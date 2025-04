Combinant satire anticapitaliste et horreur psychologique, ce thriller interactif fait vivre une aventure où chaque décision influence son déroulement

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le développeur Affordance Studio, la société littéraire Éditions Alto et Moteurs Finnegan innovent avec Ressources inhumaines/Inhuman Resources. Votre protagoniste y est embauché par SMYRNACORP, une firme soi-disant spécialisée en ressources humaines, mais en pénurie de main-d'œuvre. Si tout semble beau au départ, il constatera vite des choses suspectes sur son employeur, pas aussi propre qu'en apparence. Morbides, ses objectifs et ambitions vont en effet au-delà de ceux d'un service de recrutement.

En élucidant des énigmes cryptiques, vous découvrirez des preuves incriminantes envers SMYRNACORP. Vous devrez, entre autres, examiner des extraits vidéo, prendre des décisions difficiles, pénétrer secrètement dans l'ordinateur d'un collègue et forcer un coffre-fort afin de connaître toute la vérité sur cette organisation anachronique régnant en maître sur l'univers. Parviendrez-vous à vous échapper de ses entrailles en conservant votre esprit intact ?

Un récit dont vous influencerez le déroulement

Ressources inhumaines/Inhuman Resources se démarque par ses multiples possibilités de scénarios. Ainsi, n'importe quand, au gré de vos décisions, vous pouvez transformer le destin, par exemple en étoffant votre profil d'employé, ce qui améliorera vos compétences. Aussi, en dénichant des objets cachés, vous débloquerez des routes alternatives secrètes. Puisque chaque choix ouvre la porte à une panoplie d'autres options, vous arriverez à un dénouement n'ayant sans doute rien en commun avec celui d'un autre joueur.

Explorant brillamment un espace inexploré, le jeu rassemble de l'humour noir, de la violence et du suspense dans un cadre qui rappelle les enquêtes policières de fiction. « Comme dans des séries telles que Lost (Perdus) ou Severance (Dissociation), on y obtient des réponses à nos questions, mais, en revanche, davantage de questions surgissent invariablement par la suite », explique Antoine Tanguay, fondateur des Éditions Alto.

Ce roman interactif permet d'incarner le héros d'une histoire kafkaïenne non linéaire, dont les centaines d'embranchements possibles mènent à plusieurs fins uniques. « Les gens ont soif pour un tel jeu, où leurs décisions auront un véritable impact et où l'intrigue persiste jusqu'à la fin, résume pour sa part Pascal Nataf, cofondateur d'Affordance Studio. Plus qu'une œuvre intrigante, Ressources inhumaines/Inhuman Resources est une machination littéraire sur l'horreur bureaucratique et corporative. »

Pour les passionnés comme les néophytes

Sur le plan de la jouabilité, Ressources inhumaines/Inhuman Resources ne nécessite ni dextérité manuelle particulière ni d'expérience avec des manettes. On s'y amuse aisément avec deux doigts, que ce soit sur PC ou sur appareil mobile. Les lecteurs aguerris peuvent donc porter leur attention sur le déroulement de l'action, tandis que les joueurs d'expérience auront plusieurs occasions d'interagir avec l'histoire. Comme il n'existe aucune barrière à l'entrée, tous y prendront plaisir.

Ressources inhumaines/Inhuman Resources est offert en version pour ordinateur sur la plateforme Steam à 14,99 $ et pour les appareils mobiles sous iOS et Google Play à 7,99 $. Le collectif/incubateur Indie Asylum a collaboré de près avec Affordance et Alto dans son développement.

Le studio et l'éditeur ont produit Ressources inhumaines/Inhuman Resources sous l'entité Moteurs Finnegan. Avec respectivement plus de 20 jeux lancés et au-delà de 200 livres publiés, ils partagent au-delà de deux décennies de succès narratifs. Moteurs Finnegan est le résultat des défis liés aux jeux vidéo narratifs qu'Affordance a relevés, ainsi que de la rencontre inattendue entre l'industrie littéraire et les nouvelles technologies qu'Alto cherche à faciliter.

Jeu : Ressources inhumaines/Inhuman Resources

Développeur : Moteurs Finnegan

Éditeur : Indie Asylum

Sortie : 16 avril 2025

Plateformes : ordinateurs (Steam) et appareils mobiles (iOS et Google Play)

Prix : 14,99 $ (PC) et 7,99 $ (appareils mobiles)

Web : finneganmotors.com/fr

