins.com .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Les communications publiques du Mouvement Desjardins comprennent souvent des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment au Québec, au Canada et aux États-Unis. Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs pouvant être intégrés à d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation du Canada ou à toute autre communication.

Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant les objectifs du Mouvement Desjardins en matière de rendement financier, ses priorités, ses activités, l'examen de la conjoncture économique et des marchés financiers, les perspectives concernant les économies québécoise, canadienne, américaine et mondiale, ainsi que l'incidence possible de la pandémie de COVID-19 sur ses activités, ses résultats et sa situation financière ainsi que sur la conjoncture économique et celle des marchés financiers. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par l'emploi de termes comme « cible », « objectif », « croire », « prévoir », « compter », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « viser », « se proposer », « devoir » et « pouvoir », de verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que de mots et d'expressions comparables.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisque divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des hypothèses formulées, des prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Il est également possible que ces hypothèses, prédictions, projections ou autres énoncés, ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins, ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts et que les résultats réels en diffèrent. D'ailleurs, l'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître grandement ce risque en posant des difficultés additionnelles dans l'établissement des hypothèses, des prédictions, des projections ou d'autres énoncés prospectifs en comparaison avec les périodes précédentes.

Les facteurs pouvant influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel 2021 incluent ceux qui sont décrits dans la section 4.0 « Gestion des risques » et dans la sous-section « Pandémie de COVID-19 » de la section 1.3 « Événements importants » et comprennent notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel, d'assurance, stratégique et de réputation, le risque lié aux régimes de retraite, le risque environnemental ou social ainsi que le risque juridique et réglementaire.

Citons également, à titre de tels facteurs, ceux liés à la pandémie de COVID-19, à l'atteinte à la sécurité, à l'endettement des gouvernements, des entreprises et des ménages, aux évolutions technologiques et réglementaires, à l'évolution des taux d'intérêt, aux changements climatiques et aux incertitudes géopolitiques. De plus, mentionnons des facteurs liés aux conditions économiques et commerciales générales dans les régions où le Mouvement Desjardins exerce ses activités. Signalons aussi les facteurs liés aux politiques monétaires, aux estimations comptables critiques et aux normes comptables appliquées par le Mouvement Desjardins, aux nouveaux produits et services destinés à maintenir ou à accroître les parts de marché du Mouvement Desjardins, à la concentration géographique, aux acquisitions et partenariats, aux cotes de crédit et à la dépendance envers les tiers. Mentionnons aussi, la réforme des taux d'intérêt de référence, les modifications aux lois fiscales, les changements imprévus dans les habitudes de consommation et d'épargne des particuliers, le recrutement et la rétention des talents liés à des postes clés, la capacité de mettre en œuvre le plan de relève du Mouvement Desjardins dans un délai raisonnable, l'incidence possible sur les activités de conflits internationaux, de crises sanitaires, comme les pandémies et les épidémies ou toute autre maladie similaire touchant l'économie locale, nationale ou mondiale, ainsi que la capacité de prévoir et de bien gérer les risques associés à ces facteurs malgré la présence d'un contexte de gestion rigoureuse des risques. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques » et dans la sous-section « Pandémie de COVID-19 » de la section 1.3 « Événements importants » du rapport de gestion annuel 2021.

Il importe de souligner que la liste des facteurs susceptibles d'influer sur les résultats futurs figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres facteurs pourraient avoir des répercussions sur les résultats du Mouvement Desjardins. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2021.

Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Les lecteurs qui se fient à ces énoncés prospectifs doivent soigneusement tenir compte de ces facteurs de risque de même que des autres incertitudes et événements potentiels, incluant l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs figurant dans ce document sont décrites à la section 1.5 « Environnement économique et perspectives » du rapport de gestion annuel 2021. Ces hypothèses peuvent également être mises à jour dans les rapports de gestion trimestriels à la section « Environnement économique et perspectives ». Nos lecteurs sont priés de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de cette section. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard du Mouvement Desjardins, ils doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, en général et pour le secteur des services financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par des organismes reconnus et fiables, les relations empiriques et théoriques entre les variables économiques et financières, le jugement d'experts ainsi que les risques haussiers et baissiers identifiés pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale. Compte tenu de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et de son incidence sur l'économie mondiale et la conjoncture des marchés financiers et sur les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière du Mouvement Desjardins, une plus grande part d'incertitude est associée à nos hypothèses économiques en comparaison avec les périodes précédant le début de la pandémie, ces hypothèses étant établies en fonction de développements futurs incertains et considérant la difficulté à prévoir l'ampleur des effets de la pandémie à long terme.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse représentent le point de vue de la direction uniquement à la date des présentes et sont communiqués afin d'aider les lecteurs à comprendre et à interpréter la situation financière du Mouvement Desjardins aux dates indiquées ou ses résultats pour les périodes terminées à ces dates ainsi que ses priorités et ses objectifs stratégiques tels qu'envisagés en date des présentes. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés annuels 2021. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Le Mouvement Desjardins a modifié certaines méthodes comptables à la suite de l'adoption de la deuxième phase des modifications d'IFRS 9, Instruments financiers, d'IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et d'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, au 1er janvier 2021. Ces modifications complètent celles adoptées le 1er janvier 2020 issues de la première phase de la réforme des taux d'intérêt de référence. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées ainsi que sur les changements de méthodes comptables, se reporter à la note complémentaire 2 « Principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels 2021. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Afin d'évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise diverses mesures financières conformes aux PCGR (IFRS) ainsi que diverses mesures financières, dont certaines d'entre elles ne sont pas prescrites par les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (Règlement 52-112) fournit des indications aux émetteurs divulguant des mesures financières déterminées, s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par le Mouvement Desjardins :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Les mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par le Mouvement Desjardins et pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures financières non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse de la performance globale ou de la situation financière du Mouvement Desjardins. Elles sont définies ci-après :

Retour aux membres et à la collectivité

Par sa nature de groupe financier coopératif, le Mouvement Desjardins a pour mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Le retour aux membres et à la collectivité est composé des ristournes aux membres, des commandites, dons et bourses d'études ainsi que des versements liés au programme Avantages membres Desjardins.

Le tableau « Faits saillants financiers » de ce communiqué de presse fournit des renseignements plus détaillés sur le retour aux membres et à la collectivité.

Revenus

Revenus d'exploitation



La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.



Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.





La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés. Revenus de placement



Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividendes sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.



Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le communiqué de presse et les états financiers combinés.





Pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 455 $ 1 476 $ 1 455 $ 5 786 $ 5 640 $ Primes nettes 3 201

2 905

2 626

11 278

9 920

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 111

109

104

424

388



Commissions sur prêts et cartes de crédit 168

198

165

735

628



Services de courtage et de fonds de placement 267

283

243

1 108

954



Honoraires de gestion et de services de garde 201

185

168

732

617



Revenus (pertes) nets de placement(1) 956

(90)

646

319

3 116



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (88)

(24)

(112)

(404)

(42)



Revenus de change 29

34

21

121

103



Autres 71

60

48

221

149

Revenu total(2) 6 371 $ 5 136 $ 5 364 $ 20 320 $ 21 473 $ Présentation des revenus dans le communiqué de presse



















Revenu net d'intérêts 1 455 $ 1 476 $ 1 455 $ 5 786 $ 5 640 $ Primes nettes 3 201

2 905

2 626

11 278

9 920

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 111

109

104

424

388



Commissions sur prêts et cartes de crédit 168

198

165

735

628



Services de courtage et de fonds de placement 267

283

243

1 108

954



Honoraires de gestion et de services de garde 201

185

168

732

617



Revenus de change 29

34

21

121

103



Autres 71

60

48

221

149

Revenus d'exploitation 5 503

5 250

4 830

20 405

18 399

Revenus (pertes) de placement





















Revenus (pertes) nets de placement(1) 956

(90)

646

319

3 116



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (88)

(24)

(112)

(404)

(42)

Revenus (pertes) de placement 868

(114)

534

(85)

3 074

Revenu total(2) 6 371 $ 5 136 $ 5 364 $ 20 320 $ 21 473 $

























(1) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 26 « Revenu net d'intérêts et revenus nets de placement » des états financiers combinés. (2) Afin de prendre en compte les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, la variation de ce poste doit être analysée conjointement avec le poste « Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance » de l'état combiné du résultat.

Ratio non conforme aux PCGR

Les ratios non conformes aux PCGR utilisés par le Mouvement Desjardins et pour lesquels il n'existe pas de définition normalisée ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Le Règlement 52-112 précise, entre autres, que tout ratio constitué d'au moins une mesure financière non conforme aux PCGR correspond à la définition d'un ratio non conforme aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs pour l'analyse de la situation ou de la performance financière du Mouvement Desjardins. Ils sont définis ci-après :

Indice de productivité

L'indice de productivité est utilisé comme mesure d'efficacité et est exprimé en pourcentage. Plus ce ratio est faible, meilleure est la productivité. On établit ce ratio en divisant les frais autres que d'intérêts par le revenu total, déduction faite des frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance. Le revenu total excluant les sinistres est une mesure financière non conforme aux PCGR. Elle est utilisée afin d'exclure la volatilité des résultats propres aux placements des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net et qui se reflète par une variation similaire des provisions techniques incluses au poste « Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance » de l'état combiné du résultat.

Le tableau suivant présente le calcul de l'indice de productivité.







Pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre 2021 30 septembre 2021 31 décembre 2020 2021 2020 Frais autres que d'intérêts 2 736 $ 2 288 $ 2 332 $ 9 566 $ 8 297 $ Revenu total 6 371

5 136

5 364

20 320

21 473

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance (3 185)

(1 713)

(1 781)

(6 883)

(9 233)

Revenu total excluant les sinistres 3 186 $ 3 423 $ 3 583 $ 13 437 $ 12 240 $ Indice de productivité 85,9 % 66,8 % 65,1 % 71,2 % 67,8 %



























Marge nette d'intérêt

La marge nette d'intérêt est utilisée comme mesure de rentabilité des actifs portant intérêt diminuée du coût de financement. Elle correspond au revenu net d'intérêts, exprimé en pourcentage de l'actif moyen portant intérêt.

L'actif moyen portant intérêt et le passif moyen portant intérêt constituent des mesures financières non conformes aux PCGR qui reflètent la situation financière du Mouvement Desjardins et correspondent à la moyenne des soldes de fin de mois de l'exercice. L'actif moyen portant intérêt comprend des valeurs mobilières, de la trésorerie et des dépôts auprès d'institutions financières ainsi que des prêts. Le passif moyen portant intérêt comprend des dépôts, des obligations subordonnées et d'autres éléments de passif portant intérêt. L'actif et le passif moyen portant intérêt excluent les actifs et passifs liés aux assurances ainsi que tous les autres actifs et passifs ne générant pas de revenu net d'intérêts.

Le tableau suivant fournit des renseignements plus détaillés sur la marge nette d'intérêt, l'actif moyen portant intérêt ainsi que le passif moyen portant intérêt.

REVENU NET D'INTÉRÊTS SUR L'ACTIF ET LE PASSIF MOYENS



Pour les exercices terminés le 31 décembre

2021 2020

Volume



Taux Volume

Taux (en millions de dollars et en pourcentage) moyen Intérêts moyen moyen Intérêts(1) moyen Actif























Actifs portant intérêt

























Valeurs mobilières, trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 62 646 $ 473 $ 0,76 % 35 992 $ 488 $ 1,36 %

Prêts 217 864

6 928

3,18

200 652

7 278

3,63

Total des actifs portant intérêt 280 510

7 401

2,64

236 644

7 766

3,28

Autres actifs 9 698

--





8 422

--





Total de l'actif 290 208 $ 7 401 $ 2,55 % 245 066 $ 7 766 $ 3,17 % Passif et capitaux propres























Passifs portant intérêt

























Dépôts 233 757 $ 1 508 $ 0,65 % 202 888 $ 2 010 $ 0,99 %

Obligations subordonnées 2 058

65

3,16

1 416

57

4,03



Autres éléments de passif 879

42

4,78

916

59

6,44

Total des passifs portant intérêt 236 694

1 615

0,68

205 220

2 126

1,04

Autres passifs 30 401









18 966









Capitaux propres 23 113









20 880









Total du passif et des capitaux propres 290 208 $ 1 615 $ 0,56 % 245 066 $ 2 126 $ 0,87 % Revenu net d'intérêts



5 786 $







5 640 $



Marge nette d'intérêt







2,06 %







2,38 %



























(1) Les données ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant.

Mesures financières supplémentaires

Selon le Règlement 52-112, les mesures financières supplémentaires sont utilisées afin de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus. De plus, ces mesures ne sont pas présentées dans les états financiers. Le Mouvement Desjardins utilise certaines mesures financières supplémentaires et la composition de celles-ci est présentée ci-dessous :

Biens sous administration

Biens administrés par une institution financière, dont les propriétaires bénéficiaires sont les membres ou les clients de celle-ci, et qui ne sont donc pas inscrits à son bilan combiné. Les services offerts à l'égard de ces biens sont d'ordre administratif, comme la garde de valeurs, le recouvrement du revenu de placement et le règlement des transactions d'achat et de vente.

Biens sous gestion

Biens gérés par une institution financière, dont les propriétaires bénéficiaires sont les membres ou les clients de celle-ci, et qui ne sont donc pas inscrits à son bilan combiné. Les services offerts à l'égard des biens sous gestion comprennent le choix des placements et la prestation de conseils liés à ceux-ci. Les biens sous gestion peuvent également être administrés par l'institution financière. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, exprimés en pourcentage des capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

Correspondent aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit exprimée en pourcentage des prêts et acceptations bruts moyens.

