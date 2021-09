OPG veut s'assurer que ceux qui profitent du plein air en Ontario, pendant cette longue fin de semaine ou à n'importe quel moment, sont conscients des dangers potentiels autour de nos barrages et de nos centrales hydroélectriques. Dans ces zones, les niveaux d'eau peuvent augmenter en quelques secondes, ce qui provoque des turbulences et des situations potentiellement dangereuses. Les lits de rivière asséchés ou calmes peuvent paraître sûrs, mais ils peuvent se transformer rapidement en cours d'eau dont les courants sont dangereux. Nous vous prions de respecter tous les panneaux et les autres barrières autour de nos installations.

Profitez du congé de la fête du Travail, mais n'oubliez pas de rester plus loin, c'est plus sûr. Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'eau, veuillez consulter le site : www.opg.com/watersafety.

Faits en bref

OPG exploite plus de 66 centrales hydroélectriques et plus de 240 barrages sur 24 rivières en Ontario .

. Bon nombre de ces installations sont contrôlées à distance, ce qui signifie qu'il n'y a personne sur place pour vous avertir des conditions potentiellement dangereuses qui changent de façon imminente.

Jusqu'à maintenant cette année, 56 personnes ont perdu la vie lors d'incidents liés à l'eau dans la province, selon des statistiques non officielles de la Société de sauvetage de l' Ontario .

. Les efforts d'OPG visant à accroître la sécurité nautique et les connaissances à ce sujet comprennent des programmes comme le service de prêt de VFI PARKsmart et le programme TackleShare.

Visionnez notre nouvelle vidéo sur la sécurité publique et partagez-la pour sensibiliser vos proches aux risques et aux dangers liés à l'eau.

Citation

« Nous avons observé un nombre beaucoup trop élevé de noyades dans les voies navigables de l'Ontario au cours des derniers mois, a déclaré Nicolle Butcher, vice-présidente principale, Production d'énergie renouvelable à OPG. Ces tragédies nous rappellent qu'il est essentiel de faire preuve de prudence à proximité de l'eau. C'est d'autant plus important lorsqu'on se trouve près des barrages et des centrales hydroélectriques, où les niveaux et les débits d'eau peuvent changer rapidement et sans avertissement. N'oubliez pas que les voies navigables proches de ces installations ne sont pas sécuritaires pour les loisirs. Restez à l'écart de celles-ci pendant la longue fin de semaine, et en tout temps. »

À propos d'OPG

En tant que leader mondial de la lutte contre les changements climatiques et le plus important et diversifié producteur d'électricité de la province, OPG et sa famille d'entreprises contribuent à montrer la voie vers une économie à faibles émissions de carbone.

SOURCE Ontario Power Generation Inc.

Renseignements: Ontario Power Generation, 416 592-4008 ou 1 877 592-4008, Suivez-nous : @opg

Liens connexes

http://www.opg.com