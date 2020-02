Résultats de l'exercice financier 2019 - Le Mouvement Desjardins connaît une excellente performance en 2019 et enregistre des excédents de 2 598 M$, en hausse de 11,7 %

Le retour aux membres et à la collectivité atteint 445 M$, y compris une provision pour ristournes de 317 M$, 87 M$ en commandites, dons et bourses d'études et 41 M$ en Avantages membre Desjardins. À cela s'ajoute le montant des engagements de 40 M$ lié au Fonds de 100 M$ , voué au développement des régions.

Au terme du quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2019, les excédents avant ristournes aux membres s'élèvent à 935 M$, en hausse de 357 M$, ou de 61,8 %. Ce résultat inclut un gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico. Ainsi, les excédents rajustés(1) sont quant à eux en hausse de 48 M$ ou de 8,3 %. Cette augmentation s'explique principalement par la croissance des activités.

« Des excédents à la hausse, un membership qui continue de croître, des ristournes en progression et une solide base de capital sont autant d'éléments qui démontrent la force, la résilience et le potentiel de croissance du Mouvement Desjardins. Je suis très fier des résultats remarquables de la dernière année et surtout des efforts et de la persévérance de l'ensemble des employés du Mouvement Desjardins qui ont su offrir des solutions pertinentes pour nos membres et clients, que je remercie encore une fois pour leur confiance et leur solidarité à l'égard de Desjardins », a déclaré le président et chef de la direction, Guy Cormier.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

Outre l'engagement soutenu des caisses dans leur milieu, voici des réalisations depuis le troisième trimestre qui sont la manifestation concrète de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Appui à la jeunesse de plus de 50 M$ par année pour des initiatives destinées aux jeunes dans les communautés du Québec et de l' Ontario . Des initiatives qui contribuent au mieux-être des jeunes, qui favorisent leur inclusion et qui nourrissent l'éclosion de leurs talents.

. Des initiatives qui contribuent au mieux-être des jeunes, qui favorisent leur inclusion et qui nourrissent l'éclosion de leurs talents. Partenaire de l'Opération Nez rouge pour une 36 e année. Ensemble, nous encourageons la consommation responsable et la prudence sur la route. De plus, les montants amassés lors des raccompagnements vont à des projets pour la jeunesse, une cause qui tient à cœur à Desjardins.

année. Ensemble, nous encourageons la consommation responsable et la prudence sur la route. De plus, les montants amassés lors des raccompagnements vont à des projets pour la jeunesse, une cause qui tient à cœur à Desjardins. Desjardins a été sélectionné parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens selon le classement de Mediacorp, notamment en raison de son programme Jeune dirigeant stagiaire et du réseau de jeunes dirigeants.

En novembre dernier, le monde coopératif a perdu l'un de ses plus ardents promoteurs, Claude Béland. Ce dernier a conduit pendant 13 ans (de 1987 à 2000) les destinées du Mouvement Desjardins. Tout au cours de sa carrière au sein du Mouvement Desjardins et même après, il a plaidé en faveur d'une société plus équitable et solidaire.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients. Voici quelques projets novateurs et reconnaissances de l'expertise de Desjardins.

Tel qu'annoncé le 1 er novembre dernier, Desjardins Capital à l'intention de doubler son actif sous gestion d'ici 2024, le faisant passer de 2,5 à 5 milliards de dollars afin de pouvoir accompagner les entreprises dans leurs projets de relève et d'expansion.

novembre dernier, Desjardins Capital à l'intention de doubler son actif sous gestion d'ici 2024, le faisant passer de 2,5 à 5 milliards de dollars afin de pouvoir accompagner les entreprises dans leurs projets de relève et d'expansion. Le Fonds Desjardins Équilibré Québec (parts de catégorie A) a remporté un Prix Lipper dans la catégorie « Fonds équilibré canadien neutre » pour une période de 10 ans. Ces prix soulignent les fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant, comparativement à leurs pairs. Depuis 2007, ce sont 16 Prix Lipper qui ont été décernés aux Fonds Desjardins, dans cinq catégories différentes.

dans la catégorie « Fonds équilibré canadien neutre » pour une période de 10 ans. Ces prix soulignent les fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant, comparativement à leurs pairs. Depuis 2007, ce sont 16 Prix Lipper qui ont été décernés aux Fonds Desjardins, dans cinq catégories différentes. Regroupement des services-conseils en gestion de patrimoine pour former une seule grande équipe. Collaboration entre les équipes de Service Signature, courtage en valeurs mobilières, Gestion privée et courtage en ligne.

Faits saillants financiers

Comparaison de l'exercice 2019 à celui de 2018 :

Excédents avant ristournes aux membres de 2 598 M$, en hausse de 272 M$ ou de 11,7 %, incluant un gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico constaté en 2019. Rappelons également que l'exercice 2018 avait bénéficié du gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC.

Excédents rajustés (1 ) avant ristournes aux membres de 2 289 M$, en hausse de 92 M$ ou de 4,2 %.

avant ristournes aux membres de 2 289 M$, en hausse de 92 M$ ou de 4,2 %. Revenus d'exploitation de 17 909 M$, en hausse de 1 333 M$, ou de 8,0 %.

Revenus d'exploitation rajustés (1) de 17 560 M$, en hausse de 1 116 M$, ou de 6,8 %.

de 17 560 M$, en hausse de 1 116 M$, ou de 6,8 %. Ratio de fonds propres total de 21,6 %, comparativement à 17,6 %.

Retour aux membres et à la collectivité de 445 M$, en hausse de 56 M$ ou de 14,4 %.

L'actif a franchi le cap des 300 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019 pour atteindre 313 G$ au 31 décembre 2019.

Comparaison du quatrième trimestre de 2019 à celui de 2018 :

Excédents avant ristournes aux membres de 935 M$, en hausse de 357 M$ ou de 61,8 %.

Excédents rajustés(1) avant ristournes aux membres de 626 M$, en hausse de 48 M$ ou de 8,3 %.





1 Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



























Aux et pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Résultats



















Revenu net d'intérêts 1 424 $ 1 372 $ 1 284 $ 5 359 $ 4 894 $ Primes nettes 2 527

2 326

2 221

9 412

8 823

Autres revenus d'exploitation(2) 1 025

696

640

3 138

2 859

Revenus d'exploitation(2) 4 976

4 394

4 145

17 909

16 576

Revenus de placement(2) (116)

592

303

2 883

734

Revenu total 4 860

4 986

4 448

20 792

17 310

Dotation à la provision pour pertes de crédit 113

154

89

365

384

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 1 426

2 258

1 821

9 163

6 579

Frais autres que d'intérêts 2 194

1 849

1 846

8 015

7 485

Impôts sur les excédents 192

155

114

651

536

Excédents avant ristournes aux membres 935 $ 570 $ 578 $ 2 598 $ 2 326 $ Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 626 $ 570 $ 578 $ 2 289 $ 2 197 $ Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)



















Particuliers et Entreprises

672 $ 413 $ 329 $ 1 881 $ 1 272 $ Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

299

108

183

729

894

Assurance de dommages

111

34

25

187

173

Autres

(147)

15

41

(199)

(13)







935 $ 570 $ 578 $ 2 598 $ 2 326 $ Retour aux membres et à la collectivité



















Ristournes aux membres

80 $ 80 $ 60 $ 317 $ 253 $ Commandites, dons et bourses d'études

32

17

16

87

94

Programme Avantages membre Desjardins

10

9

9

41

42







122 $ 106 $ 85 $ 445 $ 389 $ Indicateurs



















Marge nette d'intérêt(2)

2,59 % 2,52 % 2,49 % 2,45 % 2,39 % Rendement des capitaux propres(2)

13,7

8,5

9,0

9,9

9,3

Rendement des capitaux propres rajusté(2)

9,3

8,6

9,2

8,9

8,9

Indice de productivité(2)

63,9

67,8

70,3

68,9

69,8

Indice de productivité rajusté(2)

71,1

67,8

70,3

71,1

70,6

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(2)

0,22

0,31

0,19

0,18

0,21

Prêts dépréciés(4) bruts/prêts et acceptations bruts(2)

0,56

0,60

0,54

0,56

0,54

Ratio de liquidité à court terme(5)

130,2

125,6

122,1

130,2

122,1

Bilan et hors bilan



















Actif

312 996 $ 312 731 $ 295 465 $ 312 996 $ 295 465 $ Prêts et acceptations nets

203 462

199 975

190 670

203 462

190 670

Dépôts

193 918

192 820

183 158

193 918

183 158

Capitaux propres

27 429

26 988

25 649

27 429

25 649

Biens sous administration

426 870

428 622

373 558

426 870

373 558

Biens sous gestion(6)

67 553

66 327

57 448

67 553

57 448

Ratios de fonds propres et ratio de levier



















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A

21,6 % 17,9 % 17,3 % 21,6 % 17,3 % Ratio de fonds propres de la catégorie 1

21,6

17,9

17,3

21,6

17,3

Ratio du total des fonds propres

21,6

18,1

17,6

21,6

17,6

Ratio de levier

8,8

8,6

8,3

8,8

8,3

Autre renseignement



















Nombre d'employés

47 849

48 033

46 216

47 849

46 216



(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ». (3) Le détail par postes est présenté à la note complémentaire 31 « Information sectorielle » des états financiers combinés. (4) À la suite de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018, tous les prêts inclus dans l'étape 3 du modèle de dépréciation sont considérés comme dépréciés. Selon l'IAS 39, les critères pour considérer un prêt comme déprécié étaient différents. (5) Moyenne pour les trimestres terminés le 30 septembre et le 31 décembre de chaque exercice indiqué. (6) Les biens sous gestion peuvent également être administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.

L'actif a franchi le cap des 300 milliards en 2019 pour atteindre 313,0 G$

Au 31 décembre 2019, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 313,0 G$, en hausse de 17,5 G$, ou de 5,9 %, depuis le 31 décembre 2018. Cette progression s'explique en grande partie par l'augmentation des prêts et acceptations nets ainsi que de l'actif net des fonds distincts qui ont augmenté de 12,8 G$ et de 3,8 G$ respectivement.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont de 21,6 % au 31 décembre 2019, alors qu'ils étaient de 17,3 % et de 17,6 % au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2019, le ratio de fonds propres de la catégorie 1A est en hausse de 425 points de base par rapport au 31 décembre 2018. Cette hausse est principalement attribuable à la diminution des actifs pondérés en fonction du risque qui s'explique par l'obtention de l'autorisation de la part de l'Autorité des marchés financiers d'utiliser des modèles internes aux fins du calcul du risque de crédit sur les classes d'actifs emprunteurs souverains, institutions financières, entreprises et PME assimilées aux autres expositions sur la clientèle de détail à compter du 31 décembre 2019.

Fuite de renseignements personnels

Le Mouvement Desjardins a annoncé au cours de 2019 que les renseignements personnels de ses membres ont été communiqués à des personnes à l'extérieur de l'organisation et que l'employé malveillant à l'origine de la situation a rapidement été identifié puis congédié. En marge de ces annonces, le Mouvement Desjardins a développé la Protection Desjardins, laquelle comporte quatre volets (protection, accompagnement, remboursement et surveillance) et est offerte aux frais de Desjardins à l'ensemble des membres et clients ayant une relation d'affaires avec Desjardins. Mentionnons que les cotes de crédit attribuées par les agences de notation DBRS, Fitch, Moody's et Standard & Poor's aux titres de premier rang du Mouvement Desjardins sont demeurées inchangées à la suite de ces annonces. Aussi, les charges pour couvrir les coûts engagés et la constitution d'une provision liée à la mise en place de la Protection Desjardins totalisent 108 M$ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, alors qu'elles étaient de 70 M$ au 30 septembre 2019.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

























Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre



(en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Revenu net d'intérêts 1 243 $ 1 301 $ 1 156 $ 4 862 $ 4 374 $ Autres revenus d'exploitation(2) 903

520

498

2 495

2 007

Revenus d'exploitation(2) 2 146

1 821

1 654

7 357

6 381

Revenus de placement(2) 10

(6)

(22)

63

100

Revenu total 2 156

1 815

1 632

7 420

6 481

Dotation à la provision pour pertes de crédit 117

154

85

368

385

Frais autres que d'intérêts 1 205

1 097

1 119

4 586

4 406

Impôts sur les excédents 162

151

99

585

418

Excédents avant ristournes aux membres 672

413

329

1 881

1 272

Ristournes aux membres nettes de l'impôt recouvré 57

60

43

232

185

Excédents nets de l'exercice après ristournes aux membres 615 $ 353 $ 286 $ 1 649 $ 1 087 $ Excédents avant ristournes aux membres 672

413

329

1 881

1 272

Élément particulier, net d'impôts





















Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico (309)

-

-

(309)

-

Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 363 $ 413 $ 329 $ 1 572 $ 1 272 $

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Conformément aux normes qui étaient en vigueur avant l'adoption par le Mouvement Desjardins de l'IFRS 9, Instruments financiers, de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et des amendements à l'IFRS 4, Contrats d'assurance au 1er janvier 2018, de façon rétrospective, sans retraitement des périodes comparatives, le cas échéant.

Résultats de l'exercice

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 1 881 M$ pour l'exercice 2019, en hausse de 609 M$, ou de 47,9 %, par rapport à la même période en 2018. Les excédents nets rajustés(1) sont quant à eux en hausse de 300 M$, ou de 23,6 %. La bonne performance du réseau des caisses liée notamment à la croissance du revenu net d'intérêts, la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit, la baisse des frais résultant de la cession des activités de la Banque Zag ainsi que la croissance des activités de paiement et de financement expliquent en grande partie cette hausse, contrebalancée par le profit lié à la restructuration d'Interac Corp. constaté au premier trimestre de 2018.

Les revenus d'exploitation sont de 7 357 M$, en hausse de 976 M$, ou de 15,3 %, par rapport à la même période en 2018. L'augmentation s'explique essentiellement par la hausse du revenu net d'intérêts découlant principalement de la croissance de l'encours moyen de l'ensemble du portefeuille de prêts et acceptations, le gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico, la croissance des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement ainsi que la hausse des revenus de nouvelles émissions liés au marché de capitaux.

Les revenus de placement sont de 63 M$, en baisse de 37 M$, par rapport à la même période en 2018, essentiellement attribuable au profit lié à la restructuration d'Interac Corp. qui a été constaté au premier trimestre de 2018.



La dotation à la provision pour pertes de crédit de 368 M$, en baisse de 17 M$, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement du raffinement de la méthodologie d'évaluation de paramètres de risque des prêts non dépréciés lié à la durée de vie des expositions rotatives telles que les cartes de crédit et les marges de crédit, contrebalancée par la migration des expositions vers des cotes de risque plus élevées dans le portefeuille de prêts aux particuliers pour les cartes de crédit.

Les frais autres que d'intérêts sont de 4 586 M$, en hausse de 180 M$ ou de 4,1 %, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement de la hausse provenant de l'incidence favorable de la modification du régime d'avantages complémentaires apportée au cours de l'exercice 2018, la croissance des activités de paiement et de financement et la progression des affaires, notamment celles des activités qui visent le rehaussement de l'offre de service aux membres des caisses et aux clients. Cette hausse est atténuée par la baisse des frais résultant de la cessation des activités de la Banque Zag.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du quatrième trimestre sont de 672 M$, en hausse de 343 M$, par rapport à la même période en 2018. Ce résultat inclut un gain net d'impôts de 309 M$ lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico. Ainsi, les excédents rajustés(1) sont quant à eux en hausse de 34 M$ ou de 10,3 %. Cette augmentation s'explique par la bonne performance du réseau des caisses liée notamment à la croissance du revenu net d'intérêts, la hausse des revenus générés par les activités de négociation et de marché des capitaux expliquent en grande partie cette hausse. Cette augmentation est atténuée par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit.





1 Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES

























Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre



(en millions de dollars) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Revenu net d'intérêts 1 $ 1 $ 1 $ 5 $ 4 $ Primes nettes 1 291

1 113

1 134

4 685

4 676

Autres revenus d'exploitation(2) 410

399

385

1 596

1 716

Revenus d'exploitation(2) 1 702

1 513

1 520

6 286

6 396

Revenus de placement(2) (154)

531

222

2 442

387

Revenu total 1 548

2 044

1 742

8 728

6 783

Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit -

1

4

1

(1)

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 588

1 331

962

5 497

3 369

Frais autres que d'intérêts 610

581

524

2 348

2 296

Impôts sur les excédents 51

23

69

153

225

Excédents nets de l'exercice 299 $ 108 $ 183 $ 729 $ 894 $ Élément particulier, net d'impôts





















Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC -

-

-

-

(129)

Excédents nets rajustés de l'exercice(2) 299 $ 108 $ 183 $ 729 $ 765 $

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats de l'exercice

Au terme de l'exercice financier 2019, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 729 M$, en baisse de 165 M$, ou de 18,5 %, par rapport à la même période en 2018. Les excédents nets rajustés(1) sont quant à eux en baisse de 36 M$, ou de 4,7 %. Cette diminution s'explique par les gains sur disposition de titres et de placements immobiliers inférieurs à 2018 ainsi que par des dépenses plus élevées en 2019, compensée par les ajustements favorables apportés aux hypothèses actuarielles réalisées dans le cours normal des affaires.

Les revenus d'exploitation sont de 6 286 M$, en baisse de 110 M$, ou de 1,7 %, par rapport à la même période en 2018. La baisse s'explique principalement par le gain constaté en 2018 lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC ainsi que par la baisse des revenus à la suite de la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. Cette diminution est atténuée par la hausse des revenus liée à la croissance des actifs sous gestion et les revenus provenant de la participation détenue dans Patrimoine Aviso.

Les revenus de placement sont de 2 442 M$, en hausse de 2 055 M$, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement de la hausse provenant de la fluctuation de la juste valeur des actifs associés aux activités d'assurance de personnes et soutenant les passifs, contrebalancée par les gains sur disposition de titres de placements immobiliers inférieurs à 2018.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 5 497 M$, en hausse de 2 128 M$, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement de l'augmentation des provisions techniques incluses dans le poste « Passifs des contrats d'assurance » qui comprend l'effet de la fluctuation à la hausse de la juste valeur des placements appariés ainsi que les ajustements favorables apportés aux hypothèses actuarielles réalisés dans le cours normal des affaires.

Les frais autres que d'intérêts sont de 2 348 M$, en hausse de 52 M$, ou de 2,3 %, par rapport à la même période en 2018 en raison principalement de la hausse des dépenses d'administration et des charges liées aux actifs sous gestion, atténuée par la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. entraînant une diminution des charges.





1 Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 299 M$, en hausse de 116 M$, par rapport à la même période en 2018. Cette augmentation est principalement attribuable aux ajustements favorables apportés aux hypothèses actuarielles réalisées dans le cours normal des affaires.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES

























Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre



(en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2019 30 septembre

2019 31 décembre

2018 2019 2018 Primes nettes 1 303 $ 1 279 $ 1 150 $ 4 988 $ 4 402 $ Autres revenus (pertes) d'exploitation(1) (63)

(59)

(72)

(188)

(188)

Revenus d'exploitation(1) 1 240

1 220

1 078

4 800

4 214

Revenus de placement(1) 68

47

109

341

336

Revenu total 1 308

1 267

1 187

5 141

4 550

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 834

925

857

3 665

3 209

Frais autres que d'intérêts 320

299

299

1 229

1 127

Impôts sur les excédents 43

9

6

60

41

Excédents nets de l'exercice 111 $ 34 $ 25 $ 187 $ 173 $

(1) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats de l'exercice

Le secteur Assurance de dommages enregistre, en 2019, des excédents nets de 187 M$, en hausse de 14 M$, ou de 8,1 %, par rapport à la même période en 2018. Cette augmentation s'explique notamment par la sinistralité moins importante comparativement à l'année précédente, contrebalancée par les revenus de dividendes inférieurs à ceux constatés en 2018.

Les revenus d'exploitation sont de 4 800 M$, en hausse de 586 M$, ou de 13,9 %, par rapport à la même période en 2018. Cette augmentation s'explique par les revenus de primes attribuable notamment à la croissance de la prime moyenne découlant de hausses tarifaires et à l'accroissement du nombre de polices émises.

Les revenus de placement sont de 341 M$, en hausse de 5 M$, ou de 1,5 %, par rapport à la même période en 2018.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 3 665 M$, en hausse de 456 M$, ou de 14,2 %, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement de la croissance des affaires et de l'incidence défavorable de la baisse des taux d'actualisation, contrebalancée par la sinistralité moins importante.

Les frais autres que d'intérêts sont de 1 229 M$, en hausse de 102 M$, ou de 9,1 %, par rapport à la même période en 2018, en raison principalement de la hausse des frais attribuable à la croissance des affaires et à la réévaluation à la hausse de la provision liée au programme de rémunération différée.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 111 M$, en hausse de 86 M$, par rapport à la même période en 2018. La sinistralité moins importante comparativement à la période précédente explique en grande partie la hausse des excédents du trimestre comparatif, compensée par la diminution des revenus de placement.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats de l'exercice

Le secteur Autres enregistre, en 2019, un déficit net de 199 M$ comparativement à un déficit net de 13 M$ par rapport à la même période en 2018.

La variation du déficit net s'explique principalement par les charges et provisions liées à la mise en place des protections pour les membres et clients, soit le service de surveillance du crédit et la Protection Desjardins totalisant 108 M$ et la diminution des provisions relatives au portefeuille de placement qui a eu pour effet d'atténuer le déficit en 2018. Le secteur Autres inclut également les dépenses liées à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment l'amélioration des systèmes et des processus ainsi que la création de plateformes technologiques innovatrices liées principalement à la transformation numérique et à la sécurité de l'information.

Résultats pour le quatrième trimestre

Le déficit net du quatrième trimestre est de 147 M$ comparativement à des excédents nets de 41 M$ par rapport à la même période en 2018.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion annuel 2019 du Mouvement Desjardins, qui sera disponible à compter du 2 mars 2020 sur le site Web de SEDAR, sous le profil de Capital Desjardins inc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2019 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés annuels 2019. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Le Mouvement Desjardins a modifié certaines méthodes comptables à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, Contrats de location au 1er janvier 2019. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux PCGR (IFRS) et diverses mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier. Elles sont définies ci-après :

Excédents rajustés du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres

La notion d'excédents rajustés est utilisée afin d'exclure les éléments particuliers et ainsi de présenter la performance financière provenant des activités d'exploitation. Ces éléments particuliers se caractérisent comme étant non liés aux opérations, comme les acquisitions et dispositions.

Les excédents du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure les éléments particuliers suivants : le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso ainsi que le gain, net d'impôts, lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico à Global Payments complétée le 31 décembre 2019.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents avant ristournes aux membres tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents rajustés tels que présentés dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre





(en millions de dollars) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Présentation des excédents avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 935 $ 570 $ 578 $ 2 598 $ 2 326 $ Éléments particuliers, nets d'impôts



















Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC

-

-

-

-

(129)

Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico

(309)

-

-

(309)

-

Présentation des excédents rajustés avant ristournes aux membres 626 $ 570 $ 578 $ 2 289 $ 2 197 $

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés.

Excédents rajustés du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres

Les excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico à Global Payments complétée le 31 décembre 2019.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents rajustés avant ristournes aux membres tels que présentés dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre





(en millions de dollars) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Présentation des excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 672 $ 413 $ 329 $ 1 881 $ 1 272 $ Élément particulier, net d'impôts



















Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico (309)

-

-

(309)

-

Présentation des excédents rajustés du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres 363 $ 413 $ 329 $ 1 572 $ 1 272 $





(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés.

Excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Les excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents nets rajustés tels que présentés dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre





(en millions de dollars) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Présentation des excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes selon les états financiers combinés 299 $ 108 $ 183 $ 729 $ 894 $ Élément particulier, net d'impôts



















Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans Placements NordOuest & Éthiques SEC -

-

-

-

(129)

Présentation des excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 299 $ 108 $ 183 $ 729 $ 765 $

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts. À la suite de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018, tous les prêts inclus dans l'étape 3 du modèle de dépréciation sont considérés comme dépréciés. Selon l'IAS 39, les critères pour considérer un prêt comme déprécié étaient différents.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres rajusté

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividende sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance, dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le rapport de gestion et les états financiers combinés.





Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre



(en millions de dollars) 31 décembre

2019(1) 30 septembre

2019(1) 31 décembre

2018 2019(1) 2018 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 424 $ 1 372 $ 1 284 $ 5 359 $ 4 894 $ Primes nettes 2 527

2 326

2 221

9 412

8 823

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 109

116

114

431

433



Commissions sur prêts et cartes de crédit 185

193

177

774

697



Services de courtage et de fonds de placement 226

223

211

886

905



Honoraires de gestion et de services de garde 155

146

130

582

551



Revenus nets de placement(2) (94)

605

45

3 075

211



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (22)

(13)

258

(192)

523



Revenus de change 12

11

29

64

91



Autres 338

7

(21)

401

182

Revenu total 4 860 $ 4 986 $ 4 448 $ 20 792 $ 17 310 $ Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 424 $ 1 372 $ 1 284 $ 5 359 $ 4 894 $ Primes nettes 2 527

2 326

2 221

9 412

8 823

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 109

116

114

431

433



Commissions sur prêts et cartes de crédit 185

193

177

774

697



Services de courtage et de fonds de placement 226

223

211

886

905



Honoraires de gestion et de services de garde 155

146

130

582

551



Revenus de change 12

11

29

64

91



Autres 338

7

(21)

401

182

Revenus d'exploitation 4 976

4 394

4 145

17 909

16 576

Revenus de placement





















Revenus nets de placement(2) (94)

605

45

3 075

211



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (22)

(13)

258

(192)

523





(116)

592

303

2 883

734

Revenu total 4 860 $ 4 986 $ 4 448 $ 20 792 $ 17 310 $

(1) Les informations présentées au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2019 tiennent compte de l'IFRS 16, Contrats de location, adoptée au 1er janvier 2019. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 26 « Revenu net d'intérêts et revenus nets de placement » des états financiers combinés.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le 31 décembre





(en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2019 30 septembre

2019 31 décembre

2018 2019 2018 Dotation à la provision pour pertes de crédit 113 $ 154 $ 89 $ 365 $ 384 $ Prêts bruts moyens 202 126

198 913

189 557

197 109

184 382

Acceptations brutes moyennes 282

188

206

212

105

Prêts et acceptations bruts moyens 202 408 $ 199 101 $ 189 763 $ 197 321 $ 184 487 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit 0,22 % 0,31 % 0,19 % 0,18 % 0,21 %

