Avis aux médias - Signature du Livre d'or de la Ville de Montréal en l'honneur du 25e anniversaire du Festival du Monde Arabe

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - À l'occasion du 25e anniversaire du Festival du Monde Arabe de Montréal, la conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol, convie les représentantes et représentants des médias à une cérémonie officielle de signature du Livre d'or de la Ville de Montréal, en hommage à cet événement phare du paysage culturel de la métropole.

Depuis un quart de siècle, le Festival du Monde Arabe, conçu et produit par Alchimies, Créations et Cultures, célèbre la richesse des cultures arabes et favorise le dialogue entre les peuples à travers une programmation artistique audacieuse et inspirante.

Date : Le mercredi 9 juillet 2025



Heure : 10 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal, salle du Pin-Blanc

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]