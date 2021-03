Ressources Auxico conclut ses premières ventes de minerai de manganèse extrait au Brésil

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer ses premières ventes de minerai de manganèse extrait au Brésil à trois clients de l'Inde, de la Chine et des Émirats arabes unis. Au total, Auxico a acheté et vendu 15 000 tonnes métriques de minerai d'une teneur minimum en manganèse de 46 %. La Société s'attend à ce que ces ventes génèrent une marge bénéficiaire nette de 15 %. Deux des contrats entre Auxico et ses clients prévoient l'expédition d'un maximum de 60 000 tonnes métriques de minerai de manganèse par mois par client, tout dépendant de la disponibilité et suivant la confirmation par Auxico.

Le prix moyen du minerai de manganèse a considérablement augmenté dans les derniers mois, passant de 400 $ US à plus de 500 $ US par tonne métrique sèche.

Dans les mots de Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico : « Ces premières expéditions de minerai à forte teneur en manganèse extrait au Brésil représentent une étape importante pour Auxico et son commerce de produits de base. Les marchés du manganèse et d'autres produits ont récemment repris de la vigueur grâce à un intérêt renouvelé pour le commerce mondial des matières premières. Notre objectif est d'augmenter les expéditions mensuelles de minerai de manganèse et de commencer sous peu à expédier d'autres produits, comme le tantale et le niobium, qui seront aussi rentables pour les investisseurs d'Auxico. »

Attribution d'options

D'ailleurs, Auxico annonce avoir attribué à trois consultants et à un administrateur de la Société 900 000 options ayant un prix de levée de 0,45 $ et aucune période d'acquisition des droits, et expirant le 16 mars 2026.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

