DANS SON DEUXIÈME RAPPORT SUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE, ÉNERGIR AFFIRME SON AMBITION D'ÊTRE UN LEADER PROACTIF DANS LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN VISANT LA CARBONEUTRALITÉ DE SES OPÉRATIONS ET DE L'ÉNERGIE QU'ELLE DISTRIBUE D'ICI 2050.

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Énergir, s.e.c. (« Énergir ») publie aujourd'hui son deuxième Rapport sur la résilience climatique selon le cadre de référence du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (« TCFD »). Depuis la publication de son premier rapport en 2021, Énergir a affiné sa quantification des réductions de gaz à effet de serre (GES) attendues grâce aux mesures proposées par sa Vision 2030-2050. Elle demeure toujours alignée sur la trajectoire qu'elle a tracée en visant la décarbonation complète de l'énergie qu'elle distribue à ses clients d'ici 2050.

« Face à l'urgence climatique, Énergir est en transformation profonde afin de passer d'un distributeur d'énergie à une entreprise énergétique diversifiée et un partenaire de choix dans la lutte contre les changements climatiques. La consommation de gaz naturel fossile au Québec diminuera dans le futur au profit des énergies renouvelables. C'est un fait et nous visons justement à accélérer cette tendance. Ainsi, à travers ce deuxième rapport, nous démontrons clairement cette ambition que nous avons d'avoir un modèle d'affaires qui soit pertinent aux plans climatique, financier et sociétal. Et par le fait même, nous intégrons les risques et les opportunités climatiques à notre vision d'entreprise afin de mettre en place des solutions qui contribueront à la décarbonation du Québec », explique Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

Face à la mobilisation mondiale toujours plus pressante et les appels par la communauté scientifique de limiter la hausse de température à 1,5 °C, Énergir a ajouté, dans la mise à jour de son rapport, le Scénario Net zéro de l'Agence Internationale de l'énergie qui propose une trajectoire alignée à cet objectif lui permettant d'évaluer la résilience de son modèle d'affaires. Bien que sa vision soit déjà cohérente avec une trajectoire limitant le réchauffement planétaire à 2°C ou moins, Énergir reconnaît qu'elle devra aller plus loin, plus vite, dans ses efforts de réduction des émissions de GES d'ici 2030.

Faits saillants du deuxième Rapport sur la résilience climatique :

Émissions de GES opérationnels d'Énergir : atteinte de la cible de réduction de 20 % de GES en 2020 par rapport à 1990;

Efficacité énergétique : atteinte de 104 % de la cible 2021;

GNR : plus de 5 millions de m 3 de GNR consommé par les clients au cours de l'exercice 2021;

de GNR consommé par les clients au cours de l'exercice 2021; Réduction nette des émissions dans le secteur du bâtiment de 2,2 % au cours de l'exercice 2021;

Électrification du chauffage et gestion de la pointe : conclusion de l'entente avec Hydro-Québec et dépôt de la preuve à la Régie de l'énergie pour l'offre résidentielle;

Création, en collaboration avec la FTQ et l'exécutif syndical SEPB-463, d'un comité paritaire sur la transition juste.

De plus, afin de démontrer le sérieux de son engagement, Énergir a fait l'ajout d'indicateurs de performance GES à sa politique de rémunération. Ainsi, pour la toute première fois de son histoire, la rémunération des hauts dirigeants est liée à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions des GES.

État et progrès des activités du groupe Énergir

Au cœur de ce deuxième rapport, Énergir fait état des progrès tangibles des différentes initiatives prévues au Québec dans sa Vision 2030-2050 et dans les plans de luttes contre les changements climatiques de ses filiales américaines Green Mountain Power et Vermont Gas Systems. Celles-ci reflètent l'évolution du groupe Énergir dans la transformation de son modèle d'affaires et dans l'atteinte de ses objectifs de réduction d'émissions de GES tant au Québec que pour ses activités au Vermont.

Divulgation de la performance durable 2021 et contribution aux ODD

Énergir divulgue au même moment les résultats de sa performance en développement durable 2021 et sa contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies, couvrant ainsi un important spectre d'indicateurs en matière environnementale, sociale et de gouvernance

Énergir, s.e.c. en bref

Comptant plus de 9 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

