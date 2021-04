MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE: CDPR) (OTC Pink: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que ses actions ordinaires sont maintenant admissibles à la compensation et au règlement électroniques par l'intermédiaire de la Depository Trust Company ("DTC"). DTC est une filiale de l Depository Trust & Clearing Corp. (« DTCC ») qui gère la compensation et le règlement électroniques des sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

Les actions ordinaires de la CDPR sont maintenant entièrement admissibles au DTC et continueront d'être négociées sous le symbole « GPPRF » sur l'OTC Pink. Grâce à une méthode électronique de compensation des titres, l'admissibilité au DTC simplifie le processus de négociation et de transfert des actions ordinaires de la société entre les courtiers aux États-Unis.

Guy Goulet, chef de la direction, déclare : « En obtenant l'admissibilité à la DTC, nous avons réussi à rendre les actions de Cerro de Pasco plus accessibles à un éventail encore plus large d'investisseurs. Cette étape importante renforcera notre base d'actionnaires américains et mondiaux et augmentera la liquidité de nos actions ordinaires au profit de tous les investisseurs, actuels et potentiels. »

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société de gestion des ressources qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles et les décharges et de tous les résidus et les déchets miniers à Cerro de Pasco, au Pérou. Notre ambition est d'assurer la prospérité économique à long terme. Notre ambition est de restaurer la durabilité à long terme de l'activité minière dans la région de Cerro de Pasco, en harmonie avec une population locale saine et motivée. Notre équipe met à contribution une expérience directe et des idées qui reposent sur des solutions innovantes et une approche holistique, visant à créer de nombreuses possibilités dans une économie circulaire.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Guy Goulet, chef de direction, Telephone: +1-579-476-7000, Mobile : +1-514-294-7000, [email protected]

Liens connexes

http://pascoresources.com/