QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - En cette période de rentrée scolaire, alors que les enfants se déplaceront plus régulièrement à pied et à vélo, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne pour sensibiliser les conducteurs au respect des limites de vitesse. Cette campagne met en lumière la déplorable tendance qu'ont certains automobilistes à banaliser les excès de vitesse. Le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité des usagers et usagères vulnérables, particulièrement dans les zones résidentielles et scolaires.

Période couverte : du 2 au 29 septembre 2024

Thème : « Respecter les limites de vitesse, ça devrait juste être normal »

Moyens : Message vidéo diffusé à la télévision francophone et sur le Web Message audio diffusé sur le Web Partenariat média avec RDS (diffusion de messages pendant les grands prix de F1)



Par exemple, dans une zone de 50 km/h, rouler sur 10 kilomètres à 70 km/h plutôt qu'à la vitesse permise fait gagner à peine 4 minutes.

Cette campagne est aussi accompagnée d'un coup d'éclat numérique, produit en collaboration avec quatre influenceurs de l'industrie des jeux vidéo. Réalisé sur la plateforme Twitch, il a pour objectif de susciter des discussions sur l'importance de respecter les limites de vitesse dans le monde réel.

Les détails de la campagne sont disponibles sur le site Web de la SAAQ.

Citations

« La vitesse au volant est encore l'une des principales causes d'accident au Québec. Souvent banalisés, les excès de vitesse, petits et grands, ont de graves conséquences sur la sécurité des usagers et usagères vulnérables. En cette période de rentrée scolaire, j'invite toute la population à la vigilance et au respect des limites de vitesse. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec cette nouvelle campagne au ton humoristique, nous souhaitons faire prendre conscience aux automobilistes que même un petit excès de vitesse a un impact sur notre capacité à réagir rapidement en cas d'imprévu, ce qui peut avoir un effet décisif pour éviter une collision. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants

Les excès de vitesse représentent chaque année autour de 70 % des infractions recensées entraînant l'inscription de points d'inaptitude.

La vitesse excessive, et en particulier le petit excès de vitesse, est un problème qui concerne tous les conducteurs.

Souvent banalisés, les petits excès de vitesse mettent à risque la sécurité des conducteurs et conductrices ainsi que des usagers vulnérables.

La vitesse réduit le sentiment de sécurité et de confort des usagers et usagères vulnérables dans les zones résidentielles et scolaires.

La vitesse : diminue le temps disponible pour réagir de façon à éviter un impact; diminue le champ de vision; limite la capacité à effectuer des manœuvres d'évitement; augmente les risques de dérapage; augmente la distance d'arrêt; augmente la violence des chocs en cas d'impact.



Projet de loi 48

En mai dernier, le projet de loi 48 a été sanctionné par l'Assemblée nationale. Parmi les mesures qui sont entrées en vigueur, notons la révision de certaines amendes pour les excès de vitesse et les infractions commises à l'égard d'un usager ou d'une usagère vulnérable. Le montant de base servant au calcul de l'amende dont est passible la personne qui commet n'importe quel excès de vitesse (disposition pénale figurant à l'article 516 du Code de la sécurité routière) est passé de 15 $ à 30 $.

Voici le détail de cette mesure :

516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 299, à l'un des articles 303.2 ou 328, au troisième alinéa de l'article 329 ou à l'un des articles 496.4 et 496.7 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 30 $ plus :

1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.

Lien connexe :

Vitesse au volant

Source :

saaq.gouv.qc.ca

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

