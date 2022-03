MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a effectué un placement privé sans courtier (le « placement privé »), en émettant un total de 2,062,776 unités (les « unités ») au prix de 0,90 $ chacune, ce qui correspond à un produit brut de 1 856 500 $. Ce placement privé représente la première partie d'un financement total de 3 627 700 $ autorisé par le conseil d'administration d'Auxico.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire (les « actions ») de la Société et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription entier peut être exercé au prix de 1,20 $ pendant les trois ans qui suivent l'émission (la « date de règlement »).

La Société a payé une commission d'intermédiaire de 142 520 $ pour ce placement privé, et elle a émis 158,355 bons de souscription de courtier (« bons de sosucription de courtier »). Les bons de souscription de courtier peuvent être exercés au prix de 0,90 $ pendant les trois ans qui suivent l'émission (la « date de règlement »).

Toutes les valeurs émises sont assujetties à une période statutaire de détention de quatre mois suivant la date de règlement.

Le produit net du placement privé permettra à la Société de répondre a ses besoins généraux en fonds de roulement, et de faire avancer ses opportunités de terres rares en Colombie et la commercialisation des minerais.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

