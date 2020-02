Résolu tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 12 mai 2020

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mardi 12 mai 2020, à 9 heures (heure de l'Est), à l'hôtel Delta Saguenay par Marriott et Centre des Congrès, situé au 2675, boulevard du Royaume, Saguenay (Québec).

Les propriétaires d'actions détenant des actions ordinaires de Résolu en date du 16 mars 2020, date de référence aux fins de l'assemblée annuelle, pourront exercer leurs droits de vote.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

Renseignements: Investisseurs : Rémi G. Lalonde, Premier vice-président et chef des services financiers, 514 394-2345, [email protected]; Médias et autres : Karl Blackburn, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, 514 394-2178, [email protected]

