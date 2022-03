MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE : AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a effectué un placement privé sans courtier (le « Placement Privé »), mobilisant 3 900 000 $ (produit brut total) au moyen de débentures convertibles (les « Débentures »).

Chaque Débenture est une débenture convertible non rachetable, non garantie d'un capital de 1 $; elle porte un taux d'intérêt de 10% et arrive à échéance le 11 mars 2023. Le détenteur des Débentures a l'option de convertir les Débentures en actions ordinaires d'Auxico (les « Actions Ordinaires ») à un prix de conversion de 2,50 $ de l'Action Ordinaire. Si on convertissait toutes les Débentures en Actions Ordinaires, un total de 1 560 000 Actions Ordinaires seraient émises.

Le taux d'intérêt est établi à 10% par année et est versé aux porteurs mensuellement, à terme échu.

Las Société a payé une commission d'intermédiaire de 390 000 $ pour ce Placement Privé. Au Canada, les Débentures émises dans le cadre du Placement Privé sont assujetties à une période de détention de quatre mois.

Le produit net du Placement Privé permettra à la Société de répondre à ses besoins généraux en fonds de roulement.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 299-0881 ; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641