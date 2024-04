LG Electronics Canada présente le purificateur d'air PuriCare 360° HIT, équipé d'un système de filtration True HEPA pour un air intérieur plus pur

TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) est fière de présenter son purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT qui est équipé d'un filtre True HEPA hautement efficace qui nettoie l'air en profondeur et d'une méthode de filtration unique qui favorise l'assainissement de l'air à 360 degrés. Le purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT de LG, désormais en vente au Canada, offre des niveaux sonores ultra-silencieux et une apparence compacte et élégante.

Un système de filtration puissant pour un nettoyage en profondeur

Le purificateur d’air PuriCare 360 HIT de LG offre une purification de l’air avancée grâce à sa conception unique à 360 degrés et à sa taille compacte et pratique. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Plusieurs couches de filtres puissants permettent de capturer les poussières fines et les allergènes, tels que le pollen et les squames d'animaux. Le filtre True HEPA retient en moyenne 99,983 % des particules d'une taille de 0,1μm à 0,3μm1. Le capteur de microparticules à l'intérieur du purificateur d'air PuriCare™ 360° HIT de LG détecte des particules aussi petites qu'un micron (PM 1,0), pour une filtration plus efficace.

Filtration à 360°

Connu pour sa purification efficace de l'air, sa conception distinctive à 360 degrés et son format compact pratique, le purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT de LG filtre et purifie l'air intérieur. La conception à 360 degrés permet au purificateur d'air d'absorber les polluants provenant de toutes les directions, y compris des zones situées au ras du sol, et de fournir un air plus propre et filtré dans toute la pièce. Grâce à sa conception compacte et à son poids réduit, le purificateur d'air peut être placé presque partout dans la maison et est facile à déplacer.

Aussi silencieux qu'un murmure

Parce que l'air pur ne doit pas s'accompagner de pollution sonore, le purificateur d'air PuriCare™ 360° HIT de LG peut fonctionner à des niveaux sonores aussi bas que 23 décibels2. Profitez des bienfaits d'un air plus pur à tout moment, de jour comme de nuit, sans distraction.

Connectivité sans fil avec l'application LG ThinQ

Vous pouvez contrôler et surveiller votre purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT de LG où que vous soyez grâce à l'appli LG ThinQMD3. Lorsque la densité pollinique augmente à l'extérieur, vous pouvez vérifier la qualité de l'air à l'intérieur et ajuster la vitesse du ventilateur en conséquence pour un environnement intérieur plus confortable, même lorsque vous n'êtes pas à la maison. La technologie de LG ThinQMD vous permet d'accéder aux fonctionnalités à distance lorsque vous en avez le plus besoin. Il suffit de télécharger l'application gratuite LG ThinQMD sur votre appareil Android ou iOS pour bénéficier d'un air plus pur en un clic. LG ThinQMD fonctionne également avec l'assistant Google à commande vocale et Amazon Alexa.

Les utilisateurs peuvent également surveiller la qualité de l'air intérieur sur le panneau à DEL intelligent du purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT de LG, qui passe du rouge à l'orange, puis au jaune et au vert au fur et à mesure que la qualité de l'air intérieur s'améliore, offrant ainsi une indication visuelle de son efficacité. En mode automatique, l'appareil ajuste automatiquement les réglages pour obtenir des niveaux de qualité d'air optimaux, en détectant les changements dans l'air jusqu'à ce qu'il atteigne la zone verte.

Le purificateur d'air PuriCareMC 360° HIT de LG est désormais en vente exclusivement sur la boutique en ligne de LG à partir de 399,99 $. Jusqu'au 11 avril 2024, recevez gratuitement un PuriCareMC 360° HIT à l'achat d'un StanbyME ou d'un StanbyME Go de LG! Pour en savoir plus et pour acheter ce produit, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 64 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site LG.ca.

__________________________________ 1 Sur la base de tests effectués par des tiers indépendants sur l'efficacité du filtre pour les particules de poussière fine d'une taille de 0,1μm à 0,3μm (février 2024). 2 En mode veille. 3 Uniquement disponible sur les modèles équipés de la fonctionnalité Wifi.

