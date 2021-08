Ressources intermédiaires d'hébergement - L'ARIHQ en faveur de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) appuie la volonté du gouvernement du Québec de rendre la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les plus de 14 000 employé(e)s œuvrant dans les quelque 1000 ressources intermédiaires d'hébergement (RI) à travers le Québec.

Malgré la pénurie de main-d'œuvre qui affecte durement les RI dans toutes les régions, l'ARIHQ estime que la vaccination obligatoire est le meilleur moyen de protéger les 17 000 personnes vulnérables hébergées par son réseau.

« Il en va de la santé - à la fois physique et mentale - et de la sécurité de nos résident(e)s, qui sont notre constante priorité. Nous ne pouvons pas nous permettre de revivre une vague d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 cet automne. Nous devons tout faire pour garder le virus hors de nos milieux de vie », souligne le président du conseil d'administration de l'ARIHQ, Carl Veilleux.

« La pénurie de main-d'œuvre dans les RI est toujours criante, mais le recours à du personnel non vacciné ne nous apparaît malheureusement pas comme une solution pour y remédier. Au contraire, en introduisant la COVID-19 dans les milieux de vie, le personnel non vacciné pourrait aggraver la situation en forçant plusieurs collègues à s'absenter du travail », explique la directrice générale de l'ARIHQ, Johanne Pratte.

Orientations claires

L'ARIHQ invite cependant le gouvernement du Québec à édicter des règles claires quant au traitement qui devrait être accordé aux personnes qui refusent la vaccination par choix personnel, ou encore aux travailleurs ne pouvant être vaccinés pour des raisons médicales. Ces décisions ne peuvent être gérées au cas par cas par les gestionnaires de RI. Des orientations nationales doivent être fournies par le gouvernement et s'appliquer à tout le réseau de la santé et des services sociaux, autant pour le secteur public que dans les résidences privées.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte quelque 1 000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 17 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

