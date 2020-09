Évaluez les conditions de l'eau et soyez toujours prêts à parer à toute éventualité

TORONTO, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Ontario Power Generation (OPG) souhaite vous rappeler d'être extrêmement prudents et de faire preuve de bon sens lorsque vous vous trouvez aux abords de l'eau, et plus particulièrement aux abords de nos centrales hydroélectriques et de nos barrages.

« À OPG, votre sécurité est au cœur de nos priorités. Profitez de la dernière longue fin de semaine de l'été, mais assurez votre sécurité et celle de votre famille en portant attention aux niveaux d'eau, aux variations des débits, aux panneaux d'avertissement, aux clôtures et aux barrages flottants, a déclaré Nicolle Butcher, vice-présidente principale, Production d'énergie renouvelable et marketing d'énergie à OPG. Que vous partiez naviguer, nager ou pêcher, les conditions peuvent changer brusquement, sans signes annonciateurs. »

Malgré nos avertissements constants, certaines personnes ne tiennent pas compte des panneaux et des barrières d'OPG, se mettant ainsi en danger. OPG travaille de concert avec la Police provinciale de l'Ontario pour faire respecter ces avertissements et pourrait porter des accusations d'entrée sans autorisation, le cas échéant.

Rappelez-vous de respecter les panneaux d'avertissement, les clôtures et les barrières de sécurité lorsque vous approchez des installations hydroélectriques.

Les activités sur l'eau peuvent être très amusantes lorsqu'elles sont réalisées de manière sécuritaire. Profitez de la longue fin de semaine de la fête du Travail, mais n'oubliez pas de rester plus loin, c'est plus sûr.

Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'eau, veuillez consulter le site www.opg.com/watersafety.

OPG est le producteur d'électricité le plus important de la province; il produit près de la moitié de l'électricité pour satisfaire les besoins quotidiens des Ontariens. C'est également l'un des producteurs d'électricité les plus diversifiés en Amérique du Nord, spécialisé en énergie nucléaire, hydroélectrique et solaire, ainsi qu'en bioénergie et en gaz.

