Résidences privées pour aînés : l'installation de gicleurs reportée au 2 décembre 2024

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'entrée en vigueur des exigences relatives à l'installation de gicleurs dans certaines résidences privées pour aînés (RPA) est reportée au 2 décembre 2024.

Le décret 1721-2022, publié le 16 novembre 2022 à la Gazette officielle du Québec, permet aux propriétaires de RPA de bénéficier d'un délai supplémentaire de deux ans pour terminer leurs travaux d'installation de gicleurs. Ce report vise à répondre aux difficultés rencontrées par les RPA concernées à se conformer aux exigences.

Un sursis nécessaire

En avril 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux a informé la RBQ que certains propriétaires de RPA éprouvaient de la difficulté à se conformer aux exigences réglementaires. Les propriétaires expliquent ces retards notamment par la pandémie de COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre, des difficultés liées aux infrastructures municipales ou encore l'ampleur et le coût des travaux à réaliser. Ces problèmes ont semé le doute sur la capacité du milieu à respecter l'échéance du 2 décembre 2022. Ce report vise à éviter d'éventuelles fermetures aux répercussions potentiellement dévastatrices sur les résidents et les propriétaires de résidences non conformes.

La RBQ souhaite remercier les RPA qui se sont déjà conformées à l'obligation d'installation de gicleurs afin de veiller à la sécurité de nos aînés. Elle est soucieuse de la sécurité des personnes aînées dans leur résidence.

