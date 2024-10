Restrictions budgétaires : les professionnels du collégial essentiels

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Alors qu'un parfum de restrictions budgétaires plane sur le réseau des cégeps, la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) tient à rappeler le rôle primordial du personnel professionnel dans le réseau des cégeps.

L'apport indispensable du personnel professionnel

Depuis le début du mois d'août, le personnel professionnel des cégeps est à l'œuvre pour assurer une année collégiale harmonieuse. Les dernières années ont en effet révélé, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, que le personnel professionnel est indispensable pour le fonctionnement des cégeps, mais encore fallait-il en employer suffisamment. Il y a une dizaine d'années, en période de restrictions budgétaires, les personnes professionnelles ont fait les frais des coupes dans les effectifs, et ce, malgré le fait que leur nombre était déjà jugé insuffisant. Jusqu'à tout récemment, le ministère avait fini par augmenter le budget des cégeps, permettant notamment à certains établissements de procéder à de nouvelles embauches de personnel professionnel.

Qui sont ces personnes professionnelles?

Elles occupent plusieurs corps d'emploi différents et travaillent dans tous les secteurs des cégeps. On y trouve notamment les conseillers d'orientation, les psychologues, les travailleurs sociaux, les aides pédagogiques individuels, les sexologues et les conseillers en services adaptés, qui travaillent au soutien des étudiantes et étudiants. Aussi, les conseillers en ressources matérielles (ingénieurs, architectes), qui améliorent les infrastructures, les analystes spécialisés en informatique, les responsables de la sécurité informatique et des réseaux, les spécialistes en sciences de l'information, les responsables du fonctionnement général de la bibliothèque et de ses services, les conseillers en communication, qui assurent le rayonnement du collège ainsi que le recrutement d'étudiantes et étudiants, les conseillers à la vie étudiante, les responsables de programmes d'activités et d'événements socioculturels, sportifs et communautaires, les conseillers pédagogiques, qui soutiennent et conseillent le personnel enseignant et la direction, les chercheuses et chercheurs et les professionnelles et professionnels de la recherche, qui œuvrent notamment dans les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), les comptables, et plusieurs autres comme les kinésiologues, récemment reconnus comme personnes professionnelles à la suite de démarches de la FPPC-CSQ.

L'augmentation des effectifs liée à l'évolution des besoins du réseau des cégeps

Selon Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ, « les cégeps et les étudiantes et étudiants qui les fréquentent ont bien changé depuis 15 ans, et les expertises du personnel professionnel sont plus que jamais indispensables pour assurer leur développement et favoriser la réussite ».

D'ailleurs, d'après les données obtenues auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, nous constatons cette évolution par une augmentation globale de 53 % de personnes professionnelles dans les cégeps depuis 10 ans. En 2013, il n'y avait que 1570,5 personnes professionnelles en équivalent temps complet (ETC) pour répondre aux besoins des 48 cégeps du réseau, alors qu'en 2023, il y en avait 2405,3. Nuançons au passage qu'une partie de l'augmentation ne s'explique pas par de nouvelles embauches, mais plutôt par un décompte plus complet du personnel à la suite de sa syndicalisation par la FPPC-CSQ. On parle principalement ici du personnel de recherche œuvrant dans des CCTT, mais aussi d'autres personnels professionnels.

« Cette augmentation représente une excellente nouvelle pour le réseau des cégeps et la réussite étudiante. Elle est le résultat d'une reconnaissance des rôles, de l'expertise et de la contribution essentielle de nos membres dans les cégeps. Cependant, les effectifs actuellement en emploi ne parviennent pas toujours à répondre adéquatement aux besoins croissants des étudiantes et étudiants ainsi qu'aux besoins liés au fonctionnement des cégeps, et ce, particulièrement en région. De plus, l'emploi de personnel professionnel doit continuer de s'adapter aux nouveaux changements que vit le réseau tels que la vétusté des infrastructures, l'intelligence artificielle, l'accroissement prévu de la population étudiante, le développement de la recherche collégiale, etc. », de conclure Éric Cyr.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

