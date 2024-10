Résidus verts automnaux - Montréal appelle à une gestion respectueuse de l'environnement

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de l'hiver, la Ville de Montréal intensifie ses efforts de collecte des feuilles mortes qui s'accumulent sur les espaces publics et privés de son territoire. Afin d'assurer une gestion écoresponsable de ces résidus verts, Montréal souhaite rappeler à la population les consignes et les bons gestes à poser.

Les collectes des matières d'origine végétale se poursuivent généralement jusqu'à la mi-novembre, à l'exception des arrondissements Lachine, L'Île-Bizard--Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent où ces matières sont récupérées avec les matières organiques. Pour connaître le jour et l'heure de la prochaine collecte des résidus verts en fonction de son lieu de résidence, la population peut consulter l'outil Info-Collecte.

Pratiques écologiques recommandées

Le traitement adéquat des résidus verts est crucial pour réduire les impacts environnementaux négatifs liés à leur enfouissement. En compostant ces matières, la Ville de Montréal produit un compost de haute qualité qui contribue à l'embellissement des espaces verts de la métropole.

La municipalité encourage l'adoption de pratiques écologiques telles que l'herbicyclage et le feuillicyclage :

Herbicyclage : Laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte.

: Laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte. Feuillicyclage : Déchiqueter les feuilles mortes au lieu de les ramasser.

Ces méthodes, en plus de réduire l'effort nécessaire et les coûts afférents, fournissent un engrais naturel qui enrichit le gazon et les espaces verts.

Directives pour la collecte des résidus verts

Feuilles mortes : Il est strictement interdit de déposer les feuilles dans la rue. À l'approche de l'hiver, ces feuilles peuvent boucher les ouvertures d'égout et créer des conditions de chaussées glissantes en bordure de rue. Les citoyens ont deux options :

Branches, terre et pierres : La collecte des résidus verts accepte les petites branches de moins d'un mètre lorsqu'elles sont attachées avec de la corde de fibre en fagot de 50 cm de diamètre et de 25 kg maximum. Toutefois, les branches de plus de 5 cm de diamètre, la terre et les pierres ne sont pas considérées comme des résidus d'origine végétale. Ces matériaux doivent être apportés à l'un des sept écocentres de l'Île de Montréal, un service d'agglomération.

Contenants acceptés

Sacs en papier compostable

Boîtes en carton ouvertes d'une longueur maximale de 1,5 m

Contenants rigides réutilisables munis de poignées, sans couvercle, de 150 litres maximums et de 25 kg maximum (ne pas utiliser les bacs fournis par la Ville)

par la Ville) L'utilisation de sacs en plastique est à proscrire, sauf pour les arrondissements suivants : Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Léonard.

Rappelons que les souffleurs à feuilles à essence sont interdits dans les arrondissements suivants : Ville-Marie, Outremont et Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce.

N.B.: Les médias sont invités à suivre une équipe de ramassage des feuilles mortes en bordure de rue. Une session de prise d'images est prévue jeudi, 31 octobre en avant-midi. Inscription sur rendez-vous.

